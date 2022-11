Juan, el último eliminado de Gran Hermano: entre la crítica, la charla pendiente con Romina y su reencuentro con Holder

escuchar

Luego de varios domingos en placa, finalmente el público votó y dejó afuera a Juan Reverdito. El participante de 42 años fue eliminado con un contundente 88 por ciento de los votos en contra. En una charla telefónica con LA NACIÓN, Reverdito habló sobre cómo fueron sus días adentro de la casa, qué lectura hizo de su juego y cuál sería su nueva estrategia en caso de tener la posibilidad de ingresar nuevamente al reality.

-¿Cuál es tu primer balance con respecto a tu paso por Gran Hermano?

-Es una locura hermosa lo que viví y lo que estoy viviendo. Si bien no jugué como quería, estoy contento, y encarando todo esto que se armó, que es algo único. La verdad es que nunca me imaginé todo esto, todas las sensaciones que tengo, es algo que me emociona porque es una locura. Y estoy esperando ver si llega un repechaje para poder cambiar la imagen que di adentro de la casa, que en parte no fui yo, y esa es la mayor bronca que tengo.

-Remarcás mucho eso, que no jugaste como hubieras querido, ¿qué pensás que tendrías que haber cambiado?

-Yo quería entrar de una forma en la que iba a ser yo, pero me encontré con otra cosa, me encontré con una casa que te come, en la que empecé a jugar fuerte de entrada, como si fuesen las últimas semanas del programa, y en realidad recién era el comienzo. Eso me jugó muy en contra y cuando quise revertir la situación... olvídate, ya tenía a toda la casa en contra. Las dos placas de las que zafo, me jugaron mal porque ahí adentro no sabés nada del afuera, y salvarme de esas nominaciones me hizo pensar: “Che, voy por este camino que vengo zafando y parece que no estoy tan mal”, y ahí leí totalmente mal el juego . Pero estoy tranquilo porque al fin y al cabo es un juego. Anteayer en “El debate” fueron muy duros conmigo, con todo lo que me dijeron, pero esto es un show, y estoy tranquilo porque sé qué clase de persona soy y mi familia y mis hijos también lo saben.

-¿Pensás que te fuiste por errores propios o porque en frente tenías nombres con mucho peso?

-Fueron errores propios, nunca sentí más fuerte a los chicos que estaban en la placa conmigo, más en el último caso. A mí no me dejó afuera Alfa, eso lo tengo claro, yo jugué mal y la gente votó a la persona que jugó mal, y por eso hoy estoy afuera.

-Con Nacho conectaste de una forma muy especial, muy fraternal, ¿por qué pensás que entre ustedes se creó ese lazo?

-A Nacho lo amo, me parece un pibe extraordinario, y me hace acordar mucho a mi hijo. A Nachito esto se lo dije unas cincuenta veces, yo lo aprecio un montón, tiene buena madera. Me dolió cuando me dijeron que yo lo mandaba, que lo dominaba. Y aunque haya repechaje y quizá yo entre, deseo en el alma que pueda cambiar un poquito lo bueno que es porque siendo tan bueno ahí adentro te comen. Ojalá Nacho pueda llegar, yo quiero que gane el programa.

-Una vez dijiste que tu final soñada sería contra Agustín, ¿todavía mantenés eso?

-Sí, me encantaría, y más cuando veo que afuera lo ven como el gran jugador, eso es algo que no lo puedo creer, no lo entiendo. Pero sí, tener ese mano a mano y ganárselo, sería una locura, pero voy paso a paso, y si está el repechaje, muero por entrar . Esto va más allá de tener la posibilidad de volver, yo quiero cambiar la imagen de cómo soy, por más que los de adentro me digan falso, yo voy a jugar al juego que quise desde el principio y que no pude, esa es la gran bronca que tengo conmigo.

-Ahora tu grupo se achicó, ¿qué camino pensás que van a seguir Nacho y La Tora? ¿Pensás que pueden ser los próximos eliminados?

-A Nachito lo veo bien posicionado, no creo que sea el próximo aún si va a placa, él tiene buen aguante afuera. La que me preocupa es La Tora porque si ella va a placa, no sé si zafa. Yo deseo que busque su paz interior y que se pueda acomodar rápidamente adentro de la casa. Yo la amo, tenemos los mismos valores, pensamos en muchas cosas igual, sé por lo que está pasando. Lo importante para ella es tratar de no estar en placa porque si zafa se va a ir acomodando y el resto de la casa va a apuntar contra otra gente. Hay un grupo que hay que romper ahí, que es el de Agustín con Marcos, esa bandita se tiene que romper, esa es la clave ahora.

-¿Y pensás que los integrantes de ese grupo pronto van a empezar a traicionarse entre ellos?

-Ahora no creo que se coman entre sí. El objetivo de ellos era sacarme a mí, lo hicieron, y ahora van a ir por La Tora, por Cata, pero ahora no se van a matar entre sí. Pero lo que siento y estoy convencido es que si hay un repechaje y entro con Holder, se van a querer morir, aunque duremos dos semanas, la van a pasar mal psicológicamente. Porque nosotros entraríamos con toda la información y ese va a ser un golpe duro para ese grupito.

-¿Pudiste hablar con Tomás estos días desde que estás afuera?

-Con Tomy hablé anoche, estuvimos charlando un montón sobre en qué nos equivocamos con la forma en la que encaramos el juego. Creo que si hubiésemos salvado a Tomy de la primera placa, la cosa hubiese sido totalmente diferente y estoy convencido de que hoy seguiríamos adentro. Holder y Juan en la casa hubiera sido una revolución, pero hicimos las cosas mal. Ayer hablamos de cómo nos morimos de ganas de entrar los dos de nuevo, sería una locura, tenemos las ganas al cien.

-El episodio entre Alfa y Coti fue muy grave, pero no pareció repercutir en el voto del público, ¿qué lectura hacés de todo lo que pasó al respecto?

-Te soy sincero, cuando Gran hermano dice que va a emitir el comunicado de una sanción contra Alfa, yo pensé que lo echaban, no pensé que iba a ir a placa. La Tora y Nacho pensaban lo mismo, que era expulsión directa, no placa. Y a mí en “El debate” me dijeron yo usé eso como estrategia, pero la verdad es que no. Esa situación me dio mucha impotencia, mucho asco. Antes yo los Gran hermano los miraba desde afuera y pensaba: “¿cómo va a llorar una persona ahí adentro?” Y yo me lloré la mitad del mes, pero porque es una locura lo que se vive ahí adentro. Lo que viví con Alfa no se lo deseo a nadie, fue una cosa inaguantable, esos dos días me persiguió por toda la casa, me puteó, me bardeó, fue muy incómodo.

-¿Con quien de la casa te debés una charla de cinco minutos a solas?

-Con la persona que me gustaría hablar es con Romina, ella me caía muy bien. Más allá que decían que me gustaba, como persona y como mamá, yo la tenía allá arriba, pero lo que pasó con el tema de Alfa, me pegó mucho, ella se lavó las manos. Con la única persona que me sentaría a aclarar y que me explique las cosas es con ella porque no sentí que estuviera a favor de Coti para nada. Ahí pensó más en el juego, que en lo que había pasado, y eso me dio bronca. Me quedó esa espina de hablar con ella.

-¿Cómo fue el momento en el que saliste de la casa y estuviste solo por primera vez, pudiste bajar las revoluciones?

-Bajar las revoluciones fue difícil y mi cabeza no paró hasta anteanoche. Ayer, por suerte, pude dormir porque estaba que no pegaba un ojo. Yo estuve bloqueado, no fui yo, la impotencia y la bronca que tengo es principalmente conmigo mismo, de no mostrarme tal cual soy, eso me genera tristeza y por eso es grande la ilusión que tengo en caso de un repechaje.

-¿Hubo alguien adentro de la casa con el que pudiste haber jugado más en sociedad, pero que quizá no se dio la posibilidad?

-Creo que en los últimos días con Maxi estaba empezando a pegar muy buena onda . En realidad siempre la tuve, pero obviamente él estaba en la otra vereda cuando arranqué el juego de la forma que arranqué, pero con Maxi hubiese hecho una buena dupla, aparte como persona, es de diez. Me hubiese gustado mucho jugar así, me veía llegando lejos con él. Durante las últimas semanas lo hablábamos, creo que si vuelvo a entrar es al que voy a ir a buscar.