Secretos, anécdotas y escándalos de Ku, el boliche de Pinamar que fue un boom en los 90

“Ku fue un imperio que tuvo su reino en Pinamar y otros feudos en Las Leñas, Rosario y Palermo Hollywood. Por allí pasaron millones de jóvenes y stars de todos los ámbitos, nacionales e internacionales”, describe con humor a LA NACIÓN Miguel Ángel Cameroni Tesouro, más conocido como Mike, relaciones públicas de la disco que eclipsó la movida nocturna en El Pinar durante más de dos décadas.

La extensa lista que tiene en sus manos y lee en voz alta sorprende con los nombres, ya que aparece un ex príncipe luego proclamado Rey de España, Felipe VI; también el príncipe Rodrigo D’Arenberg, casado con Patricia Della Giovampaola, ícono del mundo de la moda de alta costura, quienes supieron divertirse al ritmo de la noche ya en los inviernos luego de intensas jornadas de ski.

Y por supuesto nuestra “nobleza” autóctona integrada por quienes podríamos llamar “Reyes de la música”, tales como Charly García, Gustavo Cerati, Pappo, Juanse, Zeta Bossio y Rodrigo Bueno a la cabeza en veranos súper intensos.

Vasos vacíos: Pappo con Juanse en Ku, en una noche que duró muchos años.

De la mano de Mike también llegaron divas de la talla de Moria Casán y Graciela Alfano, íntimas del contact man. “A Moria le encantaba la música electrónica que se pasaba en el boliche y también festejar algún que otro cumpleaños con nosotros”, comenta Cameroni.

Su agenda también congregaba celebrities como Nicole Neumann, Marley, Christian Castro, Sofía Gala, Ricardo Fort con su hombre de seguridad, Dany La Muerte, Milita Bora, Leticia Brédice, Fede Bal, Joaquín Levingston, Benito Fernández, Liliana Caldini, Marta González con Chiche Sosa y su hijo Leandro, Roberto Piazza y Walter, su marido, Carlín Calvo, María Valenzuela, Fernanda Callejón, Liz Fassi Lavalle, Dady Brieva con sus hijos y Miguel Del Sel.

Liz Fassi Lavalle, Mike Cameroni y Karina Jelinek, en una noche de diversión de Ku, cuyo nombre se debía a que en la mitología hawaiana Ku era el Dios de la guerra, el poder y la salida del sol.

También hicieron presencia el Chino Volpato, Santiago del Moro con Dalma Maradona cuando hicieron juntos un programa de radio, Joaquín Furriel, Leo Paparella, Nito Artaza, Leo García, Laura Miller, Jackeline Dutrá, ex esposa de Martín Palermo, Adriana Brodsky, Daniela Cardone, Pablito Ruiz, María Valenzuela y Pichuqui Mendizábal, Las Trillizas de Oro con sus maridos polistas, Dolores Blaquier, Giuseppe y Andrea Vianini y hasta Cathherine Fulop cuando estaba en pareja con el actor venezolano Fernando Carrillo. Y las firmas continúan…

Otras épocas: Mike Cameroni y Rodrigo Bueno -con su pelo largo, emblemático en sus inicios- en Ku

Con modelos, actrices y conductoras: Karina Jelinek, Sofía Zamolo, Claudia Albertario, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Sabrina Carballo, Karina Rabolini, Dolores Trull, Pamela David, Julieta Prandi, Jazmín de Grazia, Rocío Marengo, Karina Laskarin, Victoria Vannucci, Vanina Escudero y la China Suárez, que concurría desde la matinée.

Irreconocibles: Julieta Novarro, María Fernanda Callejón y Julieta Díaz en el VIP de Ku

Del mundo del deporte de aquellos años no faltaron Carlitos Tévez, los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Alejandro Fantino, el Ogro Fabbiani, José Meolans, Juan Martín del Potro, Mariano Zavaleta Esteban Pichot y el grupo de Los Pumas y Las Leonas.

Los hijos del poder, de ayer, hoy y siempre

En lo que se refiere a la jerarquía presidencial, llamémoslo así, fueron más que movidas las temporadas de las que participaron primero, por orden de aparición claro, Carlitos, Zulemita Menem y sus primos Martín, Adrián y Tato, hijos del hermano Eduardo. A Carlitos le preparaban lo que se denominaba el Ultra Vip en el primer piso para pasarla bien con férrea seguridad. Se accedía con código de clave.

Mariana Lestelle y Carlitos Menem en el VIP de Ku, con el bronceado de una temporada con mucho ritmo

Carlitos supo enamorar allí a la impactante María Vázquez, hija de Jorge Vázquez, exembajador argentino en Nueva York y actual mujer del polista Adolfo Cambiaso. Ya separado, el hijo del expresidente salió con Paula Traverso, primogénita del reconocido piloto de automovilismo Juan María Traverso. Luego Paula fue novia de Pablo Yabrán en arenas pinamarenses, con quien también concurría a Ku.

Famosos y verano: Carlín Calvo y María Valenzuela en Playa Ku.

Años después llegó Florencia Kirchner con su barra de amigas y amigos. Florencia también estaba muy bien cuidada, como correspondía a la hija del por entonces presidente Néstor Kirchner, pero a ella le encantaba bajar a la pista principal para mezclarse entre con amigas y amigos entre el público.

La limo de Charly, la zapada de Pappo y Cerati en el bar de Juanse

“Pocos saben que Juanse tuvo su bar en Ku Pinamar”, explica Cameroni. Y agrega que los encuentros en la disco de rockers famosos eran memorables. “Los más excéntricos y divertidos a la vez eran Charly y Pappo –recuerda el PR, y agrega-: Una madrugada se pusieron a zapar Gustavo Cerati, que estaba de vacaciones con su familia en Cariló, Juanse y Pappo; tocaron toda la noche, hasta la madrugada; y Pappo amaneció tomando sol en la playa. Se sentía como en familia cuando venía a Ku, amaba a los cocineros y ellos a él, se habían hecho amigos. Cuando se despertaba en la arena le preparaban algo rico y ahí se iba a descansar tranquilo. Al bar de Juanse iban seguido Michel Peyronel y el Pájaro Gómez, líder de Vilma Palma e Vampiros”.

Gustavo Cerati, al fondo; Juanse y Pappo, guitarras en mano, poniéndole rock al verano.

Mike recuerda su especial relación con Charly García. “Era infaltable en Ku cuando iba a Pinamar. Una persona muy cariñosa, leal, respetuosa y divertida. No me olvido más el día en que llegó con su limousine blanca, un divo, con Mecha, su encantadora novia”, contó.

Charly García, como un veraneante más, en Playa Ku, la extensión del boliche frente al mar.

“Esa madrugada me dijo: ‘Querido Mike, venimos de Buenos Aires directo acá, a tu casa que es la mía, la nuestra, ayudame a sacar la guitarra del baúl que quiero tocar esta noche’. Un genio. A los pocos días lo recibí en la casa del parador de la playa, corrió se tiró por el médano como un chico, después se tiró al mar de cabeza. Él llamaba a esa forma de arrojarse el ‘pique francés’; había aprendido a hacerlo en su infancia en el tanque australiano de la casa de su tío en Paso del Rey. Nadó, salió, le alcancé una bata blanca, me pidió un cigarrillo, un whisky y me agradeció, un divino”, recordó.

Hubo un tiempo que fue hermoso: Charly y Nito Mestre en Playa Ku.

Un poco de historia, el caso Coppola, la cámara oculta al intendente

Los orígenes de Ku Pinamar, el primero de todos, datan de 1992, cuando un estanciero alemán de Madariaga llegó desde Ibiza con la idea, se reunió con un arquitecto de apellido Gancedo y uno de los propietarios del café Innsbruck. Entre los tres lo pusieron en marcha sin saber que estaban construyendo un templo de diversión.

Ahora lo ves, ahora no lo ves: el mago Jansenson, Eugenia Tobal, Nicolás Vázquez y Julieta Díaz en Playa Ku.

En 1995, luego de algunos alquileres en el medio, se produjo la venta y el boliche pasó a formar parte de una sociedad conformada por Rubén Cameroni –más conocido como Huevo-, Pety Peltenburg –ex esposo de Florencia Galán, hija de Roberto el conductor, y socio de Poli Armentano en El Cielo- Charlie Burguin, Eduardo “el Oso” Nadotti y Gustavo Palmer Mustoni, el reconocido productor artístico de la apertura musical de la disco, quien todas las noches recibía al público, micrófono en mano con la célebre frase de bienvenida: “Buenas noches Ku”. Así, daba comienzo a la fiesta que convocaba alrededor de seis mil jóvenes todas las madrugadas del verano pinamarense.

Todavía se habla de la famosa “Fiesta de la espuma” del ‘94. Mike Cameroni, responsable de la estética y la decó del boliche, había decidido pintar las paredes de la disco de estilo mediterráneo de color bordó, pero ante la gran cantidad de espuma con la que se divirtieron todos, sumada al calor, las paredes empezaron a desteñir un poco. Y la gente a mancharse a la ropa. Los afectados reclamaron y todo se solucionó gracias a los buenos oficios y la gentileza de la mamá de Christian Sancho, que trabajaba en una empresa de jeans y logró conseguir alrededor de 500 pantalones a manera de indemnización para los afectados. Esa noche su hijo Christian, el afamado actor, era proclamado como Míster Ku por elección del público presente.

Noches de verano: Catherine Fulop y Fernando Carrillo en el VIP de Ku.

En el verano del 96, Ku tuvo un gran protagonismo porque allí los policías Daniel Diamante y Gustavo Gerace detenían por orden del entonces Juez de Dolores Hernán Bernasconi a Carlos Ferro Viera, amigo de Diego Maradona. Daba comienzo lo que se llamó el “Caso Coppola”, que terminó con el empresario preso primero en Dolores, luego en la cárcel de Caseros y finalmente sobreseído de culpa y cargo.

Liliana Caldini y sus hijas gemelas con Cacho Fontana, Ludmila y Antonella

En 2008 sucedió el escándalo del verano cuando los dueños de Ku denunciaron al flamante intendente Roberto Porreti por un presunto pedido de coimas y presentaron ante la justicia una cámara oculta que le realizaron en su despacho de la Municipalidad de Pinamar. En junio, Porreti terminó destituido. Y alzó su voz: “Yo fui mal destituido y de lo que se me acusa no soy responsable”. Cameroni cuenta que el tiempo limó las asperezas, y que varios años después se encontró con él, se saludaron, y también con sus hijos con quien mantuvo varias conversaciones telefónicas más que cordiales.

En 2016 tuvo lugar el último verano de la fulgurante disco, ya en el ocaso. Fueron 12 noches en total entre miércoles y sábados de despedida final. Hoy es una mole abandonada a su suerte con ideas de una futura construcción de un complejo 5 estrellas, de lujo, estilo Miami, con acceso directo a la playa. Algunos de sus todavía fanáticos que pasan por allí dicen que en las madrugadas creen escuchar la voz que retumba de Gustavo Palmer con el “Buenas noches Ku”.