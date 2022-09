Es hija de un famoso cantante, “desobedeció” el pedido de su papá y brilla a su manera: Julieta Novarro y su recorrido meteórico

“Mi papá me decía que me dedicara a otra carrera, porque ‘para ser actriz tenés que tener piel de cocodrilo, vas a sufrir mucho’. Así insistía para protegerme. Entonces estudié Dirección en la Universidad del Cine, también Escenografía y vestuario en el Teatro Colón, Foto fija en la Asociación Argentina de Fotografía; me fui formando en distintos ámbitos, pero que siempre tuvieran que ver con lo artístico. Fue como un alimento porque soy muy busca, me gusta aprender. Siempre hice cosas que se complementaban. Igual a mí me gustaba actuar, de chiquita, y llegué”, explica con orgullo, a LA NACIÓN, Julieta Novarro, hija nada menos que del emblemático Chico Novarro que acaba de cumplir 89 años y sigue proyectando su vida a través de la música.

Chico y Julieta Novarro, juntos, siempre: a los 89 años el cantante sigue con el mismo empuje del primer día

Pero más allá de las sugerencias o consejos de su padre, también comenzó a estudiar teatro desde los seis años. Fue a la Nueva Escuela Argentina 2000, un colegio que tenía una propuesta teatral y vivió su propia experiencia: “Me sentí libre, me aportó mucho, desde muy chiquita empecé con clases, nunca dejé de estudiar actuación. Tuve distintos maestros, desde Raúl Serrano, Lorenzo Quinteros, Ricardo Bartis… Más allá de que mi hermano mayor Pablo (Novak, actor, músico y docente teatral) que me lleva diez años, ya actuaba, eso me ayudó. Cuando hizo La Noche de los Lápices yo tenía ocho y ya estaba conectada con ese mundo”, recuerda.

Julieta Novarro, a minutos de salir al aire en América en LPA, el programa de Florencia Peña Gerardo Viercovich - LA NACION

Todo era capacitación hasta que llegó su primer trabajo rentado: “Fue un bolo en una novela de Quique Estevanez, creo que en el 97, y por recomendación de Flor Peña, que era muy amiga de mi hermano y después lo fue mía, por supuesto. Le dijo a Quique que me llamara. Y trabajé bastante con él. Luego tuve el primer protagónico en Canal 13: se llamaba Las chicas de enfrente. Más tarde empecé en Pol-Ka con Campeones, llegó Montecristo, tuve la suerte de estar en varias tiras con éxito. Hasta que fui mamá y me alejé un poco seguí produciendo cosas con mi viejo. Hice un libro para chicos con canciones de mi papá, discos, un videoclip de él con Susú Pecoraro que se llamó Mi mejor amante. Incursioné siempre en distintas cosas, soy inquieta, empecé a trabajar en Pampa Films cuando Pablo Bossi se desprendió de Patagonik. Ahí desarrollé proyectos con él hasta que como te contaba quedé embarazada de mi hija Lola que hoy ya tiene trece años”, recorre a través de su memoria sus trabajos siempre muy diversos.

Como no podía ser de otra forma, un día decidió volver. O mejor dicho, reactivar su carrera, porque por como es ella jamás se fue del todo. “En 2009 Bossi me dijo: ‘Hay que hacer esto que se llama Microteatro’”. Fui a verlo a España y me encantó. Entonces en 2017 inauguramos el primero en Buenos Aires. Toda la actividad artística la hago yo, también en Mar del Plata, en Córdoba… Siento que todo lo que estudié en mi vida lo volqué ahí. Yo digo que es mi tercer hijo, lo más importante que hice en mi vida, en mi carrera, porque comprende todas las áreas: la dramaturgia, la dirección, la actuación, pensar en forma constante en nuevas cosas. Recibo y leo todo lo que se presenta, son 30 obras por mes que generan grandes posibilidades de dar laburo, y eso me pone muy feliz. Pero no es todo, después nació Chauvín, un espacio que no existía en nuestro país, de música y seis salas de teatro, un restaurante con excelente propuesta, como un Malba en Mar del Plata donde vamos a programar cine con el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)”, agrega Julieta con gran entusiasmo.

-¿Tantas actividades y proyectos relegan a la actriz?

-No, porque la actriz está siempre. Todas mis decisiones las tomo mitad como productora y mitad como actriz. Y mis colegas artistas se sienten a gusto con eso.

Julieta Novarro es actriz y directora, pese a que su papá, el gran Chico, le advirtió el desafío que implicaba

-Remarcabas que tu carrera en la TV empezó por recomendación de Florencia Peña y después de varios años te reencontrás con ella en América TV.

-Con Flor Peña éramos amigas porque ella estaba en una serie que se llamaba Sueltos. Trabajaba con mi hermano. Nos conocimos en esa época de adolescencia y nos hicimos mejores amigas, fue amor a primera vista. Me pasó con otras actrices. Con ella compartimos mucho el código de humor. Ahora disfruto de estar en su programa en América (LPA). También la acompañan Diego (Ramos) y Dan (Breitman) a quienes conozco hace muchos años y quiero mucho. Es bárbaro trabajar con amigos.

Su papá le dijo que para estar en el medio había que tener "piel de cocodrilo" y ella le dio para adelante pese a todo Gerardo Viercovich - LA NACION

-Contame cómo surgió lo que hacés en la actualidad en tu Instagram (@julinovarro) de recomendar series y películas.

-Nació hace cuatro años. Te cuento la historia. Pampita y yo somos muy amigas hace muchísimos años. Ella siempre me decía: “Vos que tanto sabés de cine tenés que hacer algo”. Eso era porque yo le comentaba: “Tenés que ver esto o lo otro”. Por eso cuando empieza Pampita online me sugiere: “Quiero que hagas eso en mi programa”. Empecé a producirme mi segmento solita y se fue consolidando. Cuando terminó el programa me encuentro con un montón de mensajes en mi Instagram pidiéndome que siguiera. Entonces cada quince días armo seis o siete reseñas y las voy subiendo.

-¿Volvés con Pampita?

-Ella seguro va a regresar el año que viene. Es el lugar donde más cómoda se siente. Ahora juntas estamos en un proyecto de cine. Voy a producirle una película, tuve una idea, convoqué al guionista, y estamos buscando el galán. Va a ser una comedia romántica con ella como protagonista. Como productora la veo con gran potencial de carisma. Estoy convencida de que va a entregar todo. Creo que puede transmitir muchísimo en la pantalla. Nos tenemos mucha confianza y somos de trabajar 24x7. Ya estamos viendo películas todos los días, ya arrancamos. Ella vino a las primeras reuniones de producción. Aunque no tenía obligación de estar, participa, es una fanática también.

-¿Decidieron quién va a ser el galán protagonista que la acompañe?

-Estamos barajando nombres súper disímiles. Todavía no lo tenemos decidido, pero sí sé que tiene que ser alguien que a ella le pueda generar un espacio de mucha comodidad y confianza para que pueda entregar todo eso que te dije. Tiene que ser alguien que la pueda inspirar, que le toque una fibra. Si no le pasa, tampoco le va a pasar al espectador. Con el elegido debe manejar complicidad a priori, porque si la vamos a construir va a ser más difícil. Fuimos tirando nombres, varios, pero hay que ir viendo, todavía estamos en una etapa muy verde para resolverlo. Recién tenemos una sinopsis, hay que desarrollar el guion de acá a diciembre. La voy a codirigir, tengo todo en la cabeza, muy claro lo que quiero.

Una amistad única: Julieta Novarro ya trabaja en la siguiente película de Pampita

-Entiendo que no quieras arriesgar nombres, pero hasta se especuló con que ese galán podría llegar a ser Benjamín Vicuña, su ex marido.

-No se descarta, pero te puedo asegurar que manejamos nombres de los más diversos como te explicaba. Cuando lo decidamos lo vamos a contar sin ningún misterio.

-Tu padre acaba de cumplir 89 años el 4 de setiembre, ¿cómo está?

-Mejor, tuvo muchas cosas: neumonía varias veces, Covid. Pensá que tiene Epoc y es asmático, su capacidad pulmonar es complicada pero no se da por vencido a su edad. Está en su casa, siempre luchándola, con mi mamá (Cristina Alessandro), que volvió a vivir con él porque se habían separado pero igual tenían muy buen vínculo. Hoy se acompañan mutuamente. A veces hay que dejar los rencores y conectarse con la razón por la cual estuvieron juntos más de cuarenta años. Mi mamá es muy jovial, de hecho trabajó en Microteatro y lo va a volver a hacer. Es amada por los actores y directores. Pensá que fue la creadora del teatro Picadilly, se siente en un mundo que le es muy propio.

-Me contabas previo a la nota que tu papá había recibido una propuesta para grabar.

-Sííí, de Julia Zenko, que quiere ir a grabar un tema con mi papá porque se acordó que cuando tenía seis años le tocó interpretar El Orangután. Estamos viendo, ella iría con alguien a casa de mis padres a grabar. Él dijo que sí, hay que ver cómo se siente. A Julia la conozco desde que nací y la amo. A todos los artistas que trabajaron con mi papá los quiero mucho, los amo, desde Mercedes Sosa, Dany Martin, Néstor Fabián, Eladia Blázquez, Rubén Juárez, Donald, tantos… Me crié con ellos, toda gente que para mí fue muy importante y me hizo feliz.

Otras épocas, el mismo amor: Chico y Julieta, en tono sepia, en una foto en la intimidad familiar

-Y la descendencia de artistas parece que continúa en la familia según me comentan.

-Claro, tengo a Lola de 13 y Bruno de 10. Ella estudia canto y baile; él es DJ desde los siete años y lo hace como uno de cuarenta. Pronto va a empezar a tocar algún instrumento porque lo de él es musical. Ambos son dos artistas en potencia, y eso desborda de alegría a la familia, ¿qué más?