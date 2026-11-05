Según la psicología, hay más beneficios cognitivos si se usan los calendarios en papel en vez del celular para agendar fechas

Cada vez más personas utilizan sus celulares para agendar en el calendario de sus aplicaciones fechas importantes en las que tienen que realizar trámites, pagar cuentas o incluso saludar a un amigo para su cumpleaños. Si bien realizar esta actividad puede generarles mayor seguridad, ya que con alarmas y notificaciones días previos al evento es imposible olvidarlo, cada vez más profesionales de la salud mental advierten sobre la importancia de volver a los tradicionales calendarios de papel.

Un estudio publicado en Journal of Consumer Psychology y titulado Cómo influye el uso de un calendario de papel frente a un calendario móvil en la planificación diaria y en el cumplimiento de los planes reveló que el uso excesivo de agendas electrónicas está provocando que “las personas tengan menos éxito en el desarrollo e implementación efectiva de sus planes”.

Muchas veces las personas que utilizan calendarios virtuales terminan aplazando muchos de sus compromisos por falta de tiempo real (Foto: Pexels)

La investigación llevada adelante por Yanliu Huang, Zhen Yang y Vicki G. Morwitz se centró principalmente en cómo el formato elegido para organizar las actividades influye en la manera en que las personas distribuyen su tiempo y cumplen sus objetivos. “En tres estudios, demostramos que, en comparación con los usuarios de calendarios de celulares, los usuarios de calendarios en papel desarrollan planes de mayor calidad y tienen más éxito en su cumplimiento. Aportamos evidencia de que esto sucede porque los usuarios de calendarios en papel adoptan una perspectiva más amplia y global durante la planificación, lo que también conduce a un desarrollo de planes de mayor calidad y a una mayor probabilidad de cumplimiento. Cuando los usuarios de calendarios móviles utilizan un modo que también proporciona una perspectiva más amplia, la calidad de sus planes aumenta”, argumentaron los autores.

Explicado en palabras sencillas, se resumiría en la famosa frase “el que mucho abarca poco aprieta”, y es que, por ejemplo, una persona podría agendar para un mismo día una consulta médica, una jornada laboral, una clase de gimnasia y una reunión con amigos. Aunque cada actividad parezca posible de manera individual, al considerar los traslados, los descansos y los imprevistos, el cronograma podría resultar difícil de cumplir.

Escribir los compromisos ayuda a razonar el tiempo real con el que se cuenta (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los beneficios cognitivos de escribir las actividades en un calendario de papel?

Los resultados de la investigación permitieron identificar distintas ventajas relacionadas con la planificación y la organización cotidiana a través de la escritura:

Mayor perspectiva del tiempo: visualizar varios días o semanas facilita comprender cómo se distribuyen los compromisos y cuánto espacio queda disponible.

visualizar varios días o semanas facilita comprender cómo se distribuyen los compromisos y cuánto espacio queda disponible. Mejor planificación: observar todas las actividades en conjunto permite detectar superposiciones y evitar una acumulación excesiva de responsabilidades.

observar todas las actividades en conjunto permite detectar superposiciones y evitar una acumulación excesiva de responsabilidades. Mayor probabilidad de cumplir los objetivos: según los resultados del estudio, los usuarios de calendarios de papel desarrollaron planes de mejor calidad y tuvieron más éxito al llevarlos a cabo.

según los resultados del estudio, los usuarios de calendarios de papel desarrollaron planes de mejor calidad y tuvieron más éxito al llevarlos a cabo. Organización más realista: considerar el conjunto de tareas ayuda a evaluar si los compromisos pueden completarse dentro del tiempo disponible.

considerar el conjunto de tareas ayuda a evaluar si los compromisos pueden completarse dentro del tiempo disponible. Mayor control de la agenda: revisar visualmente las actividades pendientes puede facilitar la identificación de prioridades y la reorganización de los horarios.