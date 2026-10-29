Según la psicología, los nacidos entre 1945 y 1965 tienen una ventaja única a la hora de gestionar las emociones

En Stanford, California, Estados Unidos, un equipo dirigido por la psicóloga Laura Carstensen siguió durante más de diez años la experiencia emocional cotidiana de adultos de distintas edades. El trabajo encontró mejoras asociadas con el envejecimiento, pero no demostró que quienes nacieron entre 1945 y 1965 tengan una ventaja única ni que esa supuesta ventaja provenga de haber vivido períodos de incertidumbre.

Cómo se midieron las emociones durante una década

El estudio comenzó con 184 participantes adultos y abarcó edades desde los 18 hasta los 94 años. Durante una semana, cada persona registró su estado emocional cinco veces por día en momentos seleccionados al azar. El mismo procedimiento se repitió cinco años después y nuevamente a los diez años. Ese diseño permitió comparar edades y observar cambios dentro de las mismas personas.

Según el estudio, en las personas mayores aumentó el balance de emociones positivas frente a las negativas (Fuente: Pexels)

Los análisis mostraron tres tendencias. Con la edad aumentó el balance de emociones positivas frente a las negativas. Las experiencias emocionales se volvieron más estables. También creció la complejidad, entendida como una mayor coexistencia de emociones positivas y negativas en un mismo período. Los resultados se mantuvieron después de considerar personalidad, fluidez verbal, salud física y variables demográficas.

El bienestar no mejoró de manera indefinida. Los modelos indicaron que el aumento de emociones positivas se estabilizaba cerca de la séptima década de vida. Los autores también señalaron que, en edades muy avanzadas, las dificultades de salud y la proximidad de la muerte pueden modificar la trayectoria. Por eso, el estudio describe promedios y no promete que todas las personas se sientan mejor al envejecer.

La muestra no fue definida como una comparación entre una cohorte nacida de 1945 a 1965 y otras generaciones. Incluyó adultos de un rango mucho más amplio y se centró en la edad y el cambio individual. Tampoco midió de manera directa la exposición a guerras, crisis económicas o transformaciones tecnológicas como causa de la regulación emocional.

Con el avance de la edad el enojo se vio disminuído (Fuente: Pexels)

Atribuir el resultado a una generación puede confundir dos explicaciones. Una es el efecto del envejecimiento, que ocurre cuando una misma persona cambia con los años. La otra es el efecto de cohorte, que reúne experiencias compartidas por quienes nacieron en un período determinado. El seguimiento longitudinal ayuda a observar la primera explicación, pero no autoriza a concluir que una lista de acontecimientos históricos causó el patrón.

La teoría de la selectividad socioemocional ofrece una interpretación. A medida que las personas perciben el tiempo futuro como más limitado, tienden a priorizar relaciones y objetivos con significado emocional inmediato. Esa reorganización de prioridades puede ayudar a evitar conflictos poco valiosos y a concentrar la atención en experiencias importantes. Es una explicación teórica respaldada por varias investigaciones, no una regla que se cumpla igual en todos los individuos.

Estabilidad no significa ausencia de tristeza

Una experiencia emocional más compleja puede incluir alegría y tristeza al mismo tiempo. Los investigadores usan esa coexistencia para describir matices, no para afirmar que las personas mayores dejan de sentir enojo, ansiedad o dolor. La estabilidad tampoco implica reprimir emociones. Indica que, en promedio, los cambios entre estados extremos fueron menos pronunciados.

El trabajo encontró además una asociación entre un perfil emocional relativamente más positivo y una mayor supervivencia durante 13 años. Los autores controlaron edad, sexo y etnia, pero una asociación no demuestra que las emociones hayan causado la diferencia de mortalidad. La salud puede influir en el estado emocional y en la supervivencia, junto con muchos otros factores.

Los modelos indicaron que el aumento de emociones positivas se estabilizaba cerca de la séptima década de vida (Fuente: Pexels)

La conclusión útil es más precisa que el título generacional. En la muestra estudiada en Estados Unidos, el paso de los años se vinculó con mayor bienestar emocional, estabilidad y capacidad de experimentar sentimientos mixtos. Esas tendencias pueden orientar la investigación sobre el envejecimiento, pero no convierten el año de nacimiento ni la exposición a la incertidumbre en una ventaja psicológica comprobada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.