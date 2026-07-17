Según un estudio, dormir muchas horas está relacionado con niveles más altos de una proteína asociada al Alzheimer

Dormir más horas de las recomendadas suele asociarse con descanso y recuperación, pero una nueva investigación científica puso el foco en una posible relación entre los períodos prolongados de sueño y la salud cerebral. Según los investigadores, las personas que duermen muchas horas de manera habitual podrían presentar niveles más elevados de una proteína vinculada con la enfermedad de Alzheimer, aunque los especialistas aclaran que esto no significa que dormir demasiado sea una causa directa del trastorno.

El hallazgo surge de un estudio realizado por investigadores de UT Health San Antonio, el centro de salud académico de la Universidad de Texas en San Antonio, y publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia de la Asociación de Alzheimer. Para analizar la relación entre el descanso y los procesos asociados a la enfermedad, los científicos estudiaron a 2410 participantes y evaluaron la presencia en sangre de la proteína tau fosforilada 181 (p-tau181), un biomarcador relacionado con el Alzheimer y con procesos de neurodegeneración.

Un estudio analizó la relación entre la duración del sueño y una proteína vinculada con la enfermedad de Alzheimer Freepik

Los participantes formaban parte del Estudio del Corazón de Framingham, una investigación comunitaria que sigue a residentes de Framingham, Massachusetts, desde hace décadas bajo la dirección del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. La edad promedio de las personas analizadas era de 70 años y el 55,2% eran mujeres.

Los resultados mostraron que quienes dormían habitualmente entre 8,5 y 9 horas por noche presentaban niveles más altos de p-tau181 en sangre. La diferencia era aún más marcada en aquellos participantes que superaban las 10 horas de sueño, un dato que llevó a los investigadores a plantear que los períodos prolongados de descanso podrían estar asociados con etapas tempranas de procesos neurodegenerativos.

Sin embargo, los especialistas remarcaron que el estudio no permite establecer una relación de causa y efecto. “No podemos afirmar que dormir demasiado cause Alzheimer”, explicó Vanessa M. Young, investigadora postdoctoral del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas de UT Health San Antonio. Según la especialista, los resultados sugieren que los hábitos de sueño prolongado deberían ser observados y conversados con profesionales de la salud, ya que dormir más no necesariamente implica un beneficio para el cerebro.

Los expertos investigaron cómo los hábitos de sueño pueden relacionarse con indicadores de salud del cerebro Shutterstock

La investigación continúa una línea de trabajo previa en la que dormir nueve horas o más por noche se había relacionado con un peor rendimiento cognitivo, especialmente entre personas con depresión. En este nuevo análisis, los científicos incorporaron información adicional sobre el estado de salud de los participantes y estudiaron biomarcadores sanguíneos vinculados con el Alzheimer y la neurodegeneración.

Aunque tanto dormir pocas horas como hacerlo en exceso fueron asociados en estudios anteriores con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, todavía existen dudas sobre cómo se relaciona exactamente la cantidad de sueño con los cambios biológicos vinculados a la enfermedad. Por eso, los investigadores consideran que dormir muchas horas podría funcionar como un posible indicador para identificar a personas que requieran una evaluación más profunda.

“Si normalmente dormís entre 9 y 10 horas o más por noche, quizás valga la pena comentarlo con tu médico”, recomendó Young, como una forma de revisar tanto la calidad del descanso como la salud general del cerebro.