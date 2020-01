Seis orquídeas que podés tener en tu jardín

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 12:17

Tienen una belleza exótica y las envuelve un halo misterioso. Atraen a fanáticos por todo el mundo y, pese a que muchos creen que tenerlas en su jardín es imposible, ya que requieren cuidados especiales, en esta nota te compartimos los secretos de seis especies de orquídeas que podés cultivar en tu casa.

Izquierda: Cymbidium hyb. Derecha: Dendrobium nobile. Fuente: Jardín

Cymbidium hyb.

Origen: Híbridos de especies del hemisferio norte.

Descripción: Unas de las orquídeas más llamativas que se pueden cultivar y que reflorecen fácilmente en zonas templadas, al aire libre. Algunos híbridos son bastante rústicos, como Cymbidium Magic Flora 'Red Falls'. Tienen grandes pseudobulbos y hojas largas, acintadas. Las flores son de larga duración, hasta meses. Hay 10.000 híbridos, con distinto grado de rusticidad, y una gran variedad de colores de flores: del blanco al chocolate, pasando por los amarillos, rosas, rojos y rosados. En otoño e invierno florecen.

Cultivo: en macetas con una mezcla de corteza de pino, perlita y carbón. Necesitan buen drenaje. Durante la época de floración deben tener buena luminosidad, sol de la mañana, y hay que protegerlas del sol directo en verano. Necesitan buen suministro de agua, pero cuidando que el drenaje del contenedor esté perfecto durante todo el año. Dividir matas sólo si exceden el espacio de la maceta.

Propagación: Por división de matas.

Dendrobium nobile

Origen: Asia.

Descripción: Es una orquídea epífita que crece fácilmente sobre las ramas de árboles caducifolios, al abrigo de los patios reparados o en el Delta. Puede formar grandes colonias. Las flores de la especie son rosadas, blancas o púrpuras con el centro con una mancha oscura, grandes (de 5 o 6 cm de diámetro) y durables, ligeramente perfumadas. Florece principalmente en primavera.

Cultivo: Puede cultivarse tanto suspendida como epífita o en macetas con orificios grandes, sobre un sustrato a base de chips de corteza de pino, carbón y algo de turba. Hay infinidad de variedades e híbridos, pero la especie tipo es notablemente resistente a las condiciones ambientales de un clima templado sin heladas. El talón de Aquiles es su floración, a veces impredecible, aleatoria. Para hacerlo necesita, al menos, tres semanas frescas y secas a manera de reposo, aireación, buena luminosidad y que la primavera y el verano sean cálidos y húmedos.

Propagación: Por separación de hijuelos.

Izquierda: Oncidium bifolium (ahora Gomesa bifolia). Derecha: Oncidium fimbriatum (ahora Gomesa cornigera). Fuente: Jardín

Oncidium bifolium (ahora Gomesa bifolia)

Flor de patito

Origen: Sudamérica; en Argentina desde el Norte hasta norte de Buenos Aires.

Descripción: Orquídea epífita que forma abundantes colonias en los árboles. Tiene pseudobulbos (tallo aéreo engrosado) con dos hojas. Las flores son amarillas, en profusa cantidad en cada inflorescencia. Florece principalmente en primavera.

Cultivo: Crece en sitios con alta humedad ambiente, sin heladas. Es una epífita que crecen bien en las ramas de un árbol, preferentemente de hojas caducas, o sostenida en maderas y ubicada en zonas aireadas.

Propagación: Por división de colonias.

Oncidium fimbriatum (ahora Gomesa cornigera)

Origen: Argentina (Misiones y Corrientes), Brasil y Paraguay.

Descripción: Es una planta epífita que crece sobre los árboles. Tiene hojas más grandes que el O. bifolium, de 10 a 20 cm de largo, y grandes pseudobulbos. Las pequeñas flores de unos 2 cm forman una gran inflorescencia péndula, que tiene fácilmente de 20 a 30 cm de largo y, en ocasiones, puede llegar a 60 cm. Florece desde fines de primavera y durante el verano.

Cultivo: Necesita sombra clara o media sombra, alta humedad ambiente y temperaturas cálidas (por lo tanto, se debe cultivar en lugares protegidos). En zonas urbanas de Bs. As. se puede cultivar en patios, al reparo.

Propagación: Por división de colonias.

Izquierda: Epidendrum radicans. Derecha: Bletilla striata. Fuente: Jardín - Crédito: Florencia Cesio

Epidendrum radicans

Origen: México hasta norte de Sudamérica.

Descripción: Esta es una orquídea terrestre bastante rústica, a veces pasa desapercibida como tal. Presenta raíces adventicias en los tallos decumbentes, que pueden alcanzar de 60 cm a 1 m de largo. Las inflorescencias presentan unas 20 flores pequeñas, de color rojo anaranjado, a veces con amarillo. Tiene una larga floración que comienza en primavera y se extiende en verano.

Cultivo: Crece bajo media sombra, donde reciba el sol de la mañana. Si el sombreado es excesivo, no florece. Utilizar un sustrato liviano con cortezas, que retenga buena humedad y no se encharque, ya que sus raíces necesitan aireación. Es fácil cultivarla en contenedores en patios reparados. Si recibe sol directo en los mediodías de verano, las hojas pueden quemarse. Es bastante rústica a las bajas temperaturas, pero no tolera heladas leves sin dañarse.

Propagación: Por división de matas.

Bletilla striata

Origen: China, Japón.

Descripción: Es una orquídea terrestre, de 30 a 40 cm de altura. Pierde las hojas en invierno, que son atractivas y dan marco a las flores de color rosa alilado. No son tan durables como las de otras orquídeas. Da unas 10 flores por inflorescencia, de unos 5 cm de diámetro. Florece en primavera.

Cultivo: Se puede plantar directamente en el suelo, en borduras. Lo mejor es que reciba media sombra, con sol en la mañana. El suelo debe ser rico en materia orgánica, preferentemente liviano. Es ampliamente tolerante al frío si se encuentra en reposo invernal; no prospera bien en zonas muy cálidas. Se puede poner un mulch de corteza de pino.

Propagación: Por división de matas en otoño, cuando está ya en reposo.