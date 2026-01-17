Cuatro raíces, mil posibilidades: ideas simples para cocinar superalimentos

La temporada de calor, que inicia suavemente en la primavera, parece que despierta los jardines con su imponente energía de vida y colores. El aire se vuelve más cálido y más perfumado. Y esto, inevitablemente, trae un nuevo ritmo en la cocina ; comemos un poco más liviano, platos quizás más frescos.

Con la primavera, los jardines explotan en color… y también en sabor Archivo Revista Jardin

Pero no por eso menos nutritivos. Bajo tierra, hay ingredientes que son protagonistas : la cúrcuma, el jengibre, el rabanito y la raíz de apio, verdaderos superalimentos que pocas veces sabemos cómo incorporar en la cocina diaria.

Aliados antiinflamatorios, antioxidantes y revitalizantes que, a su vez, resultan clave a la hora de crear sabor

Su aporte va más allá de lo culinario y medicinal: crean bases versátiles para platos sabrosos y sustentables, y ofrecen oportunidades para una cocina sin desperdicio desde el propio jardín.

Cocinar con lo que no se ve

La cúrcuma, con su color potente y su gusto terroso, aporta profundidad a salteados, curries o caldos.

Y si la combinás con una pizca de pimienta negra, vas a absorber mejor su antioxidante (curcumina).” — Laura Di Cola

El jengibre, fresco y picante, es la chispa que le da vida a los platos de primavera, estimula la digestión y activa la circulación.

Debajo del suelo late la fuerza de superalimentos como el jengibre Freepik

La raíz de apio suele pasarse por alto, pero aporta una textura cremosa, sabor herbal‐terroso y se adapta a purés, sopas y horneados. Rica en fibra, potasio y vitamina K.

El rabanito, crujiente y ligeramente picante, puede usarse tanto la raíz como sus hojas.

Pequeño, crocante y lleno de carácter: el rabanito, la joya escondida bajo tierra Archivo Revista Jardin

La raíz suma frescura a ensaladas y encurtidos caseros; las hojas, si las cocinás brevemente (en salteados o como pesto), nutren y profundizan sabores.

También con las hojas puede hacerse un polvo verde, nutritivo y versátil: basta con deshidratarlas y molerlas hasta obtener un polvo fino. Usar como condimento para terminar platos, enriquecer ensaladas o sumar valor nutricional a cualquier preparación. Nada se tira, todo se transforma.

Con las hojas de rabanito puede hacerse un polvo verde para terminar platos, enriquecer ensaladas o sumar valor nutricional a cualquier preparación Ines Clusellas/ Revista Jardin

El jardín que nutre y embellece

Imaginá canteros o macetas en tu jardín o balcón diseñados en función tanto de la estética como de la utilidad.

Tener cúrcuma, jengibre o raíz de apio en macetas profundas, junto con rabanitos en superficie, no sólo embellece el espacio, sino que te permite cosechar ingredientes de calidad sin desperdicio: lo que no se incorpora a la cocina vuelve al suelo o al compost .

Ingredientes de la huerta como el apio revitalizan el cuerpo y despiertan la creatividad en la cocina Ines Clusellas/ Revista Jardin

Así, combinás vegetales de raíz y brotes verdes, creás diseño con propósito y generás una cocina circular: la belleza del jardín, la alegría de la cosecha, donde cada rincón es aprovechado.

La primavera también es tiempo de renovar hábitos y plantarse en una cocina más responsable” — Laura Di Cola

Aprovechar lo que brota bajo tierra y diseñar jardines que nutren y embellecen es un gesto cotidiano con gran impacto.

Rabanitos encurtidos

Ingredientes:

Rabanitos , 4 manojos

, 4 manojos Vinagre blanco, 1 1⁄2 taza

Agua, 1⁄2 taza

Azúcar, 3 cucharadas

Sal, 1 cucharada

Pimienta negra, 1 cucharada

De la huerta al plato: el rabanito es sinónimo de sabor y textura Ines Clusellas/ Revista Jardin

Preparación:

Lavar bien los rabanitos con sus hojas. Escurrir y separar: por un lado, las hojas y las puntas (raíz y tallo); por otro, los rabanitos enteros. Cortar los rabanitos en rodajas finas y colocarlos en un frasco grande o en dos medianos. La cantidad de salmuera necesaria puede variar según el corte, el tamaño de los frascos y el de los rabanitos.

En una cacerola mediana, calentar el vinagre, el agua, el azúcar y la sal a fuego medio. Revolver hasta que el azúcar y la sal se disuelvan, aproximadamente un minuto.

Agregar los granos de pimienta y mostaza, y verter la salmuera caliente sobre los rabanitos. Asegurarse de que queden completamente cubiertos. Tapar, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego conservar en la heladera.

Las rodajas encurtidas estarán listas para consumir en 24 horas

Si se envasan con buenas prácticas de conserva, duran hasta 2 años. Si no, guardar en frío y consumir en un máximo de 3 semanas.

Torta de jengibre

Ingredientes:

Azúcar, 100 g

Aceite de oliva (blend o arbosana), 90 ml

Huevo, 1 unidad

Jengibre fresco rallado, 2 cucharadas colmadas

fresco rallado, 2 cucharadas colmadas Canela molida, 1 cucharadita

Cúrcuma fresca rallada, 1 cucharada

Torta de jengibre y cúrcuma Ines Clusellas/ Revista Jardin

Ralladura de 1⁄4 de naranja

Harina integral fina de trigo espelta, 280 g

Sal marina, 1⁄2 cucharadita

Bicarbonato de sodio, 4 g

Almíbar casero de quinotos o de naranjas, 130 ml

Clavo de olor, 1

Preparación:

Precalentar el horno a 175° C y engrasar un molde redondo con aceite de oliva. Batir los huevos junto con el aceite y el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.

Incorporar el jengibre y la cúrcuma frescos y rallados, la canela, el clavo molido y la sal, mezclando bien para distribuir las especias. Agregar el almíbar de quinotos o naranjas, integrando suavemente.

Por último, sumar la harina integral y el bicarbonato, mezclando apenas hasta que se incorporen.

Verter la preparación en el molde y llevar a horno hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio. Dejar entibiar y servir tibia con gajos de naranja fresca, crema o yogur, y salsa de vainilla si se desea un toque extra.

Salsa de vainilla y naranja: Hervir 1 1⁄2 taza de leche. Agregar 1⁄2 taza de azúcar mezclada con 1 cda. de almidón de maíz y batir hasta integrar. Reducir el fuego a medio, revolviendo constantemente, hasta que la salsa espese. Incorporar ralladura de 1⁄2 naranja, 3 cdas. de manteca y 1 cda. de esencia de vainilla. Batir hasta que la manteca se funda. Verter sobre la torta cuando todavía esté tibia.