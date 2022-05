Sexo a diario: el barrio en el que viven los amantes más infieles de Buenos Aires, salen de noche y ¿son de tauro?

LA NACION

De repente la ciudad de Buenos Aires volvió a ser la que era. Calles, plazas y parques lucen estallados; de noche no quedan reservas en bares ni restaurantes. Todos queremos estar en la calle. Hasta el lugar más modesto o alejado de los circuitos tiene mesas ocupadas, y los precios hiperinflacionados no parecen asustar a ninguno de los comensales. Y mejor: volvieron los extranjeros. Ya se los ve circulando por los barrios más turísticos, menos obvios que antes, sin grandes cámaras de fotos ni sandalias con medias ni andan con el mapa de papel en la mano buscando como llegar a algún monumento, pero siempre se los reconoce porque miran hacia arriba para no perderse la belleza de la arquitectura local. En la mayoría de los casos si desembarcan por primera vez en alguna milonga, tan fuerte es la experiencia del abrazo que muchos deciden quedarse una temporadita en Buenos Aires, y quizá sea esa variedad demográfica la que agita la modorra pos pandemia del barrio más romántico de la ciudad, donde no es raro ver parejas en primera cita recorriendo la feria o el mercado. Según datos de Ashley Madison, el principal sitio web de citas para personas casadas del mundo en 2021, la ciudad de Buenos Aires registró la mayor cantidad de nuevos usuarios en la plataforma del país. Y el dato más contundente: la mayoría de ellos vive en San Telmo (y es de tauro, dice otra encuesta). Cartón lleno....

“El amor es como jugar a un videojuego. Cuando pasas la pantalla 1 del amor, el enamoramiento, jamás volvés a esa etapa inicial, suele ser un punto de no retorno. El siguiente escenario te encuentra con un amor de compañeros con tu pareja, pero la pasión disminuye. Una alternativa para sobrellevarlo es buscar una relación secundaria, con alguien que te brinde y recuerde las sensaciones maravillosas de la conquista y la sexualidad plena”, explica con entusiasmo Christoph Kraemer, director ejecutivo del sitio para América latina. Al decir del sondeo realizado entre los nuevos usuarios de la plataforma, de los 48 barrios porteños, después del más antiguo de la ciudad, los infieles se ubican en La Paternal y Liniers; luego Monserrat, Recoleta, Parque Chacabuco, Núñez, Villa Devoto, Mataderos y Villa Crespo, en ese orden.

“Está claro que los modelos actuales monógamos no terminan de funcionar y por eso las personas se atreven a perseguir aventuras que les den felicidad, ayuden a mejorar su autoestima y sus relaciones principales” agrega Kraemer sobre la encuesta. Cabe aclarar que la misma que se basa en la cantidad de personas que se registraron en el sitio entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2021, así es que a partir del código postal de los usuarios al momento de inscribirse, se aprecia una cantidad importante de vecinos de San Telmo.

Esperando el censo

Habrá que esperar los datos que arroje el próximo censo nacional respecto de la situación sentimental de los porteños, ahora que se han blanqueado las “nuevas/viejas formas “de considerarse en una relación: parejas abiertas, trios consentidos, poliamorosos, los que viven en casas separadas etc etc etc. Casualmente según un artículo reciente publicado en este diario muchos individuos dicen desconocer su verdadero estatus civil, que definen casi como el perfil de sus redes sociales donde suele figurar la palabra “es complicado”. De hecho en el último censo unas 55.145 personas dijeron “No sabe no contesta” cuando les preguntaron, por lo que fueron incluidos en la categoría de estado civil “ignorado”. “Lo que resulta curioso es que los ignorados ocupan una categoría con entidad propia, a la par de los casados, los solteros, los divorciados y los viudos, reza el artículo de Evangelina Himitián. Así, en el último censo el 51,8% dijo ser soltero (sobre los mayores de 14 años); el 35,7%, casado; el 5,8%, divorciado; el 6% de viudo y el 0,2%, ‘ignorado’. Entonces, en la ciudad había (tomando esa fecha) 3796 personas que respondieron no saber o ignorar si están casados, solteros o qué.

Hace una semana se difundió un nuevo informe de la Dirección de Estadística y Censo porteña sobre el estado del divorcio en 2016 y llama la atención que la categoría aparece entre quienes se separaron legalmente: 13 de los 5815 que se divorciaron dijeron desconocer su estado civil, agregaba la autora.

Asi las cosas. Respecto de los infieles, podría decirse que el aumento de esa población en al zona coincide con la apertura lenta de las fronteras luego de la pandemia.. Sobre lo del signo zodiacal, es un misterio....