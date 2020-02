Sexo a diario. Adiós a los eufemismos para hablar de temas hot

Crédito: Gentileza Netflix.

Adiós a los eufemismos para hablar (públicamente) de sexo. Ya no somos tan correctos ni tan polait como hace casi una década. Ahora llamamos a las cosas por su nombre y a nadie le avergüenza expresar sus deseos con la mayor claridad posible. Y bien a pecho se lo han tomado últimamente algunos medios de comunicación y personas que de alguna manera se relacionan con el tema.

A mediados del último enero los vecinos de Madrid que caminaron por la vereda del Círculo de Bellas Artes, sobre la calle de Alcalá, quedaron de una pieza frente al enorme cartel colgado en la fachada del edificio con la frase más provocadora que pudo ocurrírsele al equipo de campaña de Sex Education, la serie producida por Netflix. "Querrás tragártela enterita" decía, así, en alusión a la nueva temporada que entonces estaba a punto de estrenar en Europa. El doble sentido anticipaba lo que efectivamente pasaría con la saga de esta exitosa historia inspirada en un grupo de adolescentes en su despertar sexual. Los espectadores que la esperábamos con impaciencia la devoramos; pero el juego de palabras ya había agitado la consabida polémica entre quienes consideran ofensivas las publicidades de la plataforma, que ya había hecho cosa idéntica para el estreno de Narcos. En coincidencia con la Navidad, el personaje de Pablo Escobar saludaba sus seguidores con un "Oh, blanca Navidad", en abierta referencia a la cocaína con la que traficaba este personaje colombiano.

Así o más fuerte sonó el nombre comercial de una vela aromática lanzada al mercado online por la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow meses atrás, y en cuyo sitio se consiguen productos y recomendaciones terapéuticas algo sospechosas (la más, unas bolas chinas de cuarzo y jade para practicar ejercicios de Kegel y "combatir la depresión"). Los usuarios agotaron en cuestión de horas la dichosa vela bautizada "Esto huele como mi vagina", que por cierto no era muy barata (75 dólares) ni el perfume contenía ingredientes humanos. La dueña del emprendimiento se arrepintió a los pocos días y en una entrevista confesó que estaba drogada cuando se le ocurrió la idea de las velas, lo que sugiere el poco rigor de sus consejos. "Al principio era una broma porque percibí un olor agradable y dije' huele como mi vagina'. Todo era una broma porque estábamos drogados" dijo la mujer, ahora cuestionada por el director del Servicio Nacional de Salud Británico, que la acusa de causar una peligrosa confusión entre la gente al vender "dudosos productos para el bienestar y raros procedimientos con el objetivo de entretener".

Volviendo a las palabras en crudo y su significación, "Vamos a pasarlo genital" y "la realidad supera la fricción" son otros de los slogans que decoraron las calles del viejo continente en enero último. Lamentablemente a los pocos días Netflix anunció por Twitter que bajaba el cartel de la gran Vía, y se cree que no fue por ofensivo sino porque excedía el tamaño reglamentario. Enseguida los creativos de la plataforma recogieron el guante y titularon el posteo: "Hemos durado poco" ..... Y un nuevo cartel no tardó en aparecer. Esta vez el mensaje, también aludía a la serie: "La primera vez no siempre sale bien".