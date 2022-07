Sextorsión: contó que es bisexual para que dejen de amenazarlo y generó una increíble reacción en las redes

Un entrenador personal español se cansó de ser extorsionado por un hombre que lo amenazaba con contar su orientación sexual y decidió sincerarse en las redes sociales y decir que es bisexual. De este modo, el hombre desactivo el acto de “sextorsión” del que estaba siendo víctima. Su mensaje en Twitter rápidamente se volvió viral y el entrenador recibió innumerables muestras de apoyo por parte de los usuarios.

“Llevo mucho tiempo dándole vueltas a si escribir o no este tuit”, publicó el pasado martes en su cuenta de Twitter Sergio, que se define en su perfil como entrenador personal, nutricionista deportivo y técnico especializado en sala de musculación y vive en la ciudad española de Málaga.

Sergio decidió revelar que es bisexual para no soportar más la extorsión de un hombre que salió con él Twitter / @TrainerExtreme

A continuación, en el mismo mensaje, y con letras mayúsculas, el entrenador escribió: “Soy bisexual” e inmediatamente explicó la causa de su revelación. “Llevo dos años siendo extorsionado por un tarado que me amenazaba con publicarlo. Con esto, bola de set y partido. Se acabó el juego”, expresó.

El mensaje de Sergio continuó en otro tuit, en el que se explayó un poco más sobre el tema, dirigiéndose directamente a su sextorsionador: “Ya no vas a poder amenazarme con nada, porque en realidad nunca tuviste nada con lo qué amenazarme. ¿Que también me gustan los tíos? ¿Y qué? Ya no puedes chantajearme más”.

Los mensajes del entrenador personal tuvieron una notable repercusión. El primero de sus tuits recibió en dos días casi 50.000 me gusta y más de 2000 retuits. Una de las personas que replicaron el mensaje de Sergio fue la periodista y escritora Argentina Florencia Etcheves, que publicó una imagen del posteo del español y escribió: “Lamento que este muchacho haya tenido que hablar públicamente de su sexualidad para terminar con una extorsión. Pero celebro que no (hay) mas vergüenza, nada que esconder”. Luego del punto final, la novelista añadió el emoji de un corazón.

Florencia Etcheves compartió el tuit de Sergio en el que revelaba su orientación sexual y manifestó su apoyo Twitter / @fetcheves

Fueron tantas las respuestas y muestras de apoyo que recibió el hombre que tuvo que hablar de su sexualidad para librarse de un chantaje, que él mismo, en otro tuit, escribió: “Estoy un poco superado por la repercusión del tuit. Gracias de corazón por tantísimo apoyo recibido. La inmensa mayoría de los mensajes son de cariño. Siempre hay algún acomplejado buscando hacer daño, pero a estas alturas va a ser que no”.

La mayoría de los mensajes de los tuiteros hacia Sergio manifestaron apoyo y cariño Twitter / @Mme_s

En efecto, una gran parte de los comentarios dirigidos hacia Sergio luego de su mensaje fueron de aliento y congratulación por su actitud. “Pues cuál es el problema, yo lo hubiera bloqueado antes, mi sexualidad es mía, y al que no le guste, que siga de largo”, expresó una tuitera; “Sigue con tu vida, la que tu quieras, y pasa de tu chantajeador”, anotó otra.

Pero quizás la que mejor sintetizó todos los mensajes de apoyo a Sergio fue una usuaria llamada Sonia, que posteó: “Me enoja tu tuit. Profundamente ¿Hasta cuando se siguen metiendo con la sexualidad de las personas? Basta del chantaje, de la extorsión, de opinar sobre un tema que es personal. Cada persona debe ser libre de amar, desear y hacer lo que se le venga en gana con su sexualidad”.

Sergio también dirigió un mensaje a su sextorsionador y se mostró sorprendido por la repercusión que había tenido su mensaje Twitter / @TrainerExtreme

Con respecto de la causa en sí de la sextorsión y ante muchos comentarios que le dijeron al entrenador malagueño que debía acudir a la Justicia, el tuitero que se volvió viral expresó: “Respondiendo a una duda general: los hechos llevan denunciados desde hace dos años. Pero la absoluta dejadez y abandono de la Policía de Málaga ha permitido que este individuo se sienta impune. La única opción que me quedaba para acabar con esto era contarlo yo mismo”.