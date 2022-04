El hilo de Twitter de Florencia Etcheves para recomendar series policiales que es furor

Las redes sociales sirven como un espacio para recibir recomendaciones y consejos de toda índole. En esta oportunidad, fue la periodista Florencia Etcheves quien les pidió a sus seguidores en Twitter que expresen su opinión sobre las mejores series y películas de temática policial y quedó sorprendida ante la repercusión.

“Mis policiales preferidas: The Killing (Star plus), The Fall (Star plus), True Detective (HBO Max). Sumen debajo de este tuit los de ustedes con plataforma así armamos un hilo de data”, posteó la escritora con el agregado de las producciones que más la cautivaron. A continuación, bromeó: “Solo policiales, que si no tengo cadáveres sobre la mesa me aburro”.

Inmediatamente, sus más de 295.000 mil seguidores armaron un espacio cinéfilo con cientos de series, películas y hasta cómics con sus preferencias. En relación con esto, la autora de libros como La virgen en tus ojos (2012), La hija del campeón (2014) y Errantes (2018), aplaudió la iniciativa de los usuarios y, en un segundo tuit, expresó: “Oigan, acabo de fijar un tuit en mis tuits fijados que es ORO PURO. Se armó una recomendada colectiva de series policiales buenísimas. Gracias a ese hilo arranqué The night of. Bombaza. Usen y abusen de mi tuit fijado”.

En ese sentido, se hizo eco del comentario que le realizó la cuenta @Literatura991, quien se refirió a la miniserie de la compañía HBO, protagonizada por John Turturro y Riz Ahmed, basada en Criminal Justice de la BBC y creada por Peter Moffat. “Súper recomendada”, opinó.

The night of, trailer

La pieza audiovisual, que consta de un total de ocho episodios, narra la historia de Nasir “Naz” Khan, un estudiante universitario paquistaní-norteamericano que vive con sus padres en Queens, Nueva York. El escenario policial ocurre cuando el joven es arrestado por el asesinato de una mujer que recién conoció. Investigación, el sistema de justicia criminal y los procedimientos legales son algunas de las temáticas que aparecen en la icónica producción.

Entre los comentarios, apareció la sugerencia de una joven que se refirió a una apuesta que se encuentra en Netflix. “Si no viste Line of Duty, te estás perdiendo para mi uno de los mejores policiales, no es de ritmo lento, es medio frenético”, expresó.

Según indica la sinopsis de la ficción, la historia surge cuando al detective Steve Arnott lo transfieren a una unidad de anticorrupción policíaca a raíz de negarse a ser parte de un encubrimiento relacionado con un tiroteo. “Intenso drama policial que consiguió altísimos récords de audiencia durante una década”, expresa.

Se trata de una serie de televisión británica que se estrenó en el año 2012 en BBC Two, y cuenta con las actuaciones de actores de renombre como Gina McKee, Ian Beattie y Jonás Armstrong.

Trailer Line of Duty

La serie que no faltó nombrar y ya es un clásico en los policiales es The Sinner, que también se visualiza en Netflix. “Muy buena. Floja la tercera, poco verosímil. Brillante la primera y la cuarta. Muy bien la segunda. Anótenme a Bill Pullman con una de las mejores actuaciones de la historia en series”, remarcó la cuenta @robertomagno2.

En ese sentido, hizo referencia a la serie producida por Derek Simonds y estrenada en USA Network en el año 2017. Está basada en la obra homónima de la alemana Petra Hammesfahr y se tratá de un thriller policial.

Con el protagónico de celebridades como Jessica Biel (Cora), Alice Kremelberg (Percy), Jamie Burns (Matt) y Bill Pullman (Detective Harry), en la actualidad la serie lleva un total de cuatro temporadas y muestra la historia de un perturbador asesinato que conmociona a todos los habitantes de un pequeño pueblo.

The Sinner - Trailer

De esta particular forma, Etcheves dejó más que claro su fanatismo por los policiales y, gracias a su publicación en Twitter, los amantes de este tipo de producciones pueden deleitarse con el mejor contenido en las diversas plataformas de streaming.