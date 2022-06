Continúa la batalla judicial entre la actriz y conductora Julieta Prandi y su exmarido, el empresario Claudio Contardi. Según relató el periodista Carlos Monti en Nosotros a la mañana (eltrece), ambas partes fueron citadas el viernes a una nueva audiencia en la que se les advirtió que ya no podrán dar entrevistas sobre el caso.

El encuentro se llevó a cabo a las 11 de la mañana en el Juzgado de Familia N.º 2 de San Isidro. De acuerdo con el testimonio del panelista, Prandi accedió a ir, pero pidió no tener contacto alguno con Contardi. Además, Monti explicó que la conductora de Es por Ahí (América TV) volvió a cambiar de abogados. “Debe ser la tercera o cuarta vez que cambia de abogados en el caso del juicio iniciado contra Contardi”, aclaró el periodista.

La nueva medida impuesta por la jueza a Julieta Prandi en la causa contra su ex Claudio Contardi

Y agregó: “En la audiencia se presentó Fernando Burlando con su equipo, porque él es penalista, no de familia. Se debatieron cuestiones que tienen que ver con la visita del padre a sus hijos [Mateo, de 11 años, y Rocco, de 6] y con la escolaridad”. Uno de los principales problemas radica en este último punto. Según Monti, hay resquemores por el horario en que van a buscar a los niños a la escuela, y por cuándo los devuelven. “Ahí se armó un lío bárbaro. O porque no se entregan los chicos en tiempo y forma como está estipulado por la justicia, o porque retiran los chicos sin el consentimiento del otro”, aseguró el periodista.

La nueva jueza del caso, Sabrina Citraro, convocó a la audiencia para tratar de resolver estos desacuerdos y que no haya más hostilidades de ninguna de las dos partes, explicó el panelista de Nosotros a la mañana. Y aclaró que la magistrada hizo especial énfasis en la cuestión de la reserva.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi Instagram @Julieta Prandi

“La jueza hizo hincapié en la confidencialidad y el tema del bozal para que no se exponga todo esto a través de los medios”, señaló el periodista. Y la conductora Mariel di Lenarda recordó la sorpresiva aparición del ex de Prandi, que rompió el silencio en un documental que salió a la luz en enero de este año. “Contardi había participado de un documental de la ONG Infancia Compartida, que lucha porque este tipo de conflictos y de violencia intrafamiliar no trascienda a los medios y se resuelve de manera pacífica”, explicó.

“Realmente nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, siempre quise preservar la salud mental de mis hijos. No me quedó otra alternativa que sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, expresó el empresario al comienzo de la filmación.

“Según lo que yo pude hablar con mi hijo, hubo un juego de nenes, gracias a Dios no existió ningún abuso. Confié en lo que me había dicho mi hijo y confié en las licenciadas del Juzgado que me dijeron que me quede tranquilo, que no hubo abuso”, agregó en otro fragmento de la entrevista.

Julieta Prandi

Prandi, por su parte, dio diferentes entrevistas televisivas y radiales contando su verdad. Una de las más recientes fue con Alejandro Fantino en Intratables (América TV), donde la actriz relató: “Empecé a ver, a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. El miedo de mis hijos, las amenazas que sufrieron, la imposibilidad de poder llamarme por teléfono cuando estaban con su papá”.

“Ahora, lo que la jueza les dijo es no más entrevistas con los medios, contando y ventilando cuestiones que hacen a la intimidad de todo esto”, explicó Monti, y remarcó: “Se terminó esta historia de sentarse frente a los medios”.