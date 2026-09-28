Si recordás estos cuatro momentos de tu vida quiere decir que tu memoria es mejor que la del promedio, según la psicología

La capacidad de recordar distintos momentos de la vida es una cualidad invaluable. Aunque a veces resurgen episodios que preferiríamos olvidar, evocar pasajes de la infancia o la juventud mantiene encendida la vitalidad. En ese sentido, un artículo de The Mirror señala que conservar detalles o líneas de tiempo sobre hechos ocurridos hace décadas es un claro indicio de una memoria superior al promedio. Un ejemplo de ello es recordar el impacto de hitos como el estreno de El Mago de Oz (1939), cinta que revolucionó el cine con el uso del Technicolor. A continuación, repasamos cuatro eventos históricos que permiten evaluar la agilidad de tus recuerdos.

El primer disco o canción que escuchaste

Este momento tiene que ver con una experiencia completamente personal, pero sirve como ejercicio. Si sabés exactamente cuál fue la primera canción, banda o álbum musical que escuchaste en tu vida, tené por seguro que estás un paso adelante.

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La era de los teléfonos fijos (y a disco)

En constante actualización, la tecnología dejó atrás a los teléfonos fijos de disco giratorio, emblemáticos a mediados del siglo XX. Aunque hasta hace apenas un par de décadas eran habituales en los hogares, con el tiempo fueron desplazados por la telefonía celular en las comunicaciones personales y quedaron relegados principalmente al sector corporativo. Evocando la nostalgia de aquella época, desde The Mirror señalan: “Si alguna vez estuviste atado a un cable corto que apenas salía de la cocina o de la sala, sabés lo que era vivir conectado en otro sentido”.

La era de los teléfonos fijos (y a disco). Crédito: Freepik

Hacer filas para comprar entradas de cine

Si recordás la época en que debías ir presencialmente a las taquillas del cine apenas se estrenaba una película para conseguir tus entradas, es una excelente señal del estado de tu memoria. Aunque hoy en día las reservas y compras se gestionan casi en su totalidad a través de sitios web o aplicaciones móviles, años atrás era imprescindible trasladarse hasta el cine, el teatro o puntos de venta autorizados para adquirir tickets, ya fuera para una película, un concierto, un circo o un parque de diversiones.

La dirección exacta de tu primera casa

Si tuviste varias viviendas o cambiaste de lugar de residencia por motivos personales, es probable que te haya tocado memorizar datos como códigos postales, número de casa o departamento, torres, bloques y otros detalles. De acuerdo con el sitio Vozpópuli, si recordás la dirección exacta de la casa de tus abuelos o los datos de tu primera casa, lugares que seguramente no frecuentás hace décadas, entonces tu mente se encuentra muy activa.