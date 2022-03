Para paladares auténticos, sin arrolladitos primavera y con sabiduría milenaria: ¿qué piden los chinos cuando piden comida china?

¿Quién no lo pensó alguna vez? Es la pregunta que suele hacer el público local, no asian, cuando miran a su alrededor platos que no conocen. Los chinos no piden Chop Sue, no piden arrolladitos primavera, no piden el famoso cerdo con ananá y mucho menos el pollo con almendras. Las propuestas del “American Chinese Cuisine” (cocina china al estilo americano) no forman parte de sus preferencias. El ritual es conocido. A la hora de sentarse a comer en -casi- todos los restaurantes chinos del mundo, quien los atiende tiene dos menús: uno para el público “occidental”, y otro para el público asiático.

En el primero abundan palabras que no son ajenas a quienes suelen pedir delivery: Chau Fan (arroz salteado), Chau Mien (fideo salteado), Chop Sue, ravioles chinos a la plancha, mientras que en el segundo, por lo general escrito solo en chino, ofrecen platos más elaborados con sabores llenos de sabiduría milenaria que solo la gente de la colectividad o los paladares más experimentados aprecian.

Con la pandemia, aumentaron los pedidos de delivery y los restaurantes se reinventaron para sobrevivir, en especial durante los meses de la cuarentena estricta. Durante ese tiempo, los restaurantes chinos perdieron clientela asiática porque no salen, inclusive hasta el día de hoy, ya con las ciudades en pleno funcionamiento, siguen cuidándose en forma extrema, no salen tanto como antes y se quedan en sus casas. Es algo cultural. Y los restaurantes chinos, para recuperar a los clientes de la colectividad, empezaron a ofrecer delivery & take away de los platos del famoso “menú para chinos”. Platos mucho más elaborados pero que muchas veces, no son aptos para consumir fuera del local porque pierden la textura, temperatura y presentación al trasladarlos de un lado a otro. Y hay platos con los que en realidad, no se puede viajar ni media cuadra porque se vuelcan.

La presentación suma adeptos

Los envases son "retornables".

“Estuvimos buscando durante mucho tiempo envases que pudieran mantener la calidad de nuestros platos cuando estos fueran servidos en la casa de nuestros comensales”, nos cuenta Miguel Chin, propietario de Lai Lai, el restaurante ubicado en el Barrio Chino de Belgrano que acaba de cumplir 21 años de existencia. “Llegamos a tener clientes que traían sus ollas para llevarse sopa o fideo en caldo”. Hoy eso ya no es necesario porque encontraron unos recipientes de plástico de muy buena calidad que mantienen bien la temperatura, conservan bien la comida y llega perfecto a nuestras casas. No se cobra adicional por este recipiente ya que está incluido en el precio de los platos. “Y estos envases se pueden devolver con el próximo pedido para ser reutilizados e impactar menos en el medio ambiente”, aclara.

Otros restaurantes chinos también se ingeniaron para conservar mejor los platos al momento del delivery utilizando bolsas, vasos, bandejas y todo tipo de recipientes que puedan satisfacer a los comensales de la colectividad. Para que comer en casa pueda seguir siendo un disfrute.

Para paladares auténticos

Cuando un comensal pide a un restaurante chino que le manden por whatsapp el menú, suelen recibir en forma inmediata el menú de comida “para chinos”.

“A los argentinos siempre le mandamos el menú de delivery común”, dice Iuman del restaurante Beijing. En esa carta encontramos siete variedades de arroz salteado/Chau Fan, seis opciones de fideo salteado/Chau Mien, la misma cantidad de Chop Sue y otras opciones populares como los arrolladitos primavera, empanaditas chinas y el pollo con almendras.

También hay excepciones: si bien el restaurant Chinatown, otro de nuestros preferidos en el Barrio Chino, tiene menú con platos que suelen pedir los chinos, esa carta no la tienen digitalizada y hay que recurrir a la memoria o solicitarla especialmente.

Algunos must de platos chinos que piden los chinos por delivery:

+水煮牛肉: la traducción es literal del chino sería “carne cocido al agua” y en cada restaurante se llama de forma diferente en español. Es un plato nivel spicy poderoso ya que lleva bastante pimienta de Sechuan y ají picante. Súper sabroso, lleva lonjas de carne vacuna y mucha verdura aunque el nombre del plato nada menciona sobre estos (la cantidad normal entre la carne y las verduras es un 40/60). Es uno de los platos más amado por la colectividad y es imprescindible acompañarlo con arroz blanco. En Lai Lai lo llaman como “Carne Hakusay Extra Picante”, lo presentan en un perfecto recipiente térmico y es súper abundante. La versión que ofrece Beijing (“Carne tiernizada picante con verduras”) viene con pepinos y envasan en unos potes con film. También existe el “pescado cocido al agua”, donde la carne vacuna se reemplaza por una pesca blanca.

Pato Pekin (imagen ilustrativa). Stockking en Freepik

+北京烤鴨 (Pato Pekín): el único lugar que lo ofrece es el restaurante Beijing. Por lo general hay que reservar antes porque no es un plato que puedan prepararlo en poco tiempo. Podes pedirlo entero o ya fileteado, se coloca la carne del pato en una pequeña tortilla y se arma con pepino, cebolla de verdeo y una salsa dulce a base de porotos fermentados. Sugerencia: pedir el pato entero sin filetear (lo haces en tu casa), con alas y cogote/cuello de pato (así piden los chinos que saben). Pedir una doble ración de tortillas, así no te quedas con las ganas. Dato para tener en cuenta: con la carcasa y los huesos del pato se puede preparar una sopa. Buscá la receta en la web.

+ 牛肉麵: con nombres como “Sopa con fideos y estofado” (en Lai Lai), “Sopa de tallarines con carne” (en Beijing) o “Fideo con sopa de carne” (en Restaurant Chinatown), se conoce al fideo en caldo con carne vacuna más famoso. Suelen servirlo picante pero sin exagerar, su sabor es intenso y la magia está en la sopa y la carne sazonada. Algunos agregan también medicina tradicional china en la cocción.

+ 大腸堡 (Cazuela de chinchulín picante o cazuela de tripa gorda): es un plato que lleva mucho tiempo de preparación previa porque hay que limpiarlo bien y tiernizar lo suficiente la tripa gorda. Suelen venir con morrones verdes y rojos y es levemente picante. Super sabroso y de textura impecable.

+ 排骨飯: otro plato popular que suelen pedir los comensales chinos, es el arroz con costilla de cerdo (también conocido como arroz con cerdo frito, escalope de cerdo con arroz, entre otros). El cerdo suele ser una chuleta frita rebozada o cocida a la olla y se acompañada con arroz blanco con algunas verduras y/o tofu seco como guarnición. Es un clásico para el mediodía.

Nota: Consultar por radio de entrega, casi todos pueden entregar por toda Capital.

Algunas direcciones para guiarse:

Lai- Lai: Arribeños 2168, CABA. Tel: 4780-4900

Restaurant Beijing: El Salvador 5702, CABA. Tel: 4772-5316

Restaurant Chinatown: Mendoza 1700, CABA. Tel: 4783-4173