José Andrés, chef: “El arroz más fácil y sabroso no lleva sofrito ni caldo”

No hace falta pasar horas en la cocina ni tener una despensa llena de ingredientes para preparar un arroz sabroso. Esa es la filosofía del chef español José Andrés, quien compartió una receta tradicional de arroz con conejo que logra una gran textura y mucho sabor sin necesidad de utilizar caldo casero ni un sofrito complejo.

Según explicó el cocinero en su programa Vamos a cocinar con José Andrés (RTVE), la clave está en aprovechar al máximo cada ingrediente. “El objetivo es concentrar el sabor de manera natural”, señaló. Para ello, recomienda utilizar cortes con hueso y ricos en colágeno, ya que aportan cuerpo y profundidad al plato durante la cocción.

El secreto de José Andrés para lograr un arroz lleno de sabor sin complicarse

Otro de los secretos consiste en dorar muy bien la carne antes de continuar con la receta. Ese paso ayuda a potenciar los aromas y crea los famosos “fondos” que luego enriquecen el arroz. Además, una pasta elaborada con hígados, ajo y perejil aporta un extra de untuosidad que, según el chef, podría incluso servirse sobre una tostada.

Ingredientes:

500 gramos de conejo (preferentemente la parte delantera)

50 gramos de hígados de conejo

4 dientes de ajo

150 gramos de cebolla

3 alcauciles

2 cucharaditas de pasta de pimiento

Perejil fresco

10 hebras de azafrán

50 ml de jerez seco

250 gramos de arroz

1 litro de agua

Aceite de oliva

Sal a gusto

Paso a paso:

Cortar el conejo en trozos pequeños, manteniendo los huesos.

Dorar la carne en una cazuela con aceite de oliva hasta que quede bien sellada por todos lados.

Incorporar los hígados y retirarlos una vez cocidos para reservarlos.

Agregar los ajos enteros sin pelar y dejar que se cocinen junto a la carne.

Añadir la cebolla picada y cocinar hasta que esté tierna y dorada.

Limpiar los alcauciles y sumarlos a la preparación.

Preparar una pasta con los hígados cocidos, los ajos pelados y perejil fresco.

Incorporar el azafrán y la pasta de pimiento.

Añadir el jerez y dejar evaporar el alcohol.

Verter el litro de agua caliente y condimentar con sal.

Cuando rompa hervor, agregar la pasta y mezclar suavemente.

Incorporar el arroz y cocinar durante unos 15 minutos, evitando removerlo en exceso.

El resultado es un plato sencillo, reconfortante y lleno de sabor que demuestra que cocinar bien no siempre implica sumar más ingredientes, sino saber sacar el máximo partido de cada uno de ellos.