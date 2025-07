“Sobre Mesas by Amex Platinum”: un viaje con Juliana López May a Lima para descubrir la ciudad de los mil sabores

“Fui varias veces a Lima y nunca la vi tan linda como ahora”, afirma Juliana López May, protagonista de “Sobre Mesas by Amex Platinum”. Un delicioso recorrido por destinos de Latinoamérica a través de sus cocinas y de sus culturas. “En Perú te enamorás de la gente. Es un país maravilloso, que además tiene una de las mejores cocinas del mundo”, continúa.

Hablar de la gastronomía peruana es hablar de paisajes y de tradiciones ancestrales. Con el ceviche como bandera nacional, cada región del país tiene su propia identidad, conformada por el clima, la tierra y por esa combinación de inmigrantes y pueblos originarios. Desde las costas del mar Pacífico hasta la selva amazónica, pasando por las alturas de los Andes y la aridez de la Puna, aparecen ingredientes como la papa, el cilantro, el huacatay, los maíces, los pescados, las carnes, las legumbres, el arroz y los ajíes. “Fuimos al Barrio Chino, repleto de especias, de cañas de bambú, tés de infinitas variedades, y frutas exóticas. Muy cerca está el Mercado Central de la ciudad que ofrece un popurrí espectacular: un puesto de velas de colores, otro de variedad de papas andinas. En una esquina, encontrás al vendedor de ceviches y en otra, al que te ofrece mandioca frita. Hay pescados y mariscos fresquísimos, hay gansos, patos y cuises. Está lleno de pequeños bares muy prolijos donde cocinan papas a la huancaína, causa peruana, un seco de cordero o preparan batidos de fruta deliciosos. No sabés qué elegir. Querés sentarte y probar todo”, describe Lopez May.

Recorriendo Barranco, Miraflores y otros rincones vibrantes de Lima, desde el Puente de los Suspiros hasta el Parque de los Enamorados, Juliana se sumergió en los paisajes, sabores y productos más emblemáticos del Perú, con el mar y los surfistas como telón de fondo.

En este capítulo, Juliana fue recibida por José del Castillo, chef y propietario de Isolina, uno de los restaurantes más reconocidos de la capital peruana, que se especializa en una cocina criolla, una cocina de raigambre popular trabajada con conocimiento y con calidad. “Estar con José es un placer enorme. Él no sólo es un gran cocinero, sino un anfitrión fantástico, un enamorado de su país y de su materia prima”.

Juliana López May participó de una cata de cafés de altura en Neira Café Lab, en el barrio de Miraflores.

Recorriendo las calles de la ciudad, pasando por el Puente de los Suspiros y el Parque de los Enamorados, bordeando el mar con sus surfistas, visitando barrios coloridos como Barranco o Miraflores, Juliana nos enseña sobre algunos de los productos más emblemáticos de Perú, incluyendo una cata de cafés de altura en Neira Café Lab, la producción de unos preciosos bombones de la mano de Renato Gordillo, el maestro chocolatero de Renacer, pequeño emprendimiento que trabaja con granos de cacao local y otras variedades nativas, como el macambo y el copoazú. “Cada persona que conocí es apasionada de lo que hace. Desde Ignacio, de Intro Café Bar, que me guió por los distintos piscos que elaboran en Perú, hasta los chicos de El pan de la Chola, una panadería increíble donde hacen su propia harina para elaborar unos laminados exquisitos. Lo hermoso de viajar así es que puedo ir más allá de lo que se conoce generalmente como turista, gracias a estas personas que suman sus propias miradas. En el puerto me embarqué con pescadores artesanales, viendo el esfuerzo que hacen cada día en un mar omnipresente en la cultura peruana. Y en Canta Rana, un pequeño restaurante dirigido un cocinero argentino que vive en Perú hace muchos años, pude probar una cocina autóctona con una influencia mediterránea. Esa suma de experiencias es lo que hace que “Sobre Mesas by Amex Platinum” sea tan rico e inspirador”.

Juliana visitó El pan de la Chola, una panadería donde hacen su propia harina para elaborar unos laminados exquisitos.

Como corolario de este recorrido por Lima, Juliana López May y José del Castillo planificaron una cena para recibir a los Socios de The Platinum Card de American Express, con una clase de ceviche incluida, donde se pudieron probar platos emblemáticos de Perú. “Para agasajar a los invitados, ambientamos un pequeño almacén ubicado enfrente al restaurante Isolina. Compré flores a una señora en un puesto callejero e iluminamos el salón con velas. Cuando José lo vio, quedó asombrado”, cuenta Juliana. Allí, ambos chefs imaginaron un menú generoso, servido en fuentes para compartir al centro de la mesa. Comenzaron con unos mini pancitos con pejerrey, para pasar luego una tradicional causa limeña con papa amarilla, ají amarillo, pollo y palta. Luego sirvieron un ceviche con leche de tigre y camote, ají de gallina cremoso, y un lomo saltado al wok repleto de sabor. “Como postre, José preparó una leche volteada - flan clásico de la cocina peruana- y yo sumé uno de mis postres favoritos: el suspiro limeño. Fue una celebración hermosa que los Socios Platinum disfrutaron entre amigos”, culmina Juliana.

Juliana López May y José del Castillo recibieron a los Socios de The Platinum Card de American Express con un menú con los platos emblemáticos de Perú.

En “Sobre Mesas by Amex Platinum”, Lima se muestra a través de una gastronomía que incluye a sus hacedores: maestros chocolateros, cafeteros y baristas, pescadores, cocineros y campesinos, pisqueros y panaderos. La serie es un pasaje de lujo por esos sabores y experiencias compartidas, llevados de la mano de Juliana López May. Un viaje que tiene una próxima parada: la bellísima Tilcara, en las alturas de la provincia de Jujuy.

