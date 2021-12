Sobrepeso, adiposidad, flacidez: por qué son furor los tratamientos no invasivos

Los especialistas coinciden: entre las principales preocupaciones dentro de las consultas corporales rankean alto el sobrepeso, la adiposidad localizada y la pérdida de tonicidad o flacidez.

“La consulta por tratamientos corporales se multiplicó”, cuenta la médica estética Sandra List. Y enfatiza: “La consulta es clave para tener un diagnóstico preciso y ver cuál es la mejor estrategia terapéutica. La buena noticia es que las nuevas tecnologías permiten tratamientos rápidos, sin tiempo de recuperación y con unos resultados muy efectivos”.

¿Por qué es tan importante el diagnóstico diferencial?

“El diagnóstico diferencial es clave, por eso resulta tan importante la consulta. No es lo mismo bajar de peso que reducir adiposidad localizada”, advierte la médica especialista en estética Julia De La Torre.

Una cosa es esa adiposidad que a pesar de mantenernos en nuestro peso está ahí, es resistente a la dieta y al ejercicio, no se va con nada y suele ubicarse en papada, brazos, y el llamado “pantalón de montar”. El sobrepeso tiene que ver en cambio con un aumento del índice de masa corporal, trae otras consecuencias y necesita otro tipo de tratamiento.

“Tanto en los casos de la adiposidad localizada o sobrepeso el paciente también tiene flacidez o hipotonía muscular. Y si con el tiempo vamos perdiendo volumen muscular el problema no solo es estético, sino que tiene implicancias a nivel salud: puede generar dolores de espalda, piernas y cervicales”, agrega la experta.

Adiposidad: el método para destruir las células grasas por medio del frío

Pensemos en piernas, rodillas, flancos, abdomen, brazos, pantalón de montar, cara interna de las piernas, línea de corpiño y papada: los pacientes ideales para este tratamiento son aquellos que tienen esos “rollitos” que no logran irse con dieta ni ejercicio.

Hablamos de CoolSculpting, el nombre de uno de los tratamientos más novedosos, seguros, efectivos y probados a nivel mundial que permite destruir en forma definitiva y selectiva las células grasas a través del frío. De hecho en apenas una sesión de 35 minutos se logra la destrucción selectiva de cúmulos de grasa localizada, todo de forma no invasiva y sin dañar otros tejidos.

“Los resultados son muy similares a los de una liposucción, pero sin pasar por un quirófano y sin pos-operatorio. CoolSculpting consigue eliminar un 30 por ciento la grasa localizada por sesión en la zona tratada, alcanza con una o dos sesiones y los resultados son visibles a partir de la tercera semana, con su punto óptimo a los tres meses”, precisa De La Torre.

“La adiposidad no es lo mismo que bajar de peso. Luego de hacer dieta y perder peso las células se achican, pero su cantidad permanece estable. Por eso cuando se vuelve a aumentar de peso las células adiposas se agrandan”, describe Lilian Demarchi, dermatóloga miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y suma que con CoolSculpting las células tratadas se eliminan del organismo para siempre, “porque al ser congeladas pierden su función, y con el paso de los días mueren naturalmente”.

Más músculo, menos grasa: la mejor vía para tonificar el músculo y modelar el cuerpo

“Hoy podemos tonificar el músculo y quemar grasa al mismo tiempo: la nueva generación en tecnología no invasiva para la estimulación muscular es una alternativa para cuidarnos y combatir el sedentarismo. También es un buen complemento para quienes hacen deporte, pero a pesar de eso encuentran en su cuerpo aspectos que quieren mejorar”, marca List.

Tratamientos como CM Slim equivalen en tan solo 30 minutos a más de 20.000 contracciones musculares supra máximas, algo imposible de lograr hasta para un atleta de alto rendimiento. Así aumenta la masa muscular al tiempo que se pierde grasa.

“De esta forma trabaja el cien por ciento del músculo, el cien por ciento del tiempo. Y eso permite aumentar el volumen de la masa muscular y lograr objetivos como levantar glúteos, marcar el abdomen y mejorar los tríceps, hombros, cuádriceps y posteriores”, detalla el doctor Christian Sánchez Saizar, dermatólogo miembro de la SAD.

Los candidatos ideales para estos tratamientos -que en general llevan entre 6 y 8 sesiones- son quienes hacen ejercicio y cuidan su alimentación, pero así y todo necesitan tonificar en forma focalizada zonas puntuales. También para aquellos a los que les cuesta ponerse en movimiento. “Las mujeres –revela Sánchez Saizar- suelen elegir zonas como abdomen y glúteos o pantalón de montar, y los hombres optan por marcar abdomen, bíceps y triceps”.

La nueva opción para bajar de peso sin cirugía, endoscopía ni anestesia

Allurion es un programa para pérdida de peso que cuenta con un asesoramiento multidisciplinario y un balón intragástrico, además de una aplicación, una balanza y un reloj inteligente para realizar el seguimiento del paciente. El programa comienza con la primera consulta junto al grupo interdisciplinario que lo acompañará en este proceso de cambio de hábitos y que le permitirá perder del 10 al 15 por ciento de su peso total.

El día de la colocación, el medico certificado ayuda al paciente a ingerir el balón con un vaso de agua. Este balón está conectado a un delgado catéter por el cual se realiza el llenado con un líquido especial. El balón inflado ocupa casi el 80 por ciento del estómago. Pasados los cuatro meses, se abre una válvula que permite que se vacíe el balón y da paso a su eliminación de forma natural.

“El programa Allurion fue presentado en el IV Congreso Argentino de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, y cada día tiene más adeptos”, señala el doctor Edagardo Serra, cirujano bariátrico, al tiempo que destaca que “el balón ingerible está indicado en pacientes de entre 18 y 60 años con un índice de masa corporal superior a 27, que presenten sobrepeso y que con otros programas no hayan podido perder peso de forma mantenida. También para pacientes que necesiten perder peso en un período de tiempo acotado, por ejemplo ante una intervención quirúrgica, o por padecer patologías que recomienden la pérdida de peso”.

El especialista destaca que en el mundo se han colocado ya más de 60 mil balones y que la alternativa “facilita una pérdida de peso efectiva, ya que produce sensación de saciedad”. “Una de las claves está en el seguimiento médico tras retirar el balón, lo que permite conseguir no sólo la pérdida de peso, sino el mantenimiento de esa pérdida en el largo plazo”, explica.

La clave pasa por ponerse en movimiento

“Los tratamientos no invasivos no solo brindan efectos estéticos, sino que aportan mejoras en la salud y a nivel funcional. Las personas son hoy muy conscientes de que no hay magia: la clave está en modificar hábitos, y combinando tratamientos se pueden obtener muy buenos resultados”, sostiene el Dr. Sánchez Saizar.

“Los tratamientos no invasivos son grandes aliados siempre que estén combinados con el ejercicio. La idea es recuperar el tono muscular, activar la circulación y quemar grasas. Lo importante es ponernos en movimiento. Y la clave va a estar en el abordaje integral del paciente y en un diagnóstico preciso. Por eso el primer paso –subraya- es siempre la consulta con un especialista”.

_____________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.