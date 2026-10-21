Sócrates, filósofo griego: “El buen amigo se pone a disposición para remediar todo lo que le falte”

Para Sócrates, la amistad era un tema que merecía atención por su importancia en la vida cotidiana. En Recuerdos de Sócrates, Jenofonte relató una conversación en la que el filósofo habló sobre las cualidades de un buen amigo y la ayuda que puede brindar a otra persona.

Qué dijo Sócrates sobre la amistad

“El buen amigo se pone a disposición para remediar todo lo que le falte”, es la frase que aparece en el libro II, capítulo 4, sección 6 de Recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. En ese pasaje, el autor describe cómo un amigo puede colaborar en los asuntos privados de otra persona y ayudarla a desenvolverse en la vida pública.

Sócrates destacaba la importancia de ayudar a las amistades Freepik

El relato menciona distintas formas de asistencia, como compartir los gastos, ayudar ante situaciones que provocan miedo, colaborar para convencer a otras personas y brindar apoyo cuando surgen dificultades. También señala que un amigo acompaña al otro tanto en los momentos de prosperidad como cuando atraviesa un revés.

Según Jenofonte, Sócrates mencionaba otras cualidades como ser “leal a tus amigos” y destacaba que “nada produce tanto placer” como las buenas amistades. “Has decidido que la virtud de un hombre consiste en superar a sus amigos en bondad y a sus enemigos en maldad; entonces creo que encontrarás un compañero útil en la búsqueda de buenos amigos”, escribió.

La comparación de Sócrates entre la amistad y otros bienes

En el mismo diálogo, Jenofonte desarrolla una comparación entre la ayuda de un amigo y las capacidades humanas. El texto menciona las manos, los ojos, los oídos y los pies para describir acciones que una persona puede realizar con la colaboración de otra.

El pasaje también aborda la utilidad de los vínculos personales a través de una comparación con los árboles frutales. Jenofonte observa que las personas suelen cuidar los árboles por los frutos que producen, mientras que no siempre prestan la misma atención a sus amistades.

Sócrates realizó distintas reflexiones sobre la amistad que fueron reproducidas por Jenofonte Freepik

Esta reflexión continúa en la sección siguiente, libro II, capítulo 4, sección 7, donde se desarrolla la cuestión del valor de los amigos.

Quién fue Jenofonte, el autor que transmitió las enseñanzas de Sócrates

Jenofonte fue un historiador y escritor griego nacido en Atenas hacia 430 a. C. y fallecido alrededor de 354 a. C., según la Encyclopaedia Iranica. En su obra relató conversaciones y episodios protagonizados por el filósofo para dejar constancia de su conducta y sus enseñanzas.

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Sócrates fue condenado a muerte en Atenas en 399 a. C. y no dejó escritos propios. Por eso, buena parte de lo que se conoce sobre su pensamiento procede de testimonios de autores antiguos, entre ellos Jenofonte y Platón, quien también lo presentó como personaje en sus diálogos.

Recuerdos de Sócrates aborda cuestiones relacionadas con la conducta, las relaciones personales y las responsabilidades de los ciudadanos. El pasaje sobre la amistad forma parte del segundo libro y presenta las observaciones del filósofo sobre la ayuda que pueden ofrecer los amigos en diferentes circunstancias.

La obra está disponible en la edición inglesa de Memorabilia, publicada en la colección Loeb Classical Library. Además de Recuerdos de Sócrates, Jenofonte escribió otras obras sobre historia, política y liderazgo, entre ellas Anábasis, que narra la expedición de mercenarios griegos en territorio persa, y Ciropedia, un relato sobre la vida y la formación de Ciro el Grande.

Sus escritos son conocidos como una fuente para conocer distintos aspectos de la sociedad griega antigua y las ideas que circulaban sobre la conducta, la educación y el ejercicio del poder.