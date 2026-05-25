Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

En tiempos donde la inmediatez y la conectividad digital suelen diluir la profundidad de los lazos interpersonales, una antigua máxima de Sócrates recupera un sentido de realidad sorprendente: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”. Esta sentencia, lejos de buscar una mercantilización de los afectos humanos, invita a una gestión consciente de nuestro círculo íntimo.

Según la interpretación filosófica, al igual que una administración responsable de los ahorros nos permite enfrentar con mayor holgura una emergencia financiera, observar la conducta de los amigos en momentos de normalidad permite discernir quiénes poseen una lealtad real frente a una coyuntura crítica como la enfermedad, el fracaso personal o la pérdida de un ser querido.

Para el filósofo griego era vital analizar a la otra persona antes de construir un vínculo de amistad sólido (Fuente: Pexels)

El pensamiento socrático, fundamentado en la ética de la virtud, sugiere que reconocer el valor de una persona es una forma de inteligencia emocional. Según los registros de la enciclopedia Britannica, Sócrates no dejó obras escritas, pero su filosofía se centró en la mayéutica, un método de preguntas diseñado para que sus interlocutores descubrieran la verdad por cuenta propia.

Para el filósofo ateniense, dedicar tiempo a examinar la autenticidad de los demás nos protege de falsas expectativas y decepciones. La enseñanza sostiene que la verdadera rentabilidad de un vínculo se encuentra en la capacidad de acompañar desinteresadamente, un contraste marcado con las conexiones superficiales que caracterizan a nuestra era tecnológica.

Para entender el peso de este consejo, es preciso recordar que Sócrates, nacido en el 470 a.C., dedicó su existencia a la búsqueda del bien en el ágora ateniense. Hijo de un cantero y una partera, vivió con una austeridad que lo llevó a despreciar el lucro, diferenciándose de los sofistas de su tiempo que cobraban por sus lecciones de retórica.

Para Sócrates, observar nuestro círculo social "protege al individuo de falsas expectativas" Pexels

Como señala Britannica, su postura fue objeto de gran controversia: mientras Aristófanes lo parodiaba en Las nubes acusándolo de buscar beneficios, la realidad histórica muestra a un hombre que anteponía la integridad al éxito material. Este compromiso innegociable con sus principios, sumado a sus relaciones con figuras políticas complejas, terminó derivando en su juicio final por impiedad y corrupción de menores.

La ejecución de Sócrates con cicuta, tras rechazar una pena menor por considerar que su mensaje era innegociable, cimentó su legado como un símbolo de coherencia ética. Su vida, examinada hasta el último suspiro, sugiere que la felicidad no reside en la utilidad ni en los bienes, sino en la virtud.

Actualmente, esta lección sobre la amistad se traslada a la vida cotidiana como un llamado a la responsabilidad social. Construir una red de contención sólida no es un acto egoísta, sino una estrategia para fomentar la resiliencia colectiva frente a los avatares inevitables de la existencia. Valorar a los demás antes de requerir su auxilio es, en definitiva, el primer paso para fortalecer el tejido humano frente a cualquier crisis.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA