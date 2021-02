Sofía “Jujuy” Jiménez. Desde Pinamar, presenta a sus hermanas Inés y Pilar

La primera en dejar Jujuy y poner un pie en Buenos Aires fue Sofía, pero al año siguiente “allá por 2011”, la siguieron sus hermanas, Inés (31) y Pilar (29). “Al principio nuestros padres nos ayudaron con el departamento y durante ocho años vivimos juntas. Le decíamos el “Hostel Jiménez” porque siempre estaba lleno de amigas, entraba y salía gente todo el tiempo Fue un momento muy divertido de nuestras vidas”, cuenta Sofía, que acaba de cumplir 30.

–¿Siempre fueron tan unidas y compinches?

–¡Siempre! Nos decimos todo de frente, nos escuchamos, nos contenemos y también discutimos, pero el amor que nos une es algo maravilloso. La hermandad es tan valiosa y soy una privilegiada de tener a estas dos mujeres divinas en mi vida. Somos un equipo, como un engranaje perfecto. Inés, la mayor de las hermanas Jiménez, estudió Relaciones Públicas y desde hace tres años es la representante de Sofía. “Es una de las mejores cosas que me pasaron en esta profesión porque la confianza que le tengo es impagable. Además, me conoce en profundidad y me cuida muchísimo”, asegura la modelo y conductora. Pilar, la más chica, es periodista deportiva (trabajó un tiempo en ESPN) y regresó hace poco de un viaje por Australia. “Ahora tiene ganas de meterse de lleno con el modelaje”.

Inés estudió Relaciones Públicas y desde hace tres años es la representante de Sofía. “La confianza que le tengo es impagable. Además, me conoce en profundidad y me cuida muchísimo”. Diego Medina

Paseo compartido frente al mar. Mauro, la pareja de Inés, las hermanas Jiménez y Gonzalo, el flamante novio de Pilar. "Se conocieron en plena pandemia a la distancia. Él después viajó a Jujuy para verse y nació el amor", cuenta Sofía, que ya no sale más con el polista Jerónimo del Carril. Diego Medina

–¿Qué consejo le darías desde tu experiencia?

–Que tiene que ser fuerte y confiar en ella y en las cosas que tiene para dar. También le diría que escuche mucho a la gente que la quiere bien para que no meter la pata. “Ine” y “Pilu” –como así las llamas sus íntimos– están de novias. “¡Yo soy la única soltera de las tres! Acuariana, libre, independiente, ¡qué difícil para el amor!”, asegura Sofía entre risas. Inés está en pareja con Mauro Panetta (abogado) y Pilar está estrenando noviazgo con Gonzalo López Klerc. “Ese es otro que podría trabajar de modelo. Es una bomba”, revela Sofi.

–¿Qué te dicen ellas con respecto al amor?

–Inés me dice que tengo que buscar alguien con bajo perfil porque ella es la más concreta y realista de las tres. En cambio, Pilar “que es más volada como yo”, me dice: “Bueno, vos tenés que probar, arriesgarte, dejarte llevar”.

–¿Cómo describirías a tus hermanas?

–Inés me baja a tierra y me organiza. Es detallista y tiene todo bajo control. Pilar es más emocional, sensible y soñadora. Son mi complemento ideal porque tengo mucho de ellas en partes iguales. Son mis mayores confidentes, las primeras que saben todo de mí.

–¿Tienen algún proyecto?

–Mi gran sueño pendiente es regalarnos un viaje. Yo ya conozco Disney, pero ellas no y me encantaría que volvamos las tres juntas.

