Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak protagonizaron un fuerte cruce a finales de 2023, cuando el conductor de televisión aseguró en Podemos Hablar (Telefe) que se lo canceló de manera “injusta” por las acusaciones de maltrato que pesaron contra él años atrás. La modelo salió a mostrar los chats que intercambiaron cuando coincidieron en la pantalla chica y, en las últimas horas, reveló qué le dijo durante el último desfile en Pinamar, cuando se encontraron.

En noviembre de 2023, Horacio Cabak reavivó una polémica del pasado con Sofía Jujuy, cuando ambos trabajaban juntos en Informados de todo (América TV) en 2021. El conductor de televisión aseguró que lo cancelaron “injustamente” y que lo tildaron de “misógino”, luego de que la modelo lo acusara de que la “maltrataba delante de todos”.

Jujuy salió al cruce y apuntó que Cabak ejercía un papel de “víctima”. “Ya pasaron tres años. Pensé que habías recapacitado algo, pero veo que el nivel de soberbia y arrogancia que te caracteriza sigue intacto. Una lástima”, sentenció.

Sofía Jujuy Jiménez respondió a las declaraciones de Cabak sobre su trabajo juntos Captura

En las últimas horas, la modelo reveló que se cruzó con el conductor de televisión durante un desfile en Pinamar, donde él fue convocado como presentador, y que se acercó a ella antes de subir a la pasarela. “Fue rarísimo. No entendí sus intenciones”, advirtió en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), al reconocer que hubo un confrontamiento entre ambos.

Y detalló: “Lo que sí está bueno es que tuve la oportunidad de decirle cara a cara las cosas y eso me parece muy valioso, también como cierre de lección y de aprendizaje. Le dije: ‘Che, para. Dejá de mentir. Dejá de querer ensuciarme, porque volviste a hablar de mí'”.

Con respecto al conflicto que sucedió en 2021, cuando la modelo acusó a Horacio Cabak de maltrato, Sofía Jujuy señaló: “El tema está caducado. Son más de tres años. ¿Qué querés? Evidentemente, pensamos diferente y no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Porque él ve la vida de una manera y yo, de otra. Y eso también es respetable. Pero ya está. Que cada uno siga su camino”.

Sofía Jujuy aclaró si espera recibir una disculpa por parte de Horacio Cabak

Tras la polémica que surgió ante las declaraciones de Horacio Cabak en noviembre de 2023, Sofía Jujuy compartió los chats que intercambiaron el 30 de abril de 2021, cuando el conductor de televisión habló sobre el escándalo que lo rodeó. “Lamento que te hayas sentido incómoda el rato que trabajamos juntos. Probablemente, no siendo de otra ‘generación’, no haya encontrado la forma de comunicarme de la mejor manera. Nunca tuve ninguna cuestión personal con vos”, se leyó.

Con respecto a si espera un reconocimiento a lo sucedido por parte de Cabak, la modelo advirtió: “Él no cree que haya que pedir disculpas de nada. Para él, no hubo nada malo. ¿Qué podés charlar con una persona así, tan cerrada? Es una persona a la que no quiero cerca”, aseveró.

Y concluyó: “Honestamente, para mí, fue un tema terminadísimo hace tres años. Allá él y sus cuestiones. Entiendo que este tema está caducado”.