Muchas veces una buena intención puede no terminar de la mejor manera, y menos aún si la protagonista casi desata un escándalo sin haberse enterado. Este fue el caso de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, quien casi causa la separación de una de sus hermanas por un malentendido. Fue ella misma quien terminó compartiendo la divertida anécdota en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 1.7 millones de seguidores, la modelo replicó una imagen que había publicado su hermana, Inés. “@sofijuok, casi me separo por vos”, escribió sobre un ramo de rosas rojas.

Las rosas que casi causan la separación de Sofía Jujuy Jiménez (Foto: captura Instagram)

Luego de aquella historia, la expareja de Juan Martín del Potro brindó detalles a los usuarios, quienes quedaron expectantes por saber qué es lo que había pasado. “Acá estoy con mi cuñado, quiero saber qué carajo pasó esta mañana, cuando recibieron el ramo”, le preguntó la modelo al marido de su hermana mayor, con quien tiene una excelente relación.

“Me levanto, veo un ramo de flores con una inicial y con una frase, me recontra calenté, pero me recontra calenté”, explicó Mauro y siguió: “Encima ya había llegado tarde ella, punto en contra”.

Sobre la explicación que le dio Inés, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2023, el joven explicó: “Me dice: ‘No, es de Sofi’”. A lo que él le contestó: “Me estás mintiendo, ¿por qué te llegan a vos? Esto es un admirador secreto, lo cual me rompe mucho”.

“¿Pero no confiás en mí?”, le respondió Inés y él le contestó: “#Confío, pero encima unas flores que están buenísimas”. Al escucharlo, Sofía acotó: “Estaban buenísimas, altas rosas rojas divinas”. En ese intercambio, su cuñado la interrumpió: “La próxima, cuña, poné tu dirección”.

“Bueno, deben haber contactado a la Inés”, le explicó la jujeña a su cuñado. Sin embargo, Mauro siguió preguntándose quién podría haber sido el remitente de aquellas flores. “Yo todavía algo sospecho, se están cubriendo entre ustedes, esa inicial no me cierra porque no sé quién es”, señaló.

En ese sentido, la conductora miró a cámara y lanzó: “¿Quién carajos mandó esas flores?”

Inés Jiménez el día de su casamiento, en agosto de 2023 (Foto: Instagram/@inesmjimenez)

Sofía Jujuy reveló la peor noche que le hizo pasar Guillermo “El Pelado” López cuando eran pareja

Sofía Jujuy y El Pelado López se pusieron de novios en 2012, cuando eran los conductores de Lo sabe o no lo sabe (América TV), el programa de entretenimiento que fue furor en la pantalla chica. Aunque eran una de las grandes parejas de aquel entonces, en 2017 dieron por finalizado su romance, pero sin más detalle. Sin embargo, hace unos meses, la jujeña decidió abrir el cajón de los recuerdos y reveló el verdadero motivo de aquella ruptura, cuando Ángel de Brito le preguntó si tenía recuerdos memorables sobre jornadas nocturnas.

Sofía Jujuy Jiménez recordó una anécdota con su exnovio, el Pelado López (Foto archivo)

“Con el Pelado López”, comentó Fernanda Iglesias, lo que generó que Jujuy borrase la sonrisa de su rostro. “Justo ahí, con ese no”, sentenció. “Si tengo de noche inolvidable con ese es porque no lo puedo creer”, adelantó y acto seguido relató un momento que nadie esperó que contara: “Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados”.

“Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo”, detalló sobre aquel 30 de agosto de 2017, en el que culminó sus estudios universitarios.