Sospechaba que su pareja le era infiel y actuó sin vueltas: “¿Le picaste las llantas también?”

Por una supuesta infidelidad, una mujer destrozó el auto de su pareja con un picahielos y se volvió viral en redes sociales. El hecho, que tuvo lugar en Tepic, Nayarit, México, se fue difundida por medio de TikTok a través del usuario @kevinisai97, que compartió el video donde se ve a una joven bajo la lluvia mientras destruye las partes del automóvil, presuntamente de su novio.

Asimismo, tras lograr su objetivo, la mujer regresa a su coche; sin embargo, en otro ataque de ira continúa “picando” los espejos del auto. Hasta el momento, la publicación cuenta con casi 4 millones de reproducciones, más de 200 mil likes y con alrededor de 7700 comentarios.

“Me gustaría hacer lo mismo, pero el auto lo compré yo”, “Amigas, les recomiendo que antes que los vidrios le rompan lo del motor y las mangueras del aceite, agua y aire acondicionado, jamás te olvida”, “Queremos saber si le picó las llantas también, no nos dejen con la incertidumbre”, “Me hubiera gustado hacer lo mismo, pero ni coche tiene”, son algunos comentarios por parte de los usuarios.

Mujer destroza auto de su pareja tras descubrir supuesta infidelidad y se vuelve viral en TikTok

Ideó un plan maestro para descubrir la infidelidad de su novio y el final de la historia la dejó sin palabras

No es la primera vez que un caso de infidelidad se multiplica en las redes sociales. Otro hecho se vivió también en México, donde una mujer tenía ligeras sospechas del engaño de su novio y no estaba dispuesta a dejarlas pasar por alto. Ideó un plan maestro que, si bien es bastante atrevido e inesperado, fue muy funcional para ella.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para que le robara el celular a mi novio porque quería ver si me era infiel. Lo terminé de verificar, empecé a llorar y se lo di. Después, cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponían los cuernos”, se lee en la descripción del video de TikTok.