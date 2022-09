Pese a que TikTok negó el hackeo de datos, muchos usuarios cambiaron sus contraseñas: paso a paso, cómo hacerlo

TikTok se convirtió en la red social del momento. Con su sencilla interfaz para realizar novedosos videos, tuvo su gran boom durante la pandemia, donde se posicionó entre las favoritas de los usuarios más jóvenes. En ese espacio virtual, se viralizaron los retos, desafíos varios y las historias de vida. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia de un posible hackeo, en el cual se habrían datos personales de los usuarios. Esta información fue negada por las autoridades de la plataforma china, pero las dudas al respecto continúan y existe una manera para prevenir que alguien pueda acceder a los contenidos de una cuenta.

Actualmente, TikTok cuenta con 2000 millones de usuarios alrededor del mundo y gran parte de ellos se vieron interpelados con la información que comenzó a circular en las últimas horas, al indicarse que un grupo de hackers, que se hacen llamar Against The West, habría realizado una violación de la seguridad de la plataforma. De esta manera, habrían accedido a conocer las contraseñas de millones de usuarios, dato protegido en pos del cuidado de los contenidos que sube cada persona que la usa.

TikTok es una de las redes más usadas (Captura TikTok)

El propio grupo Against The West, confirmó que pudieron acceder a esta data con un total de 790 GB de datos. “Teniendo en cuenta que las entradas son de todo el mundo, es poco probable que vendamos o publiquemos esto. Por último, estos datos contienen una gran cantidad de personas menores de edad. Publicar dicha información, junto con los datos que se almacenan sin el conocimiento del usuario, es tan terrible que pensamos que podría provocar algo peligroso”, dijo el grupo de hackers en Breach Forums.

Las repercusiones, al darse a conocer esta información, fueron diversas y miles de usuarios temieron por el uso de sus contenidos. Es por ello que las autoridades de TikTok aseguraron que no hay peligro al respecto, debido a que no ocurrió tal hecho que afecta a las contraseñas de los usuarios. “Hemos confirmado que la información publicada corresponde a datos de acceso público y no comprometen los sistemas de TikTok, nuestras redes o bases de datos. No creemos que los usuarios deban realizar ninguna acción y seguimos comprometidos con la seguridad para nuestra comunidad en todo el mundo”, explicó Maureen Shanahan, representante de la compañía en diálogo con The Verge.

Sin embargo, hay usuarios que se vieron totalmente alertados por la situación, a pesar de la respuesta de la compañía. Es por esto que una de las soluciones que hallaron fue el cambio de contraseña del perfil en cuestión, lo que podría ser una estrategia de prevención en el caso de que esta violación a la seguridad haya ocurrido. Esto es muy sencillo de llevar a cabo, por lo que podría aplicarse como una medida anticipatoria.

Cómo cambiar la contraseña en TikTok

Los pasos son muy sencillos de realizar y para ello se necesita estar activo en la cuenta:

De una forma muy sencilla se puede cambiar la contraseña de TikTok (Captura TikTok)