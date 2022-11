Su ex iba a casarse con su amante y ella planeó una venganza que cambió todo

escuchar

Un insólito caso se viralizó en TikTok gracias a la usuaria @sarahkraffty, quien dio detalles de una historia de amor que tuvo todos los condimentos de una telenovela. La protagonista es su amiga y cuenta cómo se vengó de su expareja cuando este decidió casarse con su nueva novia, la amante con quien la había engañado.

“¿Qué es lo más mezquino que has hecho después de una ruptura?”, se lee en un clip. “Esta no era yo, era mi amiga. Fue engañada por su exnovio”, comenzó el relato de la influencer. Supuestamente, la mujer conocía a algunas personas que planeaban asistir a la fiesta de casamiento ya que compartían amigos con su ex y tenía detalles del lugar de la celebración.

“¿Y qué hizo ella? Esperó hasta una semana antes de esta boda. Llamó al servicio de catering fingiendo ser la novia y lo canceló. Luego llamó al DJ y con el mismo engaño lo canceló. Al llegar el día del casamiento no tenían catering ni DJ. ¡Es realmente malo!”, detalló la tiktoker en el video que ya tiene más de tres millones de visitas y 380,000 “me gusta”. La mayoría de los comentarios destaca el ingenio de la amiga y no sabe si apoyarla o no ya que también fue cruel su accionar en un día tan importante para esas dos personas.

Aceptó que besaran a su novio por un reto viral, pero no todo resultó como esperaba

En este video viral, una joven aceptó que su novio fuera besado por una chica a cambio de efectivo. El creador de contenido Hot Spanish salió a diferentes lugares de México a ofrecerles dinero a distintas mujeres si dejaban que su pareja besara a la chica que lo acompañaba.

“¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?”, preguntó el influencer. En un principio la oferta inicial era de 500 pesos mexicanos (25 dólares). Sin embargo, el monto aumentó hasta que fuera inevitable rechazarlo. A una pareja que caminaba en un centro comercial se les hizo llamativa la oferta. En un principio dudaron, pero terminaron aceptando. Hot Spanish dejó claro en un principio que no era un beso corto, pero, la intensidad con la que se besaron, molestó a la chica que prefirió irse del lugar.

“Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?”, dijo el creador de contenido. La joven aceptó que la situación terminó dándole celos, pero que no era un motivo para terminar la relación. Hasta el momento, el video tiene 34 millones de reproducciones y más de 36 mil comentarios. Entre los mensajes más destacados están: “Pero era un beso no comérsela”, “No sé por qué siempre aceptan si se van a enojar” y “Me dio coraje nomás de imaginarme que fuera el mío”.

LA NACION