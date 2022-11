El repudiable mensaje que un cliente le dejó a una moza en el ticket y que causó indignación en las redes

escuchar

Los bares o restaurantes, lugares escogidos para realizar juntadas entre amigos, familiares o grupos de trabajo, se convirtieron en un lugar para distenderse lejos de la rutina diaria. Al ingresar a estos establecimientos gastronómicos, quienes se sientan en una mesa pasan a ser clientes y son atendidos por el personal especializado llamados camareros o mozos.

A partir de ese momento, el personal del lugar se encarga de ofrecer una carta con la variada opción de comidas y tragos del lugar para que las personas escojan y puedan pasar un agradable rato. Sin estar legislado en todos los países, la propina es una contribución por la hospitalidad recibida y depende pura, y exclusivamente, de la bondad que tenga el consumidor.

Con este panorama que presenta un gris en el análisis, una moza de México afrontó una confusa y angustiante situación en un restaurante. Al culminar su servicio en una mesa, un hombre que debía pagar lo que consumió, entabló una conversación que de a poco se convirtió en una incómoda situación de acoso, según consignó el medio local Lado.

El ticket con la polémica leyenda

De nombre Tania Olivas, esta joven mesera discutió con el cliente, quien le pidió -en reiteradas ocasiones- según su descargo, su número de teléfono para entablar un diálogo fuera del lugar. A pesar de la constante negativa de la moza, que le dijo que tenía pareja, esta persona decidió tomar el ticket con los gastos de lo consumido y le escribió un contundente mensaje: “Que tu novio te deje la propina”.

A través de su cuenta de Facebook, Tania contó el origen de esta cuestión: “Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘no, amigo, tengo novio’. Se enojó y me escribió esto -obvio no dejó propina- ahora resulta que tengo que pasar mi número para ganarme la propina”, manifestó.

Luego de comer -según lo que indica el ticket de compra- una hamburguesa con queso, tostada con atún y un taco de camarón, el hombre se retiró del establecimiento ofuscado por no lograr su cometido y expuso a la camarera, quien percibe esa contribución económica como un extra por el servicio brindado.

Imagen ilustrativa. El hecho causó indignación en las redes (Foto: Unplash)

Dicha publicación en Facebook tuvo una gran repercusión por parte de los followers quienes, en primer lugar, se solidarizaron con la empleada del lugar y luego cargaron contra la actitud de esta persona, de la cual no se conoce la identidad. “Es una vergüenza”; “Qué terrible que tengas que pasar por algo así”; “Es indignante que ocurra esto” y “Yo me hubiese quejado con los dueños del restaurante”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Asimismo, no faltaron quienes le sugirieron que, en caso de que le toque atravesar una situación similar, para dejar al cliente en ridículo le brinde un número de celular falso y, de esta manera, tampoco perder la propina.

LA NACION