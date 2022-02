Su mamá le pagó US$1800 para que no tuviera redes sociales por seis años: “Me siento de 80″

Para todo niño y adolescente de estos días, las redes sociales son una parte fundamental de su vida. A través de ellas no solo pueden vincularse con sus amigos y compañeros más allá del recinto escolar -situación que con la pandemia resulta imprescindible- sino que pueden aprender, jugar y distenderse siempre y cuando se administre el tiempo online con determinados cuidados.

Pero lo que le ocurrió a Sivert Klefsaas generó polémica y varios padres se plantean recurrir a las mismas prácticas pero con cierta moderación. Y es que cuando tenía 12 años su madre lo desafió a no usar las redes por seis años a cambio de US$1800.

El hecho ocurrió en Minnesota, en los Estados Unidos y se remonta al año 2016 cuando Sivert cumplía 12 años. En ese momento, el pequeño era un asiduo usuario de Facebook y su madre Lorna notó que su comportamiento cambiaba a raíz del intenso uso que le daba a las redes sociales. En ese entonces, existía un concurso que se llamaba “16 por 16″ donde una madre le ofrecía a su hija US$ 1600 si se abstenía de usar las redes hasta cumplir los 16 años.

Lorna fue por más y lo reversionó a lo que vendría a ser “18 por 18″. Su hijo, que no tenía tanta noción de lo que era el dinero, no dudó en aceptar. Seis años sin usar las redes no sería algo complicado. Acorde a lo que informó el New York Post, el pequeño confirmó que nunca tuvo mucho interés por las plataformas sociales y que incluso llegó a tener Snapchat pero eliminarlo de su dispositivo a las pocas horas. “No diría que hubo un momento en el que pensé que iba a ceder, pero a medida que avanzaba, era más una cuestión de orgullo”, indicó el hoy joven de 18 años.

Celular nuevo, US$ 1800 y nuevo perfil de Instagram

Así fue como el 19 de febrero de 2022 llegó el tan ansiado cumpleaños, el último de la lista de abstinencia. Torta, cena y festejo culminaron con un regalo especial: los US$1800 y el levantamiento de la prohibición de las redes. “Sabía con certeza que lo lograría”, expresó orgullosa su madre que incluso señaló preocupación por cómo las redes afectaron el ánimo de la hermana de Sivert: “Estaba tan obsesionada con mantener sus rachas en Snapchat que estaba afectando su ánimo. Estaba muy molesta”. A ella, en lugar de apostarle, le confiscó el celular por unos meses y, según la propia Lorna, su hija le agradeció tiempo después.

El nuevo perfil de Instagram de Sivert tras haber cumplido 18 años

En cuanto a Sivert, los años alejado de las redes le hicieron entender que no son imprescindibles. Con los dólares en el bolsillo se compró un celular y lo primero que hizo cuando lo tuvo en su poder fue abrir un perfil de Instagram. Privado, limitado a sus seguidores, la descripción indica: “Soy nuevo aquí, sé amable conmigo”. “Me siento como si tuviera 80 años, parece que no puedo descifrar esto de las redes sociales”, añadió entre risas y luego remató: “Estaré con mis amigos y me dirán: ‘¿Qué estás haciendo?’. Es bastante vergonzoso”.