Subió a una roca para sacarse una selfie, cayó al vacío y murió: “Lo oí gritar y desapareció”

La muerte de un joven italiano de 30 años conmocionó al mundo. Se trata del empresario Andrea Mazzetto, que cayó al vacío 100 metros desde un barranco durante una excursión a la Meseta de Asiago, una importante zona turística de su país que había ido a visitar junto a su novia, Sara Bragante.

Andrea perdió la vida al intentar recuperar su teléfono, que se le había caído al suelo luego de tomarse algunas fotos con su pareja al borde de un peñasco, según relató la propia Sara en diálogo con medios locales. “El sábado por la mañana hicimos una pequeña excursión hasta el Altar Knotto. Al final del camino hay una pasarela corta, y cuando llegamos al pie del peñasco decidió subirlo. Siempre lo hacía: a Andrea le gustaba escalar”, explicó la mujer y aclaró que ella, en cambio, sufre de vértigo.

Sara y Andrea llevaban seis meses juntos y tenían planes de convivencia (Foto: Instagram)

Sin embargo, el sábado Andrea la instó a subir: “Desde la cima insistió en que me uniera a él, aunque yo no quería. Me dejé convencer y desde allí arriba hicimos algunas fotos. Luego me pidió que posara en el borde de la roca”, contó la mujer en comunicación con Il messaggero.

El hecho de estar a semejante altura le provocó algunas náuseas y mareos. “Tenía la cara pálida, me temblaban las piernas y en ese momento me sentía mareada. Corría el riesgo de perder el equilibrio y Andrea me agarró la mano, dejando caer el teléfono, que terminó abajo, entre los arbustos”, explicó la joven de 27 años. Andrea no dudó en intentar recuperarlo porque allí estaba todo su trabajo, las facturas por pagar y los documentos de la empresa.

La última selfie de Andrea y Sara (Foto: Instagram)

Sara quiso ayudar a su novio a recuperar el teléfono, pero hubo algo que la obligo a detenerse. “Oí la voz de mi madre, fallecida en 2018, que me decía: ‘Pará, volvé antes de que sea demasiado tarde’. Me asusté y en un momento estuve en el punto de partida. Mientras tanto, Andrea había subido y me había alcanzado”, explicó.

No dispuesto a rendirse, el hombre eligió otro punto desde el que intentar rescatar su celular. “Le oí decir que tenía el pie atascado. Y en cuanto consiguió liberarse, la roca se desmoronó y resbaló”, sostuvo Sara. “En realidad, fue un vuelo de unos pocos metros, pero al terminar en el claro al pie de la roca, inmediatamente rodó hacia el abismo. Lo oí gritar y desapareció”, relató.

El empresario de 30 años perdió la vida al intentar recuperar su teléfono (Foto: Instagram)

En las últimas horas, la mujer utilizó su cuenta de Instagram para publicar la última selfie que se tomaron con Andrea. “Nuestra maldita última foto”, escribió debajo de la postal. “Siempre estarás conmigo, mi osito”, agregó. Además, ante las críticas, explicó que a él “le encantaba hacerse fotos y colgarlas en las redes sociales, no por vanidad, sino para tenerlas a mano y poder mirarlas cuando quisiera. Para él, Instagram era el equivalente a los antiguos álbumes de fotos. Por eso publiqué la foto: quería recordarlo en ese último momento de felicidad, como él lo habría hecho”, remarcó.

Sara y Andrea llevaban seis meses juntos y tenían planes de convivencia. Además, ya habían hablado de tener hijos. El cuerpo del joven fue hallado por los bomberos y un equipo de rescate. A escasos metros, encontraron el teléfono que estaba tratando de recuperar.