La historia tras la foto viral del adolescente con cáncer que le pidió perdón a su hermano por “no poder vencerlo”

Un adolescente llamado Ian Bailey, de 15 años, se enteró la semana pasada de que un tipo de cáncer de hueso, llamado osteosarcoma, había regresado y esta vez era incurable, por lo que decidió contarle a sus amigos y a su hermano, se lee en una publicación de Facebook. El joven fue fotografiado besando y abrazando a su hermano menor, Peter, que estaba desconsolado por la noticia.

El cáncer volvió fulminante

Ian fue diagnosticado por primera vez en 2019 y después de una cirugía y meses de quimioterapia lo declararon libre de cáncer, por lo que su familia pudo celebrar que había superado la enfermedad gracias a los tratamientos. Sin embargo, en noviembre de 2021 se enteró de que había regresado y que se había extendido por su cuerpo. Su familia recibió la noticia de que no había nada más que pudieran hacer para salvarlo.

El hermano menor de Ian, Peter, se echó a llorar cuando le anunciaron la terrible noticia, pero el adolescente, con valentía, lo consoló. Ese momento quedó registrado en una fotografía que fue compartida en Facebook por Benjamin Elliott, cuya relación con los chicos se desconoce. La imagen se volvió viral al instante con millones de veces compartidas.

La foto mostraba a Ian abrazando y besando a Peter en la frente mientras el niño sollozaba con la cabeza sobre el pecho de su hermano.

“El joven de 15 años no tiene miedo de morir”, declaró Benjamin Elliott, de Oregón, Estados Unidos, quien publicó el mensaje en Facebook.

Ian se disculpó con su hermano por no poder estar para él Benjamin Elliot/Facebook

“Sin hablar, esta foto transmite un mensaje más fuerte de lo que las palabras nunca lo harán”, mencionó Elliott, quien escribió: “Fue Ian quien tomó la decisión de decirles a sus amigos y a su hermano pequeño que su cáncer inevitablemente lo mataría”.

Los últimos días con su hermano

“Incluso con la prognosis devastadora, Ian consolaba a sus amigos y hermano pequeño. En esta foto, Peter, el hermano pequeño de Ian, está llorando. Peter acababa de enterarse de la devastadora noticia de que sus días con su hermano mayor estaban contados.

“Besándolo en la frente, Ian lo abrazó con fuerza y se disculpó con su hermano por no poder vencer el cáncer (...) La verdad es que Ian se niega a vivir para sí mismo. Elige hacerlo para los demás, hasta el momento en que exhale su último aliento”, se lee en la publicación.

El osteosarcoma es un tipo de cáncer en los huesos Unsplash

Una persona también con cáncer incurable elogió su “fuerza” y escribió: “Ian. Tengo 59 años con cáncer terminal y me acabas de enseñar algo. Estoy en el mismo barco y me estaba acercando a esto de manera diferente. Tomaré su enfoque y recordaré esto. Tu fuerza y empoderamiento me han enseñado cómo debo manejar mi salida al cielo (...) Cuando llegue ese momento... ¡Me sentiría honrado si me encuentras y me dices: ’¡Hola! Soy Ian. ¡El niño pequeño que te trajo aquí a su manera!’ Estoy orgulloso de ti”.

Otra persona escribió, de acuerdo con The Mirror: “¡Esta es la definición misma de lo que es lo divino! Este momento de amor se suma a toda nuestra humanidad. ¡Ian, tu amor por tu hermano pequeño hace que todo el mundo sea mejor! ¡Nunca serás olvidado!”.