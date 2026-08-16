Sun Tzu, filósofo chino: “Aparenta ser débil cuando sos fuerte y fuerte cuando sos débil”

La figura de Sun Tzu, el legendario estratega y filósofo de la antigua China, mantiene su vigencia en la actualidad. Su pensamiento, plasmado en obras que sobrevivieron al paso de los siglos, continúa como una referencia ineludible en el ámbito militar, político y empresarial. Entre todas sus máximas, destaca una frase que sintetiza gran parte de su visión estratégica: “Aparenta ser débil cuando sos fuerte y fuerte cuando sos débil”. Mediante este principio, el autor explica que la ventaja real no depende solo de la capacidad material, sino fundamentalmente de cómo el adversario interpreta esa posición.

La lógica que subyace en este postulado busca confundir al oponente. Si una persona aparenta una fragilidad inexistente, provoca que el rival se confíe en exceso, lo cual permite ejecutar una maniobra inesperada.

Sun Tzu, filósofo chino que diseñó estrategias para la guerra y que todavía sigue siendo consultado en sus escritos (Fuente: Beijing: Palace Museum Press)

Por el contrario, mostrar una fortaleza vigorosa durante momentos de flaqueza funciona como un escudo efectivo para disuadir posibles ataques. Según el filósofo, el manejo de la información resulta tan relevante como la posesión de recursos.

Cada gesto y mensaje enviado al entorno configura una imagen que el contrincante emplea para definir su propia táctica. De esta manera, el conflicto deja de ser una cuestión exclusiva de fuerza bruta y se convierte en un ejercicio de control sobre la percepción ajena.

El engaño estratégico aparece, entonces, como un recurso necesario para equilibrar las condiciones. Sin embargo, su aplicación exige una precisión absoluta. Un error de cálculo respecto al momento indicado para proyectar una apariencia falsa deja expuestas las debilidades reales y genera resultados contraproducentes.

El arte de la guerra es el escrito más importante del filósofo (Foto: X)

La historia, tanto en los campos de batalla como en la política internacional, demuestra la eficacia de esta premisa. Incluso en un mundo hiperconectado donde los datos circulan con velocidad, las enseñanzas del pensador oriental conservan un lugar central. Hoy, la gestión de la imagen pública, la comunicación estratégica y hasta las tácticas de desinformación funcionan como adaptaciones modernas de aquella sabiduría antigua.

La enseñanza de Sun Tzu no fomenta el engaño como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para alcanzar la eficiencia. La meta consiste en ocultar la verdadera capacidad hasta el instante exacto, para que el golpe decisivo sorprenda al oponente sin margen de reacción. Esta lógica también se traslada con éxito a la vida cotidiana.

En el ámbito laboral o en las relaciones personales, no siempre conviene mostrar todas las cartas. Mantener un perfil bajo cuando existe una ventaja real permite observar el entorno, evitar conflictos innecesarios y actuar con inteligencia en situaciones desafiantes.

Según Sun Tzu, mantener un perfil bajo cuando existe una ventaja real permite observar el entorno (Foto: X)

Gestionar cómo nos perciben los demás representa un factor diferencial para moverse con solvencia en contextos altamente competitivos. Al final, el éxito depende de controlar lo que el otro cree ver. La esencia del pensamiento de Sun Tzu reside en esa capacidad de transformar la debilidad y la fortaleza en piezas intercambiables dentro de un complejo tablero de ajedrez donde la estrategia prima sobre la fuerza bruta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA