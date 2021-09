Sus vecinos pusieron música fuerte y no la dejaron dormir: su venganza fue implacable

Una mujer disfrutaba de unas “pacíficas vacaciones” en un centro turístico cuando sus vecinos interrumpieron la tranquilidad del lugar con una música ruidosa que los mantuvo alerta durante toda la noche. Ante la insistencia para que bajaran el volumen decidió planear una “dulce venganza” para la mañana siguiente. “¿Estuve mal? No lo creo”, sentenció.

Heather Minsh, como se identifica en TikTok, subió en esa red social el video donde relata la situación que vivió en la noche previa a su salida en un complejo turístico en Gales. Además, relató y mostró lo que hizo para devolverle el gesto a sus vecinos.

“Tomé unas agradables vacaciones en estas encantadoras caravanas de un centro vacacional. Bueno, era tranquilo hasta que aparecieron estos idiotas, a las 12 de la noche, con la música a todo volumen”, relató la mujer que habló con las personas para que bajaran el volumen, pero no lo hicieron.

La música no paró de sonar durante toda la noche y los ruidos de los vecinos tampoco cedieron. “Siguieron así durante horas, así que no pudimos dormir”, contó y siguió: “A las 7 de la mañana cuando me desperté, fui hasta la parte trasera, miré a mi alrededor [para chequear que no hubiese nadie] y esparcí un puñado de pan sobre el techo de la caravana”.

Una vez que tiró las migas en el techo de los vecinos, volvió a su casa a esperar el desenlace. Las gaviotas no tardaron en aparecer y hacerse un festín con las migas en el techo. Sorprendidos por el ruido que hacían los animales, sus vecinos se despertaron molestos sin entender lo que ocurría en su casa.

Heather planeó durante toda la noche la venganza contra sus vecinos Captura de Video

“Brillante. Wakey wakey [Despierten, despierten]”, finalizó con un tono jocoso ante lo que había hecho. Según explicó Heather, estaban pasando la última de las tres noches en el centro turístico, por lo que necesitaban descansar.

El video fue visto por más de 1,7 millón de personas y recibió decenas de comentarios divididos entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de la iniciativa.

El centro vacacional con casas rodantes en Gales Captura de Video

“Buen trabajo. Brillante jugada. ¿Tenés más pan? Y las gaviotas pueden ser muy ruidosas”, “Juego limpio. La gente debería ser más respetuosa de los demás”, “Debiste poner heavy metal a las 6 de la mañana como venganza, pero podías perjudicar a los otros. Sos una genia”, escribió otro usuario.

Luego de esparcir las migas de pan, un puñado de gaviotas se posaron sobre el techo de los vecinos Captura de Video

“¿No va contra la ley poner música alta después de cierto horario y especialmente en los centros de vacaciones? Yo hubiese hecho lo mismo, pero riéndome”, “Es un centro de vacaciones familiar, no un crucero con alcohol para mayores de 18 años. Por supuesto que no es aceptable tocar la música hasta tarde”, “Estuviste mal. Ellos estaban de vacaciones al igual vos. Solo porque te acuestes a las 9 de la noche no significa que los demás también lo hagan”, fueron algunos de los comentarios a favor y en contra de su accionar.

