Hay miles, por toda la ciudad: están en calles, veredas y paredes; a continuación, un censo que permite descubrir cuándo fueron creadas y cuál fue su propósito original

Alejandro Machado

Son puertas o ventanas al pasado de Buenos Aires. Ahora parecen en “peligro de extinción” por el robo descontrolado de metales para su venta al peso y por las nuevas construcciones. Pero cada tapa metálica que hay en la ciudad (en calles, veredas o paredes) tiene una historia detrás. Todas están identificadas a través de logos o iniciales, aunque esas marcas resultan indescifrables para muchos vecinos. Algunas son “made in” Argentina, pero muchas fueron fundidas en Inglaterra o Escocia. Pertenecen a empresas de electricidad, agua o comunicaciones que desaparecieron por razones económicas o tecnológicas. O a empresas que cambiaron su nombre forzosamente, por razones históricas o luego las privatizaciones del gobierno del presidente Carlos Saúl Menem a principios de la década de 1990.

Infraestructura hídrica

Luego de las epidemias de cólera y fiebre amarilla de 1871 y 1872, Buenos Aires encaró obras de tendido de agua corriente con ingenieros y equipo pesado de origen inglés, las cañerías transportaban el líquido vital desde los depósitos gravitacionales más altos de la ciudad, ubicados en Balvanera, Caballito y Villa Devoto

Glenfield Company Limited, Kilmarnock: Estas tapas pertenecen a la gran fundición de hierro e insumos hidráulicos, fabricantes de válvulas mejoradas para agua y gas, establecida desde 1865 en Kilmarnock, ciudad escocesa de 45 mil habitantes dónde nació el mundialmente famoso whisky Johnnie Walker.

Fue creada por un relojero e inventor llamado Thomas Kennedy, que patentó numerosos dispositivos hidráulicos a pistón. La empresa fue fundamental para la creación de PLUTÓN, en inglés PLUTO, acrónimo de “Pipe line Under the Ocean”, el oleoducto submarino asociado con la Operación Overlord de la Segunda Guerra Mundial: por su tendido bombearon el petróleo que abasteció, a través del Canal de la Mancha, a las tropas de invasión aliada de Francia hacia el final del conflicto.

Fundida en Escocia, la tapa de Glenfield Iron Coy, en una esquina de Balvanera Picasa

J. Blakeborough & Sons Makers Brighouse, England: Joseph Blakeborough nació en Pateley Bridge Nr Harrogate, North Yorkshire, en 1817. Trabajó de plomero, para alimentar a su esposa y a la vez, madre de sus 7 hijos (5 varones y 2 niñas).

Hacia 1840 comenzó a fabricar, en el sótano de su casa, caños, desagües y accesorios de latón. La producción creció y con sus hijos creó la firma “J. Blakeborough & Sons Ltd”, que se asentó en la ciudad Brighouse y llegó a emplear a 2000 trabajadores.

La tapa de Blakeborough & sons Brighouse, en una esquina de Belgrano (foto: @cronistadelaciudad) Picasa

Luego de adquirir la fundición de la comarca, se transformaron en grandes fabricantes de válvulas, cañerías y alcantarillas de desagües y tapas de hidrantes en todo el Reino Unido, algunos países de Commonwealth y ciudades argentinas como Posadas y Buenos Aires. En 1874, Blakeborough’s fue capaz de fabricar una válvula de corte de 24 pulgadas, la medida más grande la época. La fábrica cerró en 1989. Como los ingleses llegaron aquí con el monopolio de la distribución de agua, contratados después de las epidemias mencionadas, también llegaron sus productos. dos vestigios de la Revolución Industrial están ubicados en una esquina de Belgrano, calle La Pampa.

Juan B. Médici y Cía.: El hallazgo de una rejilla de desagüe grabada con el sellos de ésta empresa es toda una rareza y se localiza en una casa tricentenaria de la calle Suipacha. Según el libro Italianos en el Arquitectura Argentina del CEDODAL, Giambattista Médici fue un piamontés que llegó a la Argentina invitado por el ingeniero inglés Newman, para hacer obras de salubridad y catrastro, el murallón de Catalinas, la nivelación de La Plata y obras de cloacas en casas particulares, como las de Atucha-Lima. Falleció en 1903, por lo que son realmente un vestigio de la Buenos Aires decimonónica.

Tapa de la empresa de desagües Juan B. Medici (foto gentileza @rodolfoseide) Picasa

Tapas de hidrantes: Inscriptas con la sigla O.S.N. (de Obras Sanitarias de la Nación), la tapas de fundición para sofocar incendios contiene una caja los hidrantes, dispositivo de gran volumen de suministro agua ubicado en el exterior de los edificios que cuenta con una o más bocas de incendio, dotados de un nanómetro y bocas anticorrosión. Se rigen por la normas IRAM y su caudal dependía del tipo de construcción a cuyo pie estaban instalados. La Ley Nacional 2927, del 30 de diciembre de 1892, creó la Comisión de Obras de Salubridad, germen de la empresa estatal que por 15 días no festejó su centenario, ya que fue liquidada en la oleada de privatizaciones con el Decreto 2394 del 15 de diciembre de 1992.

Tapa de las cajas hidrantes de Obras Sanitarias de la Nación, dispuestas para combatir incendios foto: @cronistadetuciudad) Picasa

Los admiradores de la infraestructura hídrica no pueden dejar de visitar el Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, en Palacio de las Aguas Corrientes, ubicado Riobamba 750 de CABA, el gran legado del arquitecto Jorge Tartarini, referente indiscutido del patrimonio industrial argentino, que dejó este plano en 2019. Lamentablemente después de la Crisis del 2001, y el robo callejero, las cajas con tapas de Aysa empotradas las veredas, son de plástico.

Infraestructura Comunicacional

Telégrafo de la Nación: En Paris, 1895, en el llamado primer Congreso Internacional se creó la Unión Telegráfica Internacional que estableció al sistema Morse como aparato de comunicación internacional. Los mensajes se transmitían a través de un artilugio emisor y uno receptor que enviaba impulsos eléctricos por cables de metal.

El 17 de enero de 1871, el presidente Domingo Faustino Sarmiento creó la Administración Central de los Telégrafos, bajo la dirección del inglés Charles Burton, primer empleado del Telégrafo Nacional. El gran sanjuanino entendió claramente el potencial vehículo de progreso que significaba el sistema y nuestro país fue pionero en el mundo en la extensión del tendido.

Una tapa de la compañía de Telégrafo de la Nación (foto: gentileza Roberto Fiadone @ruper61)

Una de las tapas, circular de 70 centímetros de diámetro, adyacente a la Glorieta, fue removida en la última refacción del Parque Barrancas del Belgrano y su paradero, al menos públicamente, es desconocido.

Algunas aun sobreviven en varias esquinas de la ciudad, están datadas con número y fecha, hay que encontrarlas antes que desaparezcan. Además, por la duración de las empresas, son una herramienta para datar las fachadas o zonas de la ciudad.

Cooperativa Telefónica: En 1887 , Don David H. Atwell, que ya tenía experiencia en la gestión colectiva en la “Sociedad Cooperativa de Almacenes”, fundó la Sociedad Cooperativa Telefónica, con la idea de contrarrestar el monopolio que ejercía la Unión Telefónica o United River Plate Telephone Company desde 1882. Si bien la empresa de Atwell tuvo un comienzo auspicioso, terminó claudicando ante el monopolio.

Finalmente en setiembre de 1946, todo el servicio de telefonía fue nacionalizado por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, bajo el nombre de Empresa Mixta de Telefonía Argentina (E.M.T.A.).

Las tapas de la Sociedad Cooperativa Telefónica, de fines del siglo XIX Picasa

Infraestructura Energética

CM: La Corporación Municipal fue el primer nombre de la organización política de la Ciudad de Buenos Aires entre 1854 y 1882. Luego pasaría a llamarse Municipalidad de la Capital.

Las tapas de la Corporación Municipal, vestigios de la antigua organización política de la ciudad de Buenos Aires Picasa

CATE: La Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad fue una empresa de electricidad, sucursal local de holding alemán AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft), fundado en 1883 en Berlín por el empresario industrial Emil Moritz Rathenau.

CATE se estableció en Argentina en 1896 y, dos años más tarde, comenzó a prestar servicios eléctricos en Buenos Aires. Compró las compañías inglesas y argentinas de la competencia (River Plate Electricity Co., Anglo-Argentine Tramways Co. Ltd., La Primitiva Gas y Compañía de Tracción y Electricidad La Capital), por lo que estableció un férreo monopolio.

En 1907 logró una concesión de 50 años que no llegó a término, ya que se retiraron 4 años después, luego que el imperio alemán perdiese la Primera Guerra Mundial, ocasionando una formidable crisis económica en todas sus empresas, locales y ultramarinas.

Testimonio del paso de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, que dejó el país cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial Picasa

CHADE: La Compañía Hispano Argentina de Electricidad era la subsidiaria argentina del holding europeo SOFINA con sede en Bruselas, creada en 1920, que compró en 1921 los activos de la quebrada Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad. Por razones operativas, era manejada por empresarios españoles. En la década del 30 estalló un escándalo de corrupción por las prácticas de sobornos que afectaron a numerosos concejales y funcionarios del pasado gobierno de Marcelo T. de Alvear. La CHADE pagó por extender la concesión de la CATE por otros 40 años y logró dejar sin efecto la cláusula que las obligaba a entregar sus activos a la Ciudad de Buenos Aires en 1957.

La tapa de CHADE, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad que terminó en un escándalo de coimas Picasa

CADE: La CHADE, en un pueril intento de tapar el escándalo de coimas, práctica sistemática que realizó en otros países, cambió su razón social. Para parecer menos extranjera, fue renombrada, a partir de 1936, como Compañía Argentina de Electricidad.

Tras el escándalo de las coimas, CHADE quitó lo "hispano" de su nombre e imprimió su nueva sigla, CADE, en sus tapas metálicas (foto: @cronistadetuciudad) Picasa

Las nuevas tapas de CADE combinaron metal y cemento Picasa

CIAE: La Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE) fue creada en 1911. Perteneció al holding suizo Motor Columbus. Prestó servicio eléctrico en AMBA entre 1912 y 1979 sumando casi 200 usinas y sub-usinas y estaciones de distintas potencias y tamaños. Su alma mater fue el ingeniero italiano Juan Carosio, que asoció a Motor Columbus con empresarios italianos radicados en Argentina, las empresas italianas Pirelli, la de Franco Tosi y un grupo minoritario de inversores españoles. Tuvieron una idea genial de marketing arquitectónico: sus edificios reproducían el estilo ladrillero del Castillo de Sforza de Milán.

Las tapas de “la Ítalo”, en forma de paraboloide, se encuentran en fachadas, mientras que las de piso son rectángulas, de metal y cemento.

La más clásica tapa CIAE (la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad) en Balvanera Picasa

Una tapa de "la Ítalo", de pared, en Remedios de Escalada Picasa

Las tapas "de piso" de CIAE combinan metal y cemento. La foto fue tomada en una esquina de Balvanera Picasa

Alumbrado Público

Las tapas de suministro público de la antiguo dirección de la municipalidad porteña, llevan en relieve el viejo escudo de la ciudad, institucionalizado en 1923 por una ordenanza del Concejo Deliberante. Éste logo que se imprimía en papelería y mobiliario, sufrió varias modificaciones hasta que en 2012 la Legislatura porteña simplificó su diseño por la ley 4.408.

Tapa de Alumbrado Público, con el antiguo logo de la Ciudad (foto: @cronistadetuciudad) Picasa

Cuando los surtidores estaban en los garages

También resisten al expolio y a los cambios de baldosas algunas tapas circulares de 25 centímetros de empresas de combustible, ya que antes de las grandes estaciones de servicio, la nafta se expendía en surtidores individuales, en esquinas o garajes, con depósitos enterrados. Los exploradores urbanos festejan cuando registran algunas de YPF o SHELL..

Las tapas de YPF esconden viejos tanques de combustibles, en esquinas o garages de la ciudad, donde alguna vez hubo surtidores Picasa

