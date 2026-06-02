Tardaron 14 años en desarrollarlo, costó más que una superproducción de Hollywood y se convirtió en el videojuego furor

En una industria del entretenimiento marcada por superproducciones que rara vez logran sostenerse durante más de una década, Star Citizen aparece como un caso de estudio sin precedentes. Este simulador espacial, impulsado por el desarrollador británico Chris Roberts, superó oficialmente la barrera de los 1000 millones de dólares en recaudación para su producción. A 14 años de su anuncio original, el proyecto dejó atrás presupuestos de blockbusters de Hollywood como Avengers: Endgame o Avatar, consolidándose como el desarrollo financiado por la comunidad más ambicioso y, a la vez, más controvertido de la historia.

La idea de poder viajar por el universo sin pantallas de carga ilusionó a los gamers, pero el proceso demoró más de una década Roberts Space Industries

El origen del título se remonta a 2012, cuando a través de una campaña de financiación colectiva inicial, Cloud Imperium Games buscaba financiar una propuesta que prometía revolucionar el género. Lo que comenzó como un objetivo modesto de 2,5 millones de dólares se transformó en una maquinaria de recaudación constante.

Según fuentes oficiales de Roberts Space Industries, más de 6,5 millones de usuarios registrados contribuyeron al proyecto a lo largo de estos años. Este modelo de financiación, basado en la venta de paquetes de acceso, naves espaciales y cosméticos, permitió a la desarrolladora escalar sus metas, expandir su plantilla a unos 1300 empleados y apostar por tecnologías de punta como el motor gráfico propio Star Engine.

El primer adelanto de Star Citizen llegó en 2014

Sin embargo, la longevidad del desarrollo generó fricciones, ya que a pesar de que los jugadores pueden acceder a versiones alpha donde es posible realizar actividades como minería, comercio, combate, exploración y rescate, el producto final no tiene una fecha de lanzamiento concreta. Esta realidad provocó que el proyecto sea calificado frecuentemente como un ejercicio de “scope creep” (corrupción del alcance), donde las metas crecen constantemente a medida que se implementan nuevas tecnologías, lo que dificulta el cierre del ciclo de producción. Como señaló un usuario en el foro de Reddit bajo el seudónimo de @Longjumping-Row9259: “Intenta pagarle al plomero por adelantado y a ver si te arregla la casa, yo creo que no. Haz el trabajo y después te pago”.

La innovadora propuesta de Star Citizen

El escepticismo convive con una base de seguidores apasionada que defiende la magnitud de la propuesta. Para muchos usuarios, la calidad técnica y la inmersión de este “sandbox” espacial, que permite transiciones sin pantallas de carga entre planetas, lunas y estaciones, justifican la espera. El sistema de leyes, la economía simulada mediante agentes inteligentes llamados “Quantas” y la persistencia del mundo, son puntos destacados por los defensores del juego.

En el subreddit oficial, un jugador que recientemente adquirió un paquete de alto valor expresó: “Mido mi satisfacción con un juego en función de las horas que le he dedicado; mientras sigan mejorando el juego y añadiendo contenido, estaré contento con mi compra”.

Como ocurre en otros juegos de moda, Star Citizen incluye enfrentamientos armados Roberts Space Industries

La reciente estrategia de venta de naves conceptuales, como la “Anvil Odin”, valorada en 5000 dólares, volvió a encender las alarmas sobre el modelo de negocio de Cloud Imperium Games. Según reportó el medio Vandal, la adquisición de este crucero de batalla requiere pasar un proceso de selección previo y, al tratarse de un bien virtual aún no implementado en el juego final, funciona como una compra “sobre plano”. Este tipo de prácticas, junto a la falta de hitos definitivos, refuerzan la postura de críticos que observan con recelo la gestión financiera del estudio.

Una película dentro del videojuego

El horizonte, no obstante, parece ofrecer una luz de esperanza para el grueso de la comunidad: Squadron 42. Esta campaña narrativa para un jugador, que cuenta con actores de renombre como Gary Oldman y Mark Hamill, representa la vertiente más cinematográfica del universo creado por Roberts. Tras múltiples retrasos, la compañía fijó el lanzamiento de este modo para algún momento de este 2026.

Squadron 42, con Gary Oldman y Mark Hamill, promete ayudar al desarrollo de Star Citizen

Se espera que, tras su estreno, el equipo pueda volcar sus recursos restantes exclusivamente en la estabilización y finalización del ambicioso “Universo Persistente”. Mientras tanto, el ecosistema de Star Citizen continúa expandiéndose, donde debe sortear errores técnicos y críticas feroces, pero mantiene su estatus como el experimento más audaz del software interactivo moderno.