Tiene 15 años y recolectó más de 1900 pares de zapatos para los más necesitados: la impactante suma que alcanzó y su nuevo objetivo

Maggie Driscoll, una estudiante de 15 años de la Academia Tabor en Massachusetts, lidera una iniciativa solidaria de gran alcance. La joven logró recolectar 1.913 pares de zapatos destinados a personas en situación de vulnerabilidad en diversas regiones del mundo. El proyecto, iniciado como una tarea de servicio comunitario, alcanzó un impacto social inesperado y hoy moviliza a vecinos, instituciones educativas y comercios locales. La meta final resulta ambiciosa: la alumna necesita reunir 8.087 pares adicionales para completar el objetivo de 10.000 donaciones totales.

La historia de este esfuerzo remite al pasado familiar de la adolescente, ya que la idea nació por el recuerdo de su abuela, quien ejerció como maestra en Wisconsin y organizó colectas de calzado para alumnos necesitados al concluir cada ciclo escolar. Esta experiencia marcó a la joven, quien presentó el proyecto en 2024 para obtener el Premio a la Ciudadanía Foley. Tras recibir este reconocimiento por su compromiso con la comunidad, Driscoll convirtió la recolección en su proyecto de servicio de octavo grado. Desde ese momento, la campaña creció de forma sostenida.

Soles4Souls se encarga de que los más necesitados reciban las donaciones Soles4Souls

El alcance del plan obligó a la organización internacional Soles4Souls, entidad que recibe el calzado, a alquilar una unidad de almacenamiento exclusiva en Weymouth. Este centro constituye el único punto en Massachusetts habilitado para procesar entregas superiores a 15 pares de una sola vez. Esta capacidad logística facilita la participación activa de empresas y establecimientos educativos. La organización distribuye el material entre personas necesitadas y fomenta programas de emprendimiento, lo cual permite que diversas familias generen ingresos mediante la venta de los productos recibidos.

La joven explica el valor simbólico de estas piezas, donde los zapatos representan elementos que abren puertas. Sin el calzado adecuado, los niños quedan fuera de la escuela, los adultos pierden oportunidades laborales y la dignidad de las personas sufre una limitación clara. Por ello, la campaña acepta múltiples variedades, desde zapatillas deportivas y calzado escolar hasta zapatos de danza o botines. Todos los tipos de calzado suman para alcanzar el número final.

El proyecto encara hoy su fase más determinante: si Driscoll alcanza la cifra de 10.000, Soles4Souls organizará un evento solidario y entregará 100 pares nuevos a una entidad local sin fines de lucro. Antes de este impulso masivo, la estudiante recaudó más de 1.000 dólares para adquirir tarjetas de regalo en comercios de Hingham, acción que permitió a diversos niños elegir su propio calzado nuevo. Esta trayectoria previa cimentó la confianza de los vecinos hacia su gestión actual.

La comunidad local mantiene un rol activo en este proceso mediante contenedores de donación distribuidos en puntos estratégicos. La esperanza de la joven se centra en la solidaridad colectiva para completar los 8.087 pares faltantes. El legado de la abuela, transformado en acción concreta, convierte a esta estudiante en un referente del compromiso juvenil en su estado. La logística de recepción y la red de voluntarios sostienen la estructura que busca mitigar carencias básicas en sectores postergados.