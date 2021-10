Tiene 41 años, nunca tuvo sexo y creó un sitio web para encontrar el amor verdadero

En 2016, Daniel Piechnick creó una página web con la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y a pesar de que su búsqueda ya lleva cinco años, este hombre de 41 años reveló que aún es virgen ya que nunca mantuvo relaciones sexuales.

En la página creada por Piechnick, que se llama Single Guy From Adelaide, realizó una petición muy específica que deberá cumplir su futura novia: que tenga cero experiencia en lo que respecta a las relaciones y al sexo, al igual que él.

En un video publicado en su página, el australiano explicó que quiere una mujer que haya pasado su vida centrada en su carrera y haya conservado su virginidad para cuando “llegue el momento oportuno”.

Para promocionar el sitio web, Piechnick pagó por una serie de anuncios en diversos medios con la intención de atraer a otras solteras a su página. Sin embargo, todavía no pudo conocer a la mujer indicada que estuvo buscando todos estos años y, probablemente, tenga algo que ver con la particular demanda que pretende que cumpla su futura novia.

Según publicó el periódico The Mirror, el hombre parece estar un poco decepcionado porque descubrió que “ya nadie hace eso”. Pero a pesar de las dificultades para hallar a una mujer madura virgen, mantiene las esperanzas de encontrar a alguien con quien pueda “hacer todo, desde el principio”.

“Y esa es realmente la razón por la que hice este sitio y publiqué los anuncios”, admitió Piechnick, quien además de no tener experiencia en citas, afirmó que su pareja ideal puede ser de cualquier edad, pero que debería ser “educada e informada, y con muchas ganas de conectar a nivel intelectual”.

Y a continuación, dio más detalles sobre las características que pretende para su futura pareja ideal. “Si le gusta hablar de filosofía, literatura, ciencia o cualquier cosa académica, sería aún mejor”, escribió en su página.

A lo largo de los años, mientras buscaba a la pareja perfecta, Piechnick aseguró haber conocido a algunas mujeres “realmente agradables”, pero hasta ninguna de ellas terminó siendo la “adecuada”.

Para aquellas mujeres que consideran que podrían convertirse en su pareja perfecta, el australiano dejó la dirección de un correo electrónico para concertar una sesión de Skype.

Una gran cantidad de usuarios dejaron diversos comentarios en la sección del “libro de visitas” del sitio. Algunas personas envían sus mensajes de apoyo, mientras que otros individuos critican los deseos especiales que pide el hombre en una mujer.

“¡Este tipo es un gran estratega! Buena jugada y buena suerte”, escribió un usuario al apuntar que se trataba de una táctica de ventas. Mientras que otro manifestó: “¿Así que básicamente buscás una chica virgen? Muy sospechoso por estos días...”.

Un tercero contó una situación personal similar: “Te comprendo bien porque yo también esperé hasta los 30 años. Tuve pensamientos parecidos a los tuyos. Si no hubiera conocido a una buena mujer entonces, también podría seguir buscando a la adecuada. Para mí, esta mujer que conocí a los 30 fue la primera pero también la última con la que salí, estamos casados desde hace más de una década. Ella tenía experiencia previa, pero yo tenía que tomar una decisión en ese momento y me veía ya envejeciendo solo si me acotaba a mi ideal de una persona igualmente inexperta como yo. Al final, no me arrepentí de esta decisión”.

Mientras que otra persona publicó: “No soy la mujer que buscás, pero definitivamente espero que la encuentres. Parece que tenés un buen corazón y sos genuino. ¡Buena suerte, amor!”.