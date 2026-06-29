Tomás Gill, ingeniero en alimentos: “El secreto para evitar los gorgojos es guardar las legumbres o las harinas por 24 horas en el freezer”
Enterate cómo podés evitar el desarrollo de estos escarabajos en tu comida y prevenir el desperdicio antes de que puedas consumirlo
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La aparición del gorgojo en los cereales, harinas y/o condimentos es más común de lo que podés imaginar. Sus huevos son imperceptibles a la vista y, gracias al calor, suelen eclosionar y, cuando lo hacen, los escarabajos se comen todo el alimento antes que vos. Para evitarlo, Tomás Gill, ingeniero en alimentos, enseñó el truco casero para evitar que nazcan.
“¿Compraste arroz, legumbres, cereales y unas semanas después de almacenarlos aparecieron gorgojos? ¿De dónde salieron? Los huevos de los gorgojos pueden estar en el interior de los granos. También pueden llegar a través de envases dañados o por contaminación de otros alimentos ya infestados”, advirtió el experto a través de un video que subió a su cuenta de TikTok.
“Un consejo fundamental para prevenir su aparición es que, una vez compradas las legumbres, cereales o harinas, los coloques 24 horas en el freezer. Las bajas temperaturas logran frenar el desarrollo del gorgojo, evitando así que dañen tu comida”, enseñó el ingeniero como un truco infalible.
Gill destacó que los huevos no se ven a simple vista. Por esta razón, no se detectan al comprar el producto, ni en el procesamiento industrial ni cuando se fracciona en los comercios. Sin embargo, ellos permanecen ahí y, cuando las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas, eclosionan. De ellos surgen las larvas que se alimentan del producto hasta alcanzar el estado adulto, que es el gorgojo que finalmente se logra ver a simple vista.
De esta manera, conservar durante un día tus alimentos en el freezer te brindará la seguridad necesaria para que no padezcas a posteriori con estos escarabajos que a largo plazo pueden infectar tu alacena y perjudicar a otros productos.
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