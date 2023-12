escuchar

Llegó la mejor temporada para disfrutar del helado, ya sea como postre o en cualquier momento del día. En verano, no hay salida que no termine en una heladería o reunión familiar o con amigos que no tenga unos buenos kilos para compartir. Y si de variedad se trata, en los últimos años este producto sumó muchos sabores y combinaciones novedosas a los gustos más clásicos. En cucurucho, en palito, en forma de bombón o de torta; en el mundo del helado hay múltiples opciones para complacer a los paladares más golosos. Aquí, una lista de heladerías para tener bien a mano los días de calor y aprovechar todos los beneficios de Club LA NACION.

Freddo

El helado de chocotorta de Freddo, una gran tentación.

Desde hace más de 50 años, Freddo es una de las marcas de helado artesanal más reconocidas en todo el país. Entre sus sabores se destacan algunos italianos como el pistacchio y la nocciola y otros bien argentinos como el coco con dulce de leche, chocotorta y frutos del bosque. Además, una de sus nuevas propuestas es Not Gelato, una línea que incluye tres sabores (crema almendrada, mousse de frambuesas con frutos rojos y chocolate con crema de maní) hechos 100% a base de plantas y que fueron desarrollados exclusivamente por la marca NotCo y Freddo con el mismo sabor, cremosidad y textura de un helado tradicional, pero sin ingredientes de origen animal.

Por otra parte, los más golosos se pueden tentar con Trifreddo: una combinación de sabores, toppings y salsas como choco, cookies & cream o frutilla crunch. Se suman tabletas y bombones de varios sabores, cannolis de dulce de leche o crema americana y postres helados como mascarpone o suizo.

Munchi’s

Munchi's garantiza frescura y la más alta calidad de ingredientes.

El diferencial de los productos de esta marca de helados que ya conquistó muchos paladares es que están elaborados con leche de raza Jersey. Esta es la segunda raza de vaca lechera en el mundo, originaria de Gran Bretaña y reconocida mundialmente por el alto valor nutritivo de su leche. Munchi’s es pionera en nuestro país elaborando sus helados con esta variedad, que proporciona más calcio y proteínas que la leche común. También suman frutas frescas seleccionadas, huevos de campo e ingredientes de primera calidad para obtener el sabor más rico y original.

Entre sus variados sabores de helado hay para elegir entre cremas, frutales, chocolates y dulce de leches; también tienen cuatro sabores sin azúcar (chocolate, dulce de leche, vainilla y frutilla) y varios aptos para celíacos. Se suman productos como bombones helados de crema Jersey, dulce de leche y menta, paletas bañadas, palitos de agua de frutilla, maracuyá y limón y postres como Crema Cookies, Choco Chips o Isla Jersey con choco semiamargo y sambayón.

Iceland

¿El postre perfecto? Está en Iceland.

Esta heladería artesanal cuenta con muchas sucursales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad, por lo que vuelve el disfrute tan cercano como posible. ¿Y qué disfrutar aquí? Además de los sabores más tradicionales, también se destacan algunos para nada comunes, como mousse de arándanos y grosellas, salted caramel, higos a la crema, súper alfajor, banana split y nutella y cheesecake de amarena, entre otros aptos para paladares exigentes. También tienen opciones veganas como ananá, limón y jengibre, y cookies & cream; tabletas rellenas e incluso affogato (helado de vainilla con shot de café).

El Podio

En Podio se respetan recetas de la tradición italiana más pura.

La naturaleza de los helados de Podio representa la tradición de las recetas ancestrales. Si bien la heladería fue fundada en 1981, luego fue adquirida en 1997 por su actual maestro heladero, de familia italiana y antepasados heladeros, que heredó la pasión por este oficio gracias a su padre y que hoy continua el legado.

Algunos de sus sabores para destacar son tiramisú, pistacho, crema moka, nocciola del Piamonte, cuore rosso (mix de frutilla, frambuesa, choco blanco y negro), mascarpone con maracuyá, carrot cake, crema flan y dulce Podio (veteado con dulce de leche casero y cereales bañados en chocolate), entre muchos más.

Los veganos también podrán degustar helados de Podio con opciones innovadoras como palta (mezcla helada a base de vegetales sabor palta, elaborada con aceite de coco, palta y limón natural), mango y maracuyá, chocolate y chocolate blanco. ¡Para que nadie se quede afuera!

