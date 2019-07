Trade, el flamante sky bar del que todos hablan

La vista es el gran atractivo del lugar Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 16:09

No importan los cuatro grados. Tampoco el viento helado. Más allá del clima, sonrío hipnotizado por la vista. Y no me pasa solo a mí: somos unas treinta personas desafiando la noche invernal, todas con un cóctel en mano, mirando a Buenos Aires desde arriba, sacando fotos y grabando videos con nuestros celulares. A unas siete cuadras está el Obelisco; acá nomás, el CCK y el Luna Park; más allá las grandes torres de Puerto Madero. Oculto en la oscuridad de la noche, puedo sentir la presencia del Río de la Plata, casi al alcance de la mano. Estoy en la terraza de Trade Sky Bar, la más reciente inauguración gastronómica del año, que ocupa los últimos tres pisos del emblemático edificio Comega.

Esa enorme construcción en Av. Corrientes y Alem, que inauguró no solo una nueva arquitectura en la Buenos Aires del siglo pasado, sino también una visión del mundo y de su imaginado futuro. Abierto hace un mes, Trade Sky Bar es ya uno de esos lugares de los que todos hablan. Una propuesta ambiciosa, dividida en tres grandes sectores. El piso 19 es el restaurante y barra principal; el piso 20 reversiona la idea de un omakasé japonés, con un menú de pasos crudos elegidos por el chef; en el piso 21 está la cocina y en el 22 brilla la terraza al aire libre, con un bar más relajado que -incluso con el frío- se llena cada atardecer en un after office improvisado. Un dato: el ascensor llega solo hasta el 19.

Se dice que el Comega es el primer gran edificio racionalista de Buenos Aires. Construido en 1933 e inaugurado un año más tarde, es parte de la segunda generación de rascacielos porteños. Antes ya estaban las torres de la Galería Güemes (1915) y el Barolo (1923). Pero mientras aquellos proyectos tenían una arquitectura ecléctica, el Comega inauguró la representación del futuro: una modernidad dominada por la razón, la funcionalidad y la tecnología. Líneas rectas, formas puras, geometría art déco, fachadas lisas, materiales como el acero pulido y el concreto, los cinco ascensores que en 30 segundos recorrían los 85 metros del rascacielos. Nada de accesorios, sino el despojado "piel y huesos" del que hablaba Ludwig Mies van der Rohe, el citado arquitecto alemán de la Bauhaus. Imposible no pensar en las escenografías de Metrópolis, película de Fritz Lang filmada en 1927.

La terraza de Trade Sky Bar es su lugar más relajado; no requiere reservas, sino que la admisión se da por orden de llegada hasta colmar la capacidad. Allí se beben tragos simples, siempre con una vuelta de tuerca propia. A cargo de la coctelería de los tres pisos está Lucas López Dávalos. Para este espacio pensó una carta de gin & tonics como el Norte, con gin, cordial de Torrontés, pomelo y agua tónica, que acompaña muy bien el mix de pescados fritos con guacamole. Pero el frío se sigue haciendo sentir y es buen momento para bajar por la escalera al piso 19.

A diferencia de otros intentos de rooftops (como se llaman estos bares en altura), aquí Paula Peirano, la arquitecta a cargo de la renovación del lugar, diseñó todo mirando hacia afuera, ubicando la hermosa barra de frente a unos ventanales. En la pared lateral, el resto de las ventanas llegan al suelo, por lo cual, aun sentados en los sillones curvos de cuero, es posible ver la ciudad encendida. Abierto mediodía, tarde y noche, el espacio cambia según el recorrido del sol. En el almuerzo se ve la costa uruguaya, se reconoce cada calle; la luz roja del atardecer refleja en los espejos biselados; de noche, el exterior brilla en miles de ventanas encendidas.

"La vista es protagonista. Algunos nos dicen que la terraza es un poco oscura, pero fue a propósito; si ponemos más luces, se te apaga el afuera", explica Andrés Rolando, uno de los socios de Trade, mismo equipo que está detrás de Nicky Harrison, Uptown y Bourbon Brunch & Beer.

Minimalista

Década del 30: el crack de la bolsa de Wall Street había puesto en jaque el modelo agroexportador argentino. Pero siempre en las crisis hay ganadores. Fue entonces cuando la Compañía Mercantil y Ganadera (de sus siglas proviene Comega), del emporio Bunge & Born, hizo construir este edificio que se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la ciudad, junto a otros referentes racionalistas como el Kavanagh. Apenas inaugurado, en el piso 19 abrió el Comega Club, un bar de encuentro de la más alta burguesía porteña. Cócteles, canapés y champagne en mano, desde allí vieron en 1934 la llegada del dirigible Graf Zepellin, el multitudinario sepelio de Carlos Gardel en el Luna Park en 1936 o el ensanchamiento de la Av. Corrientes, cuyas obras arrancaron en 1931 y terminaron seis años más tarde.

Sentado en el restaurante del piso 19 es fácil divagar sobre el devenir de la ciudad porteña, mientras el dj arranca la música que seguirá hasta primeras horas de la madrugada. La cocina apuesta a sabores reconocibles en su argentinidad, reelaborados bajo la mirada del chef Dante Liporace, lo que anticipa detalles especiales, técnica y sabor.

La provoleta de crottin (de cabra) y parmesano es en realidad una suerte de espuma muy sabrosa e intensa; el tartar de lomo gana aromas orientales con su yema de huevo curada en soja y un ketchup de jengibre; hay pulpo confitado en oliva y mollejas crocantes. Entre los principales aparecen platos simples, como el salmón grillado o la milanesa de ojo de bife, junto a un risotto con puré de limón y langostinos salteados o el cochinillo con spaghetti cacio e pepe.

"No quisimos una carta de alta cocina, sino ofrecer a turistas y locales esos platos que les gustan, siempre con un valor agregado. De algún modo, seguimos lo que nos dicta el edificio: sabores plenos, sin accesorios, más minimalista. La vanguardia la dejamos para el piso 20, con 14 pasos más arriesgados. Lo mismo pasa con la coctelería: López Dávalos armó una carta limpia, donde no importa el show off de los bartenders sino la cristalería, el hielo y el líquido que está en la copa". Entre los mejores ejemplos está el 10 Days, mezcla de destilado de pera patagónico, jugo de pera clarificado, hinojo y rica rica: a la vista podría parecer una copa de vino blanco; en la boca explota por complejidad y frescura.

Buenos Aires es una ciudad de edificios: es la segunda de Latinoamérica con más torres de al menos 12 pisos de altura. "Creo que Buenos Aires estaba esperando y se merecía un rooftop al estilo de los que hay en todas las grandes capitales del mundo. Obviamente vienen turistas, pero más aún vienen locales que tal vez nunca miraron la ciudad desde arriba y se sorprenden. Por eso elegimos poner precios competitivos con los de cualquier buen bar de Palermo. Queremos que vengan los porteños", culmina Rolando.

Antes de irme, subo una vez más a la terraza; el frío es más intenso que hace dos horas y las luces de la ciudad parecen congeladas en el aire. Me ajusto la bufanda, bebo un sorbo de mi cóctel y dejo que los ascensores me devuelvan a la superficie.