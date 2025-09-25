Gastro Japo Food Week 2025: cuáles son los 40 restaurantes que ofrecen menús especiales y la grilla de pop ups

Como ya es costumbre, la cocina japonesa se abre paso con la Gastro Japo Food Week 2025. La semana de la gastronomía nipona se se extenderá unos días y se realizará del 26 de septiembre al 5 de octubre En esta ocasión, los 40 restaurantes, pastelerías, cafés y puntos de delivery de distintas ciudades del país ofrecen menús especiales inspirados en la costumbre japonesa de reunirse al final del día para compartir comida y bebida.

El sake como protagonista y takoyaki, gyoza, kushikatsu, yakisoba pan, ramen, platos tradicionales del after office japonés en Dotonbori Dotonbori

Es por eso que la Gastro Japo Food Week —Declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña— tendrá como lema “Otsukaresama”, una expresión que en Japón se usa para agradecer y reconocer el esfuerzo de la jornada laboral.

“Queremos transmitir esa sensación de comunidad y gratitud que se vive en los izakaya japoneses, donde colegas y amigos se juntan después del trabajo a relajarse, charlar y disfrutar de buena comida”, explica Lorena Nonaka, presidenta de Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne a más de 60 emprendimientos gastronómicos en todo el país.

Yakitori, las brochetas son un clásico para acompañar las bebidas Club Gastro Japo

El after office y el sake, protagonistas

Además, en esta séptima edición, el protagonista será el sake, tradicional bebida japonesa, en distintas variedades y versiones. Una forma de compartir la cultura del after office, entre platos típicos que se suelen servir en los izakaya (cantinas japonesas), como brochettes de pollo (yakitori), bowls de arroz con carne (donburi), frituras (tenpura) y pequeños platitos ideales para compartir.

Las gyoza, platos especiales para compartir Club Gastro Japo

Acorde a esos momentos, también cuentan con propuestas dulces: café de especialidad acompañado con wagashi (pastelería tradicional japonesa) y yogashi, como se conoce a la pastelería de estilo occidental con inspiración japonesa.

Estos diez días son una buena oportunidad para conocer diferentes menús diseñados especialmente para la ocasión. Por ejemplo el de Bistro Tokyo incluye platos como daigaku imo (batata dulce con sésamo negro), ganmodoki (mini hamburguesa de tofu), kushikatsu (pinchos fritos en panko japonés), pickles, sushi, cócteles con sake y té verde. Se puede consultar por cada local desde la cuenta de Instagram, @clubgastrojapo.

Los taiyaki de Taiyaki Brothers, opciones de edición limitada para Gastro Japo Food Week Club Gastro Japo

Este año, como novedad, incorporan pop ups colaborativos a su propuesta, donde distintos participantes se unen para ofrecer un menú único, combinando estilos y especialidades.

La grilla de pop ups

Domingo 28/9 al mediodía: Naomi Kanemoto de Sashimiya, Lorena Nonaka de La Grulla, Silvia Ikemoto de Sakiko y Ana Irie cocinan juntas en Sashimiya (México 1965, CABA). Reservas: 1173629338⁣⁣⁣⁣⁣.

Naomi Kanemoto de Sashimiya, Lorena Nonaka de La Grulla, Silvia Ikemoto de Sakiko y Ana Irie cocinan juntas en Sashimiya (México 1965, CABA). Reservas: 1173629338⁣⁣⁣⁣⁣. Lunes 29/9 a la noche: Ru Omakase + Shimada – Experiencia Omakase en RU Omakase Atlántico. Y, por otro lado, evento especial de sake de Sashimiya + Jin Murato en Sashimiya (México 1965, CABA).

Ru Omakase + Shimada – Experiencia Omakase en RU Omakase Atlántico. Y, por otro lado, evento especial de sake de Sashimiya + Jin Murato en Sashimiya (México 1965, CABA). Martes 30/9 a la noche: los yakitori de Tori Tori + Yoshimi Ramen en Tori Tori. En tanto, Filos visita Ju Ichi en Juichi. (Lavalle 995, Estación Pilará, Pilar).

Miércoles 1/10 a la noche: Bistro Tokyo visita a Tori Tori. Y, en Banfield, Dotonbori se presenta en Kodama Omakase (French 226, Banfield).

Bistro Tokyo visita a Tori Tori. Y, en Banfield, Dotonbori se presenta en Kodama Omakase (French 226, Banfield). Jueves 2/10 a la noche: Ensō visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA).

Ensō visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA). Viernes 3/10 a las 18: clase de cocina japonesa de 10 Recetas Japonesas + wagash por Henko Bakery en 10 recetas japonesas (Mercat Villa Crespo, Thames 747, CABA). Y, Dotonbori visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA).

clase de cocina japonesa de 10 Recetas Japonesas + wagash por Henko Bakery en 10 recetas japonesas (Mercat Villa Crespo, Thames 747, CABA). Y, Dotonbori visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA). Sábado 4/10 mediodía: street food japonés con Tori Tori, Yoshimi Ramen y los taiyaki de Taiyaki Brothers en la vereda de Taiyaki Brothers y Tori Tori (Ecuador 1171 y 1175, CABA).

street food japonés con Tori Tori, Yoshimi Ramen y los taiyaki de Taiyaki Brothers en la vereda de Taiyaki Brothers y Tori Tori (Ecuador 1171 y 1175, CABA). Del miércoles 1/10 al domingo 5/10, de 15 a 20: Amo Mi Matcha visita Kawaii Club Café (Medrano 1232).

Como reconocimiento a su aporte a la difusión de la cultura japonesa, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a la Gastro Japo Food Week evento de Interés Cultural Club Gastro Japo

Cultura japonesa y gastronomía

La Gastro Japo Food Week trascendió fronteras y, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y especial para la ocasión, llega una misión empresarial japonesa para fortalecer los vínculos gastronómicos y comerciales entre ambos países. Presentarán productos clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres para generar sinergias con emprendedores y distribuidores locales.

“Queremos que más argentinos descubran la riqueza de nuestra cultura a través de la comida. Cada plato, cada copa de sake, es una forma de acercar Japón a la mesa de todos”, destacó la presidenta de Club Gastro Japo.

La cocina japonesa, protagonista de Gastro Japo Food Week Club Gastro Japo

Los 40 restaurantes de Gastro Japo Food Week 2025

Este año participarán 40 restaurantes, cafeterías, pastelerías y servicios de delivery que ofrecerán menús y actividades especiales en los locales. Además de Cerveza Kira, participan: