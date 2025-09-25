Gastro Japo Food Week 2025: cuáles son los 40 restaurantes que ofrecen menús especiales y la grilla de pop ups

Este viernes comienza la séptima edición de la semana de la gastronomía japonesa, en esta ocasión distintos restaurantes y casas de delivery ofrecerán platos típicos para acompañar el after office, al estilo nipón
Como ya es costumbre, la cocina japonesa se abre paso con la Gastro Japo Food Week 2025. La semana de la gastronomía nipona se se extenderá unos días y se realizará del 26 de septiembre al 5 de octubre En esta ocasión, los 40 restaurantes, pastelerías, cafés y puntos de delivery de distintas ciudades del país ofrecen menús especiales inspirados en la costumbre japonesa de reunirse al final del día para compartir comida y bebida.
Es por eso que la Gastro Japo Food Week —Declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña— tendrá como lema “Otsukaresama”, una expresión que en Japón se usa para agradecer y reconocer el esfuerzo de la jornada laboral.
“Queremos transmitir esa sensación de comunidad y gratitud que se vive en los izakaya japoneses, donde colegas y amigos se juntan después del trabajo a relajarse, charlar y disfrutar de buena comida”, explica Lorena Nonaka, presidenta de Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne a más de 60 emprendimientos gastronómicos en todo el país.
El after office y el sake, protagonistas
Además, en esta séptima edición, el protagonista será el sake, tradicional bebida japonesa, en distintas variedades y versiones. Una forma de compartir la cultura del after office, entre platos típicos que se suelen servir en los izakaya (cantinas japonesas), como brochettes de pollo (yakitori), bowls de arroz con carne (donburi), frituras (tenpura) y pequeños platitos ideales para compartir.
Acorde a esos momentos, también cuentan con propuestas dulces: café de especialidad acompañado con wagashi (pastelería tradicional japonesa) y yogashi, como se conoce a la pastelería de estilo occidental con inspiración japonesa.
Estos diez días son una buena oportunidad para conocer diferentes menús diseñados especialmente para la ocasión. Por ejemplo el de Bistro Tokyo incluye platos como daigaku imo (batata dulce con sésamo negro), ganmodoki (mini hamburguesa de tofu), kushikatsu (pinchos fritos en panko japonés), pickles, sushi, cócteles con sake y té verde. Se puede consultar por cada local desde la cuenta de Instagram, @clubgastrojapo.
Este año, como novedad, incorporan pop ups colaborativos a su propuesta, donde distintos participantes se unen para ofrecer un menú único, combinando estilos y especialidades.
La grilla de pop ups
- Domingo 28/9 al mediodía: Naomi Kanemoto de Sashimiya, Lorena Nonaka de La Grulla, Silvia Ikemoto de Sakiko y Ana Irie cocinan juntas en Sashimiya (México 1965, CABA). Reservas: 1173629338.
- Lunes 29/9 a la noche: Ru Omakase + Shimada – Experiencia Omakase en RU Omakase Atlántico. Y, por otro lado, evento especial de sake de Sashimiya + Jin Murato en Sashimiya (México 1965, CABA).
- Martes 30/9 a la noche: los yakitori de Tori Tori + Yoshimi Ramen en Tori Tori. En tanto, Filos visita Ju Ichi en Juichi. (Lavalle 995, Estación Pilará, Pilar).
- Miércoles 1/10 a la noche: Bistro Tokyo visita a Tori Tori. Y, en Banfield, Dotonbori se presenta en Kodama Omakase (French 226, Banfield).
- Jueves 2/10 a la noche: Ensō visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA).
- Viernes 3/10 a las 18: clase de cocina japonesa de 10 Recetas Japonesas + wagash por Henko Bakery en 10 recetas japonesas (Mercat Villa Crespo, Thames 747, CABA). Y, Dotonbori visita Bistro Tokyo (Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA).
- Sábado 4/10 mediodía: street food japonés con Tori Tori, Yoshimi Ramen y los taiyaki de Taiyaki Brothers en la vereda de Taiyaki Brothers y Tori Tori (Ecuador 1171 y 1175, CABA).
- Del miércoles 1/10 al domingo 5/10, de 15 a 20: Amo Mi Matcha visita Kawaii Club Café (Medrano 1232).
Cultura japonesa y gastronomía
La Gastro Japo Food Week trascendió fronteras y, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y especial para la ocasión, llega una misión empresarial japonesa para fortalecer los vínculos gastronómicos y comerciales entre ambos países. Presentarán productos clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres para generar sinergias con emprendedores y distribuidores locales.
“Queremos que más argentinos descubran la riqueza de nuestra cultura a través de la comida. Cada plato, cada copa de sake, es una forma de acercar Japón a la mesa de todos”, destacó la presidenta de Club Gastro Japo.
Los 40 restaurantes de Gastro Japo Food Week 2025
Este año participarán 40 restaurantes, cafeterías, pastelerías y servicios de delivery que ofrecerán menús y actividades especiales en los locales. Además de Cerveza Kira, participan:
- Akari Sushi: Diagonal 74 e/ 10 y 48, La Plata
- Aki AMai: Estado de Israel 4292, CABA
- Ao Kuma: Fray Justo María de Oro 2280, CABA
- Bistro Tokyo: Virrey del Pino 2551 1 piso, CABA
- Doozo: French 793, Banfield
- Dotonbori: Serrano477, CABA
- Ensō: Holmberg 2248, CABA
- Filos Sushibar: @filos_sushibar
- Haiku: Roosevelt 1806, CABA
- Henko Bakery: @henko.bakery
- Hikaru Resto: Rocamora 4584, CABA
- Hoshi Sushi: Guatemala 5841, CABA
- Ichisou: Venezuela 2145, CABA
- Juichi: Lavalle 995, Estación Pilará, Pilar
- Kabuki: Guayaquil 883, CABA
- Kawaii Club Café: Medrano 1232, CABA
- Kodama Omakase: French 226, Banfield
- Kyoen: @kyoen
- La Grulla: Mitre 59, Chascomús
- Minimal Sushi: Condarco 142, Wilde
- Mirutaki: A. J. Carranza 2339, CABA
- Nikkai Shokudo: Av. Independencia 732, CABA
- RU Omakase Atlántico: Gurruchaga 2121, CABA
- Sakiko: Av. Maipú 2202, Olivos
- Samurai: Avellaneda 289, Ramos Mejía
- Sashimiya: México 1965, CABA
- Sedai Sushi Bowls: @sedaisushi
- Shigoto Sushi (delivery y take away): Italia 810, Luján
- Shimada Omakase: Franklin Roosevelt 1806. CABA
- Social Sushi Izakaya: Crámer 3322, CABA
- Somos Kenji: Nicaragua 4424
- Taiyaki Brothers: Ecuador 1171
- Takumi Café: Juan Segundo Fernández 29 L 6, San Isidro
- Tori Tori: Ecuardo 1175, CABA
- Wagashi Pastelería: Paraná 571, CABA
- Wakusei: Juncal 846, Vera 589, Zapiola 2480, CABA
- Yoshimi: @yoshimiramen
- Yuzu Izakaya: Paraguay 3521, CABA
- 10 Recetas Japonesas: Mercat Villa Crespo, Thames 747, CABA
