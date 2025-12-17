El viaje entre Buenos Aires y Uruguay suma alternativas cómodas y accesibles para el verano 2026

El verano siempre llega con una invitación abierta: la de elegir cómo queremos vivir nuestro descanso. Podemos elegir cómo desconectar, disfrutar del aire libre, pasar tiempo en familia o con amigos. Pero sobre todo, podemos elegir cómo es que cada historia comienza.

Por eso cada vez más viajeros eligen Colonia Express, la compañía que combina comodidad, sustentabilidad y puntualidad con una propuesta diseñada para que cada viaje hacia Uruguay resulte tan disfrutable como el destino.

Interior del Atlantic Express, parte de la flota de Colonia Express.

Elegir viajar cómodo; elegir un servicio que te cuida; elegir frecuencias diarias a toda hora y barcos modernos con espaciosas terrazas al aire libre: la firma ofrece una travesía de una hora en la que el paisaje se convierte en el primer descanso.

El servicio guarda a la vez una mirada sustentable al brindar la posibilidad de transportar las bicicletas sin costo. También la política pet friendly refuerza un concepto tan simple como poderoso: la elección de viajar con quienes más queremos, sin dejar a nadie afuera.

La experiencia se completa con detalles que marcan la diferencia, como la tripulación que comparte historias y curiosidades sobre las especies que habitan el Río de la Plata, promoviendo la conciencia ambiental en tanto el viaje avanza con suavidad.

A bordo, cada pasajero encuentra un motivo distinto para reafirmar su elección: desde el free shop (amplio y variado, con marcas de lujo y opciones accesibles) hasta la cafetería con su carta fresca y su reconocido café. A eso se suma una casa de cambio operativa durante toda la travesía para una llegada sin contratiempos. En Colonia Express todo está pensado para que cruzar el río, más que un traslado, se convierta en una experiencia de disfrute desde el primer minuto.

La política pet friendly apunta a poder viajar con quienes más queremos.

Free shop a bordo en el Atlantic Express. @PatoMontalbetti

Nuevo servicio a Montevideo: más destinos y más posibilidades

Colonia Express apuesta por una decisión que cambia el mapa: un nuevo barco que conectará Buenos Aires con Montevideo, ofreciendo entre ambas capitales una opción rápida, cómoda y moderna.

Los pasajeros también podrán disfrutar este verano de una terminal completamente renovada y con servicio de concierge, valet parking a bordo y embarque prioritario. Además, contarán con un sector VIP con un espacio más cómodo y acogedor.

Elegir Uruguay es elegir el disfrute

A solo una hora de Buenos Aires, Colonia del Sacramento sigue consolidándose como el viaje perfecto para quienes buscan historia, gastronomía y naturaleza. Su ritmo pausado, su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad y sus atardeceres sobre el río la convierten en un destino al que volver siempre.

Este año la ciudad incorpora una propuesta imperdible: Casa Lahusen, un hotel boutique que armoniza el encanto histórico con un estilo contemporáneo a pocos metros del Río de la Plata y muy cerca de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Finca del Sacramento es la opción ideal para quienes buscan confort en un entorno natural. A solo unos kilómetros de la terminal de pasajeros, el hotel, rodeado de viñedos y cabañas, ofrece un escenario perfecto para relajarse y disfrutar del paisaje. Además está renovando su restaurante, incorporando un concepto moderno y vanguardista que promete ofrecer a los comensales una experiencia gastronómica única, con una selecta variedad de delicatessen.

Entre la energía vibrante de Buenos Aires y la serenidad de Uruguay, Colonia Express invita a hacer una elección simple, pero trascendente: elegir un cruce cómodo, confiable, sustentable y pensado para disfrutar. Porque en cada viaje, la primera decisión define todo lo que viene después. Y elegir Colonia Express es elegir empezar bien.

Conocé más en www.coloniaexpress.com

