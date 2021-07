“Tsunami real”: el libro del príncipe Harry puso en alerta a la corona

Desde que se reveló que el príncipe Harry estuvo trabajando durante un año en su autobiografía, se levantó un tsunami de temores en los círculos reales. Así lo dijo una fuente al diario británico The Mirror.

El duque de Sussex trabajó junto al escritor JR Moehringer, ganador del premio Pullitzer, para tener como resultado un libro que, a priori, promete generar más de un dolor de cabeza. En detalle, según se supo, será un relato “totalmente veraz y exacto de su vida” y del Megxit. Saldrá a principios de 2022 o, quizás, mucho antes, para Navidad.

El ganador del Pulitzer, Moehringer, de 56 años, escribió previamente memorias para la leyenda del tenis Andre Agassi y el cofundador de Nike, Phil Knight, así como su propia autobiografía, The Tender Bar, que actualmente George Clooney está convirtiendo en una película.

Harry está escribiendo el libro con el ganador del Pulitzer JR Moehringer The Me You Can't See (Apple TV+)

En una declaración que confirma el libro, Harry aseguró: “Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo.

Una información de prensa de la editorial Penguin Random House dice que se trata de “una memoria íntima y emocionante de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo”. “El príncipe Harry compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que lo han moldeado. El relato cubre su vida desde la infancia hasta la actualidad en un retrato personal, honesto y cautivador, que muestra a los lectores que detrás de todo lo que creen saber se encuentra una historia humana inspiradora, valiente y edificante”, adelantaron.

Los términos financieros no fueron revelados, pero Harry donará las ganancias a la caridad, según Random House.

Rumores y miedos

Una fuente le dijo al Mirror que la idea del libro había provocado un “tsunami de miedo” en los círculos reales.

“Desde que dejaron la vida real, Harry y Meghan han hecho un reclamo tras otro sobre cómo dicen haber sido tratados”, explicó la fuente.

Además, indicó: “Dicen que es su verdad, pero no siempre hay una sola verdad. Desde su entrevista con Oprah Winfrey, las tensiones han aumentado, ya que se ha demostrado que gran parte de lo que dijeron no es confiable en el mejor de los casos. Ahora hay un tsunami de miedo en la realeza por lo que Harry escribirá. Muchos esperan que pueda corregir algunas cosas, pero no tienen mucha esperanza”.

LA NACION