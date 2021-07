El príncipe Harry escribió en secreto una explosiva autobiografía a cambio de una fortuna

Una noticia explosiva para la realeza británica. El príncipe Harry anunció este lunes que escribió sus memorias para un libro que será editado por Penguin Random House y que verá la luz en 2022. “Estoy escribiendo este libro no como el príncipe que soy por nacimiento, sino como el hombre en el que me he convertido”, anunció el propio duque de Sussex en un comunicado.

De acuerdo a medios británicos, el hermano del príncipe William habría recibido unos 20 millones de dólares por sus memorias.

Los especialistas en la corona de Gran Bretaña aseguran que este libro generará un inevitable conflicto en el seno del Palacio de Buckingham, que ya viene teniendo problemas con Harry (especialmente desde que a comienzos del 2020 decidió desligarse de la familia real para ir a vivir a los Estados Unidos junto a su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, en un suceso conocido en todo el mundo como el “megxit”).

El príncipe Harry, hijo menor del príncipe Carlos y de la princesa Diana, de 36 años, estuvo escribiendo su autobiografía en secreto durante casi un año. Lo hizo con la colaboración, a modo de “escritor fantasma”, del periodista estadounidense JR Moehringer, ganador del premio Pullitzer, quien también trabajó en Open, la extraordinaria biografía del tenista André Agassi.

La editorial Penguin Random House anunció la publicación de las memorias a través de las redes sociales Twitter / @PenguinUKBooks

De acuerdo con lo que informó el medio británico Daily Mail, el primer borrador del manuscrito de las memorias estaría casi por completo escrito, aunque todavía no tiene título. Se consignó también en el citado medio que la fecha final para la presentación del material es el próximo mes de octubre.

“Un relato de primera mano, preciso y veraz”

En un comunicado difundido por los medios británicos, el mismo Harry reveló que escribía el libro “no como el príncipe que soy por nacimiento, sino como el hombre en el que me he convertido”.

“Utilicé muchos sombreros a lo largo de mi vida, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde venimos, tenemos más en común por lo que pensamos”, escribió el esposo de Meghan Markle.

Las memorias irán desde la infancia de Harry (en la foto, junto a la princesa Diana y su hermano William) a su etapa como marido y padre, señalaron los editories del libro Mirror

En el final de su mensaje, el duque de Sussex dijo: “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que aprendí a lo largo de mi vida”. Y aseguró estar “emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de la historia, que va a ser precisa y totalmente veraz”.

La editorial Penguin Random House publicó este lunes en su cuenta de Twitter el anuncio del libro de Harry y escribió una breve reseña sobre la publicación.

“Es una memoria íntima y sentida de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo. El príncipe Harry compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que ayudaron a moldear su personalidad”, expresó la editorial en un tuit.

Las memorias, de acuerdo a otro mensaje de Random House, cubrirán la vida del duque de Sussex “desde la infancia hasta la actualidad”. Allí estarán su tarea como militar “que lo llevó dos veces a Afganistán” y también “la alegría que encontró al convertirse en esposo y padre”.

Harry “ofrece un retrato personal honesto y cautivante, que demuestre a los lectores que, detrás de todo lo que creen saber, hay una historia humana inspiradora, valiente y edificante”, concluye el tuit de la editorial.

Los especialistas en la familia real británica consideran que el libro profundizará los conflictos entre Harry, su esposa Meghan Markle y el resto de la familia real, como el príncipe William

De acuerdo a lo informado por la misma editorial, Harry donará las ganancias del libro a la caridad. Fuentes cercanas a la negociación por la publicación aseguraron a Daily Mail que le habrían pagado al duque de Sussex un monto superior a los US$20.000.000. Y a eso hay que sumarle los millones que recaudarán las memorias una vez publicadas.

“Todo lo que diga provocará conflicto”

Pero los que conocen los vericuetos de la familia real opinan que este libro solo traerá dolores de cabeza a los integrantes de The Firm. “El libro se convertirá en un éxito de ventas internacional, pero ¿a qué costo para la monarquía? No habrá ningún lugar donde esconderse”, señaló, a Daily Mail, Robert Jobson, autor de una biografía del príncipe Felipe de Edimburgo, Prince Philip Century; 1921-2021.

De acuerdo a este autor, “si Harry entra en detalles sobre los problemas de salud mental de su esposa y el racismo que existe en el corazón de la familia real, eso será enormemente perjudicial para la Casa de Windsor y la monarquía como institución”.

El príncipe Harry, Meghan y la Reina Isabel Archivo - AP

“Harry ya es enormemente rico y famoso; así que esto lo que hará es dañar inevitablemente a su familia; todo lo que diga provocará un conflicto”, señaló Jobson.

El autor señaló que esta no es la primera vez que un miembro de la realeza exiliado escribe sus memorias. El exmonarca Eduardo VIII escribió su libro A King’s Story: The Memoirs of HRH the Duke of Windsor (La historia de un rey: memorias de su Alteza Real el Duque de Windsor) que se publicó en medio de una torbellino mediático en los años 50 y causó sensación.

LA NACION