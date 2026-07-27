Un conductor debió pagar una exorbitante multa por excederse 1 km/h en una ruta

Un conductor experimentó una particular situación legal en Hungría tras recibir dos multas por exceso de velocidad en un periodo de apenas 40 minutos. El incidente ocurrió el pasado 4 de junio en las inmediaciones de Karancsdal, una zona donde las autoridades locales intensificaron los controles viales.

Según informó la revista especializada en automovilismo Racing, el automovilista circuló a 66 km/h en la primera medición y, poco después, fue detectado a 67 km/h en un tramo donde el límite máximo permitido es de 50 km/h.

Las cámaras de vigilancia expusieron el imprudente accionar de un conductor Foto de Denny Müller en Unsplash

La normativa vial húngara establece que las multas administrativas comienzan a aplicarse a partir de los 66 km/h. Sin embargo, la legislación local contempla cada medición de velocidad como una infracción independiente, motivo por el cual las autoridades procesaron los hechos como dos delitos separados.

Esta rigurosidad administrativa resultó en un costo económico elevado para el ciudadano, quien debió abonar una suma total de 100.000 florines húngaros, monto equivalente a unos 281 euros. Este desenlace sorprendió al conductor debido a la levedad de las infracciones registradas en ambos eventos.

El caso expuso las diferencias existentes en las leyes de tránsito del país europeo respecto a las normas vigentes en otras regiones. Mientras algunos conductores suelen esperar una acumulación de faltas o sanciones conjuntas, el sistema húngaro penaliza cada detección de manera aislada, lo que eleva el valor final de la penalización.

Un hombre fue penalizado en Hungría por exceso de velocidad Unsplash

Medios locales señalaron que los operativos policiales en la zona dieron lugar a numerosas infracciones adicionales durante la jornada, donde otros automovilistas también superaron los límites permitidos, ya sea por márgenes mínimos o considerables.

El reporte técnico del expediente aclaró finalmente por qué la cifra resultó tan alta, al especificar que la acumulación de multas es el procedimiento estándar ante infracciones sucesivas captadas por radares. El episodio subraya la importancia de mantener una conducción constante bajo los límites legales en un entorno donde cada lectura de velocidad tiene implicancias económicas directas para quien maneja en la vía pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA