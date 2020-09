El ex CQC Pablo Camaiti atrapó a miles de lectores con un intrigante relato sobre un álbum de fotos anónimo (Twitter/Pablo Camaiti)

"En el 2013 encontré en una vereda de Madrid un álbum de fotos. Guardaba un período extenso de la vida de este hombre", escribió el ex notero de CQC y actual guionista y director Pablo Camaiti, en un intrigante hilo de Twitter.

"Cargué con él por varios países y finalmente lo traje a Buenos Aires. Siempre me pregunté quién era y creí que nunca lo sabría, hasta hace 48 hs", agregó, acompañando las fotos de este enigmático personaje, cuyo nombre se revela más adelante: Adolfo Grisol.

"Hace tres días, mientras ordenaba mi escritorio, me encontré con el álbum. Lo volví a mirar, su viaje por Marruecos, el paso por el ejército, esas vacaciones de nudista, tres mujeres distintas a lo largo de una vida retratada. Esta foto meando desde una suerte de cornisa", relató el autor, sin distinguir en ningún momento si se trata de un recuento de experiencias reales, una pieza de ficción, o ambas.

La historia se vuelve todavía más interesante cuando aparece una mujer que se contacta con Camaiti asegurando conocer al protagonista del álbum de fotos. "Una mujer, que no reveló su nombre, me escribió: 'Yo sé quién es, estoy en ese álbum de fotos'. 'Hola', escribo. Quiero entrar a su perfil pero es una cuenta privada. La ansiedad me impide dormir, treinta minutos después responde: 'Hola'. Le pregunto por el álbum", contó el ex CQC, adjuntando, por si acaso, una captura de pantalla.

"Otra vez la espera, esta vez casi una hora. 'No te conviene hablar mucho, puedo decir que lo tires y lo olvides. Borra la publicación'. No quiere hablar, pero yo nunca quise tanto hablar en mi vida, necesito saber todo de este hombre y ahora también de ella", sigue el relato que atrapó a miles de lectores en la red social.

Finalmente, la mujer se presenta: "Fui su última novia, hace catorce años que no sabemos nada de él. Un día se fue y no volvió. Esas fotos quedaron en mi piso y las tiré". La historia se va desenmarañando en Twitter, hasta llegar al encuentro, descripto por esta mujer, entre el hombre desaparecido y un ex espía ruso.

Camaiti arrojó un nombre: Alexander Litvinenko, un ex KGB que fue envenenado con polonio en Londres, de lo que da cuenta una noticia publicada por la BBC, que también comparte el autor del hilo.

"La mujer eliminó nuevamente su cuenta y ya no volvió a ponerse en contacto. Me pregunto si realmente existe, si este hombre es Adolfo Grisol, si tengo algo de la verdad sobre él entre mis manos, o apenas unas cuantas fotos y un hilo de Twitter", cerró.

"Espectacular este hilo, sea verdad o no me tuviste intrigada en cada línea. Gracias", resumió las sensaciones una usuaria de la red social. Otros pidieron por la segunda parte del relato. Algunos hasta aventuraron que podría ser el guión de una película.

Una persona escribió: "mi nombre es Catherine. Soy de EEUU y yo también estaba en este álbum.".