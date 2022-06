Un lobo marino se metió en un local del puerto de Mar del Plata y generó un insólito intercambio con un usuario

Un hilarante hecho tuvo lugar este fin de semana largo en el puerto de Mar del Plata, en la Costa Atlántica de la Argentina. Un comercio de la ciudad recibió la visita inesperada de un lobo marino, llamado Sebastián. Si bien el mamífero ya es reconocido por los lugareños, se volvió viral en las últimas horas a raíz de un video que compartió uno de sus cuidadores en las redes sociales.

Lo primero que divisó el joven fue al animal sentado en la entrada de un local de artesanías ubicado en el puerto. Entre risas, agarró su celular y comenzó a capturar una filmación que luego subió en su cuenta de TikTok @beatboxguille. “Hola. ¿Qué tal? Buen día, disculpe, ¿tiene las figuras del tiempo?”, se lo escucha decirle al lobo marino que estaba a lo lejos, con una expresión un tanto ofuscada. Lo que comenzó como una desconcertante situación, se tornó divertida por la peculiar conversación que el hombre tuvo con el animal. “¿Así querés vender, con esa actitud?”, le reclamó.

Sebastián, el lobo marino que se volvió viral

“Le decimos Sebastián. Es conocido, amigo nuestro. Son cuatro o cinco lobos que ya los reconocemos y los tocamos, está todo bien”, explicó sobre el animal al medio Ahora Mar del Plata. Además de desempeñarse como comerciante, Guillermo forma parte de la ONG Fauna Argentina, por lo que entiende del cuidado de estos mamíferos y se encarga de proteger a diversas especies.

El video nunca se detuvo y en el lugar se podía ver al mamífero mientras recorría el interior del comercio. Mientras esto pasaba, el joven que capturó el video se reía de la situación, que al parecer ya es habitual en la zona. “Bueno señor, no se ponga malo, se levantó mal maestro… Qué lindas chucherías que tiene, medio mala onda el loco, pero tiene lindas cosas. Recuerdos, imágenes…”, expresó sobre lo que veía en el exterior del local que atiende.

En ese instante, se dispuso a ingresar y se encontró cara a cara con el animal. Una vez que esto ocurrió, el lobo marino se retiró del lugar y el hombre dijo un último comentario: “No se vaya maestro, yo miro y cualquier cosa le pido”, cerró.

De inmediato, la visita del lobo marino llamó la atención de los seguidores del joven, que reprodujeron el video más de 3 millones de veces. Ante la viralización, el usuario que subió el posteo en el que conversó con el medio local y aportó más detalles sobre la peculiar situación.

Por otro lado, sostuvo que después del video los mismos voluntarios de la fundación se encargaron de apartar al lobo marino del comercio. En cuanto a la actitud que tuvo, aclaró: “No es agresivo. Estamos acostumbrados a que se acerquen tanto a los puestos”. Por último, explicó que si bien él conoce sobre estos mamíferos, no recomienda que la gente se acerque a ellos. “Para evitar cualquier reacción”, concluyó.

En 24 horas, la publicación en cuestión cosechó 910 mil “Me gusta” y miles de comentarios en la plataforma de Tik Tok. La mayoría hizo alusión a la hilarante situación. “Lo entiendo. Lo hicieron trabajar hoy que es feriado, yo también respondería así”, bromeó una mujer sobre la actitud del animal. “Para ustedes es re normal pero yo llego a estar ahí y me pego un susto, qué miedo”, agregó otra.

“Te intenta asustar porque está asustado”, manifestó otro usuario, quien hizo hincapié en los rugidos que hizo el animal. No obstante, Guillermo respondió a la inquietud y aclaró: “Yo los cuido, los curo, limpio su ambiente y me preocupo por ellos. Me llaman a cualquier hora y voy para ver cómo están”. De esta forma, y a pesar de algunos mensajes negativos, el joven aclaró que su amor por los animales va más allá de todo y que ninguno de ellos corre algún tipo de peligro.