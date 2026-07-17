Un polo interesante: 5 propuestas para disfrutar alrededor de BA Ferial

La Costanera Norte encontró un nuevo eje este invierno. El predio de BA Ferial, ex Costa Salguero, se convirtió en el punto de partida para pasar el día entero, en un programa que combina un outlet de lujo que reúne a las marcas de moda más buscadas, planes para los chicos y paradas gourmet y de belleza a pocas cuadras. A continuación, propuestas para disfrutar la zona de la mano de los beneficios de Club LA NACION.

Luxury Outlet

Luxury Outlet regresa en una edición con más metros y oportunidades que nunca Shutterstock

Luxury Outlet abre sus puertas desde el viernes 17 de julio hasta el sábado 15 de agosto en BA Ferial, su nueva casa dentro del predio de la Costanera Norte, sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado. Con más de 15 años de trayectoria y 25 ediciones realizadas, el outlet de moda más convocante del país estrena locación en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, a metros del Río de la Plata. El pre opening reúne a los socios de Club LA NACION antes que al resto del público, con acceso anticipado a los descuentos del fin de semana. Entre las más de 25 marcas confirmadas hay propuestas para mujeres, hombres y niños que recorren moda, deporte, accesorios y sastrería. La escala del predio permite recorrer cada stand con tiempo. Estará abierto todos los días desde las 12.00 hasta las 20.00.

Boom Play BA

4500 metros cuadrados de pura diversión esperan a los chicos en Boom Play BA

A pasos de BA Ferial, sobre la misma Costanera Rafael Obligado, Boom Play BA es el mega parque inflable que volvió por segundo año consecutivo para las vacaciones de invierno. Toboganes gigantes, circuitos de obstáculos, toro mecánico, samba y personajes gigantes en un espacio cubierto y calefaccionado de 4500 metros cuadrados. Los turnos son de hora y media e incluyen acceso a todas las atracciones. Los adultos acompañantes no pagan entrada salvo que quieran sumarse a jugar.

Borja Specialty Coffee

El combo de café de especialidad + alguna dulzura es un clásico de Borja que marida muy bien con cualquier programa antes o después

Red social: www.instagram.com/borjacafe

Beneficio: 20% todos los días

El dato: detrás de la marca está la actriz y empresaria Cande Molfese, que abrió el primer local en Belgrano y hoy tiene tres sucursales en Buenos Aires y también una en Valencia

A pocas cuadras, sobre República de la India 2895, Borja es el café de especialidad ideal para la pausa gourmet antes o después de la pasada por Costanera. Estética cuidada, ambiente instagrameable y una carta que va del desayuno al almuerzo: rolls de canela, alfajores de almendras, wraps, ensaladas y sándwiches para todos los gustos.

Natura

Natura ofrece desde maquillajes a productos del cuidado de la piel, siempre con conciencia sustentable

La marca brasileña de cosméticos tiene uno de sus locales más completos sobre Salguero, a metros de BA Ferial. La propuesta incluye perfumes, maquillaje, cuidado de piel y cuerpo con fórmulas de base natural, sin testeo en animales y con una fuerte apuesta por la sustentabilidad. El local de Alcorta, el shopping ubicado en Jerónimo Salguero 3172, cuenta además con un punto de reciclado donde los clientes pueden llevar sus envases vacíos.

Franco Parma

Las tablas de Franco Parma invitan a las buenas reuniones

Sitio web: www.francoparma.com

Beneficio: 20% en cajas, canastas y tablas los lunes y martes hasta el 31.7

El dato: nació en la década del 90 en Palermo y tiene empleados con más de 20 años de antigüedad, lo que garantiza la atención personalizada y el asesoramiento en la degustación

En Castex 3399, esquina Salguero, Franco Parma es la parada gourmet del barrio: una fiambrería premium con más de dos décadas de historia que combina en un mismo espacio quesos y fiambres de especialidad, charcutería, panadería propia y cava de vinos. Para armar una tabla perfecta antes de seguir el recorrido por la zona.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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