Quién es la mujer que resuelve casos judiciales imposibles al investigar árboles genealógicos

“Es desgarrador pasar año tras año con la proverbial silla vacía en la mesa durante las fiestas, sin saber. Es un dolor abrumador para las familias”. En todo Estados Unidos, miles de cuerpos permanecen sin identificar y sin reclamar. Muchos fueron víctimas de delitos. Y por cada cuerpo, suele haber una familia esperando noticias.

Esta es la historia de cómo una mujer tuvo una idea brillante que la llevó a utilizar una técnica pionera para desentrañar los casos sin resolver más difíciles.

Es el año 2017 y Margaret Press se relaja leyendo la novela policial Q de Quién”. Está basada en el caso de una mujer no identificada —conocida como Jane Doe— hallada muerta en una cantera de California casi 50 años antes. Press se había jubilado recientemente de su trabajo como programadora informática y dedicaba más tiempo a su afición por la genealogía con la investigación de su árbol genealógico.

Mientras leía, tuvo una revelación: ¿y si pudiera combinar el rápido avance de la tecnología del ADN con la investigación genealógica para identificar a las víctimas de asesinato? Esto desencadenó una larga serie de consultas: a la autora del libro, Sue Grafton, quien la animó a investigar el caso; a la Oficina del Sheriff de Santa Bárbara, que no respondió; y a las empresas de análisis de ADN, que rechazaron su solicitud de añadir ADN de cuerpos no identificados a sus bases de datos.

Pero Press había encontrado su misión y no iba a rendirse. En cambio, contactó a expertos y asistió a conferencias en las que le explicaba a cualquiera que quisiera escucharla cómo creía tener la solución a este problema.

Las plataformas de genealogía gratuitas como GEDmatch estaban ganando popularidad en el momento en que Press promovía su idea DNA Doe Project y Getty Images

Hasta que Colleen Fitzpatrick, una genealogista forense experimentada que tenía contactos judiciales, vio el potencial de su idea y accedió a ayudarla. Las técnicas de toma de muestras y procesamiento de ADN estaban bajando drásticamente de precio, y estas mujeres estaban dispuestas a usar sus propios ahorros para demostrar que el método funcionaba.

Finalmente, gracias a la reputación y los contactos de Fitzpatrick, un agente federal de Ohio accedió a enviarles una muestra de ADN relacionada con un caso de hacía 15 años. Ya había intentado todo lo demás sin éxito. Press recuerda el momento como surrealista. “Aquí estoy, una abuela jubilada... y un agente federal me pregunta: ¿adónde envío el ADN restante?”.

Resolver el primer caso

Robert Ivan Nichols vivió durante dos décadas como Joseph Newton Chandler III National Center for Missing & Exploited Children

El caso giraba en torno a un hombre conocido como Joseph Newton Chandler III, que había sido hallado muerto en 2002. La Policía esperaba una resolución sencilla, pero al intentar localizar a su familia, se encontraron con un misterio. El verdadero Joseph Newton Chandler III era en realidad un niño de 8 años que había fallecido en un accidente automovilístico en 1945. Este hombre había robado su identidad y la policía no pudo encontrar ninguna coincidencia en sus bases de datos de ADN.

Era el reto que las mujeres necesitaban y, con la ayuda de una decena de voluntarios, utilizaron su método para reconstruir su árbol genealógico mediante pruebas de ADN. Les llevó aproximadamente un año, pero una noche, a las 2 de la madrugada, dieron con él: Robert Ivan Nichols.

Incluso después de que esta identificación se confirmara mediante una prueba de ADN que coincidía con el hijo de Nichols, aún quedaban muchas preguntas. ¿Por qué Nichols había abandonado repentinamente a su familia décadas atrás? ¿Por qué adoptó un nombre diferente?

Hasta la fecha, nadie encontró una respuesta definitiva, pero este primer éxito significó que Press y su equipo fueran tomados en serio, lo que abrió la posibilidad de nuevos casos, y en octubre de 2017 las mujeres fundaron el Proyecto DNA Doe como una organización sin fines de lucro.

Los voluntarios se reúnen en campamentos especiales donde trabajan en casos DNA Doe Project

La organización cuenta ahora con unos 100 voluntarios, a quienes Press llama su “tribu”. Entre ellos hay varios policías jubilados, pero provienen de diversos ámbitos y todos comparten un interés común.

“Nos encanta indagar en busca de respuestas. Nos encanta decir: ‘Aquí hay una pista’. Pero, aún más importante, la pasión que impulsa nuestra misión es que todo el mundo merece que se sepa quién es cuando muere. Todas las familias necesitan saber dónde están sus seres queridos”.

La “muchacha de gamuza”

Apodada "Muchacha de gamuza", fue identificada como Marcia King, una joven de 21 años que había abandonado su hogar meses antes de su muerte Miami County Sheriff's Office and the DNA Doe Project

Pronto siguieron otros casos a medida que se extendía la reputación del equipo. La “muchacha de gamuza” era una joven que fue encontrada asesinada junto a una carretera en Ohio en 1981, vestida con un distintivo poncho de piel de venado con flecos. Utilizando muestras de sangre conservadas, el equipo de Press la identificó como Marcia King, una joven de 21 años que había abandonado su casa en Arkansas meses antes de ser asesinada.

Según Press, este tipo de casos eran difíciles para las autoridades en la época anterior a internet: “Solo contábamos con los periódicos locales. No había forma de dar con los informes de personas desaparecidas, que en aquel entonces se publicaban en papel, procedentes de otros estados”.

La madre de Marcia había esperado noticias durante casi 40 años, manteniendo el mismo número de teléfono y sin mudarse de casa, “esperando a que su hija entrara por la puerta”. Por lo tanto, su identificación generó sentimientos encontrados en todos los involucrados. “Es una noticia agridulce para los familiares, ya que al mismo tiempo obtienen la respuesta, pero no la que esperaban”, dice Press.

La masacre racial de Tulsa

Los sobrevivientes de la masacre de Tulsa buscan entre los edificios destruidos Sociedad Histórica de Oklahoma/Getty Images

Press afirma que cuando se enteró por primera vez de la masacre racial de Tulsa de 1921, reaccionó con “conmoción y horror” y preguntó: “¿Por qué nunca nos contaron esto?”. A pesar de ser la mayor masacre racial en la historia de Estados Unidos —donde una turba blanca asesinó a cientos de personas y destruyó un próspero distrito comercial conocido como Black Wall Street—, Press no aprendió sobre ello en la escuela.

Eso mismo le sucedió a muchos otros estadounidenses blancos. “Nunca oímos hablar de ello”, asegura Press y añade que mucha gente negó que hubiera ocurrido. “¿Qué sabés? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están las víctimas?”, cuestionaban. La ciudad de Tulsa emprendió la Investigación de Tumbas de 1921 para localizar, exhumar e identificar los cuerpos de las personas que se cree que murieron en la masacre.

El Proyecto DNA Doe se encuentra entre varias organizaciones que han ayudado con la investigación y, en julio de 2024, el alcalde de la ciudad anunció la primera identificación de una víctima: CL Daniel, un veterano de la Primera Guerra Mundial que viajaba a casa de su madre en Georgia, Estados Unidos. “Fue un momento muy emotivo”, indica Press. “Ahora hay que reconocer su memoria, porque aquí está su nombre y vamos a decirlo en voz alta”.

Un nuevo tipo de trabajo detectivesco

En tan solo unos años, el trabajo de Press ha pasado de recibir correos electrónicos sin respuesta a que las autoridades soliciten activamente su ayuda. Al mirar para atrás, Press afirma: “No se me da muy bien la jubilación”. De hecho, el retiro definitivo parece estar muy lejos, ya que el equipo trabaja actualmente en cientos de casos más, incluida la historia de “Q de Quién” que lo inició todo. “Se sentía... como cerrar el círculo”, dice Press.

Le entristece que la autora, Sue Grafton, quien en su momento la animó a seguir su teoría, ya no esté viva para ver cómo aborda el caso. Pero está segura de que le habría fascinado conocer el impacto que ha tenido la nueva tecnología. “Creo que le habría encantado”.