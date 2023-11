escuchar

Un profesor universitario de Michoacán, México, se volvió viral dentro de TikTok por el estilo de vestimenta que utiliza para dar clases. El hombre, llamado Luis Calderón, se convirtió en un ejemplo de “envejecer con estilo”.

Una estudiante llamada Johana Tapia compartió el clip que resume varios de los looks de este profesor a lo largo de diversas clases. “No cabe duda que el buen gusto nunca se pierde”, escribió la joven junto al video que acumuló 1.3 millones de likes y decenas de comentarios alabando el estilo del hombre.

“No sé qué es ITM, solo sé que quiero ser ese viejito en la vida”, “Usa el outfit de los Peaky Blinders”, “El verdadero aesthetic”, “Los señores que siempre huelen a perfume”, “Aprovechen a esos maestros, están llenos de sabiduría y cariño”, “Señor, te pido que todos lleguemos a esa edad cargándonos tremendo flow”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Recibió un emotivo regalo de sus alumnos y su llanto conmovió a todos: “Estas cosas las guardo”

Alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria N.º 49 Almafuerte, ubicada en la localidad de San Justo, Buenos Aires, le dieron una sorpresa a un profesor y le leyeron una carta que conmovió a todos. La historia se viralizó y los protagonistas recibieron cientos de reacciones positivas en las redes sociales.

Día a día surgen noticias sobre agresividad escolar, bullying o conflictos de toda índole que alarman a diversos colegios de la Argentina: estudiantes que insultan a maestras -y viceversa-, jóvenes que discuten en medio de la clase o metodologías inadecuadas de estudio. Sin embargo, en este caso el escenario tomó un camino más positivo.

@lanacioncom 🥹 Alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria N.º 49 Almafuerte, ubicada en la localidad de San Justo, Buenos Aires, le dieron una sorpresa a un profesor y le leyeron una carta que conmovió a todos. ♬ sonido original - La Nación

El 8 de mayo, un docente recibió la campera de egresados, parte de la vestimenta característica del último año que se lleva a cabo en todas las escuelas del país, como muestra de agradecimiento por el cariño que se ganó en sus años de trabajo. Inmediatamente, el hombre se emocionó y el instante quedó capturado a través de un video que trascendió en TikTok, donde se ve cuando ingresa al aula ante la mirada atenta de los presentes.

“Te queremos mucho, esperamos que te guste. ¡Qué lo abra, que lo abra!”, corearon los alumnos a unísono. Fue una joven quien le dio la misteriosa bolsa, mientras el educador contemplaba intrigado. Una vez que descubrió lo que había, se mostró sorprendido. “Nunca tuve una campera de egresados, ni cuando fui egresado yo”, sostuvo. A continuación, se la probó y, afortunadamente, era el talle correspondiente. Tras esta acción, se fundió en un abrazo grupal con todos los implicados. Luego, una de las alumnas tomó la palabra y le leyó una carta que lo emocionó hasta las lágrimas.

“Querido profe. Le damos la campera en forma de agradecimiento por como fue y es con nosotros. Extrañamos mucho el verlo constantemente y compartir tiempo con usted. Esperamos que le guste y la estrene con nosotros en la presentación. Lo queremos mucho”, relató. Tras las declaraciones, el hombre rompió en llanto y les agradeció: “Realmente son esas emociones que a uno le llegan muy profundo. La verdad, son geniales. No sé ni qué decir. Realmente me emocionó muchísimo. Los súper quiero. Aunque parezca mentira, no sé si es porque me voy poniendo grande, pero me pongo sentimental. Todas estas cosas las guardo”. Por último, acompañó a los jóvenes a la popular presentación de camperas que hacen los egresados. “Cuando se vayan, voy a llorar. El día que necesiten algo, no duden en escribirme”, concluyó.

LA NACION