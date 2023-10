escuchar

Muchas parejas ansían que el momento previo al casamiento se lleve a cabo de una manera romántica. Si bien muchos optan por un modo tradicional y sencillo, existen aquellos que emprenden propuestas fuera de lo común. Esto fue lo que sucedió con un joven de Colombia, quien fingió protagonizar un accidente de moto para captar la atención de su novia con el propósito de hacer la pregunta tan esperada. La reacción de ambos se volvió viral en las redes sociales y cientos de usuarios opinaron al respecto.

Es indudable que este proyecto de vida, el cual se realiza mediante una ceremonia religiosa o civil, se ve rodeado de nervios y expectativas, además de que cada persona elige rituales específicos para la ocasión.

En esta oportunidad, un hombre tuvo una acción que llamó la atención de todos y provocó opiniones divididas.

En el video, que trascendió en X (antes Twitter), quedó en evidencia el gesto del protagonista, quien le hizo una “broma” fuera de serie a su futura esposa. Bajo una actuación sorprendente, se tiró en el piso con su traje característico de corredor y simuló haber sufrido un grave accidente.

Tal y como se observa en el clip, a los pocos segundos llegó su novia, la cual se mostró angustiada y preocupada cuando lo vio. Además, muchas personas se acercaron al sitio donde el hombre supuestamente se encontraba “herido” y el escenario se volvió aún más tenso.

Acto seguido, y luego de algunos minutos con un ambiente envuelto en incertidumbre, él se levantó y, lejos de pedir una ambulancia, se acercó a la mujer y expresó: “Estoy bien, pero estoy increíblemente enamorado de ti chiquita”.

Ella, por su parte, se mostró emocionada y seguía en shock por el instante vivido. A los pocos segundos, el joven le dio un anillo de compromiso. Entre risas nerviosas, escuchó con mucha alegría la propuesta y dio el tan esperado “sí”.

El momento en el que le da el anillo Twitter

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales

En la descripción del posteo que subió la cuenta @esdeprofugos, que obtuvo más de 300 mil visualizaciones, describieron: “Toda propuesta de matrimonio debe tener su toque de drama mezclado con romanticismo”. El hecho que se vio en la filmación dio pie para que miles de personas reaccionen a través de un sinfín de mensajes.

“No sé en qué momento pasamos de una toma de decisión muy seria e importante a este tipo de melodramas y tiras cómicas”, escribió un usuario. “Sigan viendo La rosa de Guadalupe y estas escenas seguirán siendo románticas y admirables”, expresó otra usuaria. “Amigos necesito estar enamorada para estar en sintonía con estas cosas que no me causan ni emoción ni gracia”, sostuvo un tercero.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en Twitter

Además, otros hicieron hincapié en la actitud que tomarían en caso de vivir una situación similar. “¡Pero qué propuesta de matrimonio tan insólito, hermano qué pena!”; “Yo me iba y lo exponía por mentir con algo tan trágico, no me causó gracia, sino tristeza por él” y “En mi caso, de puro shock le decía que no, no se puede hacer ese tipo de cosas”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

LA NACION